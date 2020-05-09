快訊

疫情最嚴重的一洲 歐洲籲延長非必要旅遊禁令至6月15日

中職／謝金河直擊感人畫面 「台灣共識成最大公約數」

高山上有蛇？淺談「菊池氏龜殼花」 特定海拔才有機會看見

健行筆記 / 健行筆記莫名

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。終於，連續寫了五週的生態介紹，終於要迎來這超～級容易令山友們起爭議的物種了。是的，我們今天的主角，就是偶爾會在山徑上出沒的細長生物：

但是總論「蛇」這個群類，大概需要用好幾周的篇幅才能說完。今天我們將目標範圍縮小一點，來談談一種高山上才有機會見到的蛇吧。相信他的名字大家或多或少都有聽過了，讓我們歡迎……

菊池氏龜殼花！

59af19ac0e052a50fa8522404ba80e28.jpg

關於這隻蛇，網路上能搜尋到的介紹已經很多了，但莫名也知道大家不喜歡冗長生硬的介紹。跟以前一樣，莫名準備了「蛇、事、時、地、物」等五個問題，希望大家透過簡單的問答來認識這種高山蛇類！

【蛇】菊池氏龜殼花？菊池不是龜殼花？

菊池氏龜殼花是一種臺灣特有的小型蛇類，最大不超過60公分。平時棲息在高海拔的混生林、針葉林、草原等環境。動作慢吞吞的牠喜歡在開闊的碎石堆、山坡上曬太陽，以兩棲類、爬蟲類（如蜥蜴）以及小型哺乳類為食。菊池氏龜殼花是有毒蛇種，但因為個性比較溫和，罕有傷人紀錄。山友們若僅靜靜欣賞不逗弄，是不至於有太大危險的。

2e045e7cb0cc92fba4825728ae6b3c94.jpg

▲石縫中的菊池氏龜殼花

【事】牠牠牠…牠跟龜殼花有什麼不一樣？

這其實是個很多人都會有疑惑的問題：「到底要怎麼分菊池氏龜殼花跟龜殼花？」

登山帶團的過程中，莫名有發現一般民眾對「外觀」的辨識敏感度不那麼高，所以關於頭部花紋、身體色澤等較專業的比較方式就不在此贅述。山友們如果在戶外看到「疑似」龜殼花的蛇，可以回想當下的海拔。一般來說龜殼花分布在海拔1500以下的地區，菊池氏龜殼花則分布在海拔2000~3500公尺的山區，可以利用海拔做非常簡易的區別。如果是在海拔三千米的地方看到棕色或灰色的小蛇，那就很有可能是菊池氏龜殼花啦！

註：臺灣的蛇類中名字有「龜殼花」的其實有四種：龜殼花、阿里山龜殼花、菊池氏龜殼花、擬龜殼花。其中只有擬龜殼花是無毒蛇。

514b4f29d12d3cecebfb952917846b9b.jpg

▲左為菊池氏龜殼花，右為龜殼花

b066636ac7f1ede0467b23773f5e595b.jpg

▲龜殼花，體型比菊池氏龜殼花大很多，分布海拔也低很多

【時】什麼時間容易看到菊池氏龜殼花？

以莫名的經驗來說，山友們一般都是在白天看到菊池氏龜殼花的。一來是因為白天菊池喜歡待在石頭上曬太陽，二來是山友們比較不會在寒冷的夜晚亂跑。如果在豔陽高照的日子看到菊池氏龜殼花正在曬太陽，記得別打擾牠們喔~

3e14239f47bd348329e077fb79dc0993.jpg

▲菊池氏龜殼花

【地】哪裡會看到菊池氏龜殼花？

菊池氏龜殼花分布在海拔2000~3500公尺的山區，只要是開闊的環境就有機會見到牠。不過怕蛇的山友們也別煩惱，菊池氏龜殼花的數量很少，許多生態觀察者去了多趟高海拔都還不一定有機會見著呢！與其擔心會不會在路上遇到蛇，不如先擔心自己會不會報座標吧（笑）

ac70613165f7027500035dc66f91909b.jpg

▲菊池氏龜殼花

【物】關於蛇類的迷思

文章的最後，莫名想來聊聊山友們對「蛇」普遍存在的迷思。

在蒐集資料的過程中，莫名有觀察到只要在臉書社群（如登山健行自組隊等社團）中po出蛇類的照片，仍有不少山友會抱持著「好可怕！」或「打死牠！」「抓來泡酒！」的心態。為什麼在科技發達的今日，我們還會因為害怕而剝奪其他動物的生命呢？

