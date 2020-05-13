生態小教室／臺灣有幾種「水晶蘭」？三分鐘教你分辨

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。最近大家在瀏覽臉書時可能會發現，陸陸續續有山友在山上看到水晶蘭囉！每回這種植物一登場，總是能立刻吸引登山者的目光。但看著看著大家是不是也隱約覺得奇怪：

「為什麼大家拍到的水晶蘭看起來好像不太一樣，有些甚至還是粉紅色的呢？」

其實，這是因為臺灣有兩種「水晶蘭」的關係。今天莫名要介紹給大家的，便是這兩種山林裡的晶瑩藝術品： 水晶蘭 與 阿里山水晶蘭。話不多說，馬上進入今天的單元：

三分鐘教你分辨：水晶蘭 與 阿里山水晶蘭！

▲水晶蘭

▲阿里山水晶蘭

【辨識重點一】它是什麼顏色？白色還是粉紅色？

一般來說，兩種水晶蘭的顏色都以白色為主，但若大家仔細看，能發現阿里山水晶蘭的顏色確實是純白的，但水晶蘭的顏色會帶有一點點粉紅。這樣的顏色差異，可以當作一種從外觀分辨水晶蘭與阿里山水晶蘭的方式。然而，外表顏色畢竟是有個體差異的，有些水晶蘭的顏色若有似無，那又有什麼方法可以判斷種類呢？

▲帶有粉紅色澤的水晶蘭

▲整株潔白的阿里山水晶蘭

【辨識重點二】它的柱頭是什麼顏色？

先別緊張，除了外表顏色之外，我們還有一些更精準的判斷方式。根據特生中心助理研究員許再文在 1997 年發表的研究，阿里山水晶蘭的柱頭呈白色，而水晶蘭的柱頭則為藍紫色。此外，水晶蘭的內側以及花絲有毛，阿里山水晶蘭則全株光滑。這些都是比「外表顏色」更能確認水晶蘭種類的方式喔！下回偶遇水晶蘭，不妨稍稍「抬」起他們的花朵，馬上就能辨識它到底是哪一種水晶蘭呢！

▲水晶蘭與其藍紫色柱頭

▲看不清楚？那我們放大一點

▲若不將水晶蘭抬起，低角度也能隱約見到其藍紫色柱頭

好的，學完了快速辨認的方式後，讓我們來了解一下這兩種特殊的植物吧！

首先，我們來釐清一個山友們最常提出的疑問：「水晶蘭是蘭花嗎？」

事實上，水晶蘭並不是蘭花，而是一種不行光合作用的腐生植物。由於不含葉綠素的緣故，所以水晶蘭才會有如此晶瑩剔透的外表，而水晶「蘭」的命名由來，正是源自於這種與蘭花類似的高雅氣質。

水晶蘭通常分布在海拔1000~3000公尺的森林內，尤其容易在潮濕陰涼的針闊葉混和林底層發現。由莫名拍攝的幾張水晶蘭照也可以觀察到，它們生長的環境都不例外的有著「潮濕」、「具腐植質（如落葉）」等要素。水晶蘭的花期為五到八月，在即將到來的雨季裡都有機會見到，山友們行經森林時，不妨多留意一下腳邊的土壤，說不定就能與不同的水晶蘭來個不期而遇了。（當然，到時候別忘了跟身邊的朋友解釋它是「水晶蘭」或是「阿里山水晶蘭」喔！）

▲剛從森林底層冒出頭的水晶蘭

好的，以上就是【臺灣有幾種水晶蘭？三分鐘教你分辨】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的動植物，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

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