恐懼本身並沒有錯，它是幫助人類遠離未知的本能。但在資訊發達的現代，要去認識一種物種實在太容易了（包括去認識一種「蛇」），如果大家能去學習有關野生動物的知識，是不是就能避免很多「恐懼」的產生呢？退一萬步說，即使你克服不了心中的障礙，也能明白該怎麼與該野生動物應對，增加自身安全吧？！

所以說：恐懼沒有錯，錯的是不願學習的心態。跟大家共勉之。

好的，以上就是【什麼？高山上有蛇？淺談菊池氏龜殼花】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的小動物，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

最後，如果對我的圖文介紹有興趣，也歡迎大家追蹤我的臉書「莫名」以及IGwei_c_h」。兩者都會不定時發布與登山、生態相關的圖文喔！

登山 IG 阿里山

延伸閱讀

防疫鎖國沒遊客 南非野生動物園大象沮喪

新竹志工登山遇山老鼠 機警通報協助破獲盜伐案

南二段失聯「阿好姐」找到了 摔落邊坡被山友救起

南二段女山友失聯 救難人員搶日落前搭機上山

相關新聞

高山上有蛇？淺談「菊池氏龜殼花」 特定海拔才有機會看見

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。終於，連續寫了五週的生態介紹，終於要迎來這超～級容易令山友們起爭議的物種了。是的，我們今天的主角，就是偶爾會在山徑上出沒的細長生物：蛇！ 但是總論「蛇」

春天的楓也很迷人！ 每年兩波楓紅的台北奧萬大 不用出國就能愜意地賞

早就聽聞台北奧萬大春天的楓很迷人， 等了很多年終於如願到訪， 沒想疫情期間來訪的遊客也很多， 還好入園人數有控管，也有量體溫和酒精消毒， 所以進入園區也不至於太擁擠， 賞楓賞景和吃美食的旅遊

看「帶3歲孩子爬玉山」事件　安全才是「親子健行」最首要！

原本沒有打算要寫這一篇文章，因為我已經寫過不少篇關於親子健行安全提醒。但眼看事情在媒體上愈演愈烈，除了網友們一致的抨擊外，也不乏醫師們為這一個事件撰寫文章。為了弄清楚事情的原委，晨爸開始一路滑著PTT

賞桐追螢一次滿足！ 「浪漫台三線」美不勝收的初夏夜晚

穀雨迎賓品茗 鄭板橋詩云：「不風不雨正晴和，翠竹亭亭好節柯。最愛晚涼佳客至，一壺新茗泡松蘿。」 穀雨是24節氣中的第6個節氣，是春季的最後一個節氣，也是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣

拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

最美的相遇 , 總在最美的時光裡出現 . 最美的緣份 , 總在不經意間走進心裡 . 最美的眷戀 , 總能綻放出銘心的情愫 . 相知 相惜 感恩 ~ 生命中所有美好的遇見 ! 一樹

見美照就衝！情侶爬山「吵到快分手」 她超無奈：北大武不是網美景點

現今網路世代，人們所追的不再是影視明星，而是經營網路社交平台的網紅，追隨者會因為他們的外型、個性、心態等去挑選自己想Follow的對象。近期有一位身材姣好的健身女教練在Instagram上分享爬上「北大武山」的美照，結果卻收到一名男網友私訊，抱怨他和女友因為她「整趟路吵到快分手」，讓她備感無奈：「我只是分享我自己的生活！」

生態小教室／山友十大疑惑之一：登山聽到燒開水聲？到底是什麼鳥！

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天的主題，可以稱得上是山友十大疑惑之一──到底那種叫聲像燒開水一樣「逼～逼～逼～逼～逼～」不斷往上飆高音的鳥，是什麼鳥呢？ 　　相信山友們一定都在

帝雉、藍腹鷴傻傻分不清？山友們最愛拍的主角 三分鐘生態小教室教你分辨

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天呢，莫名要來介紹兩種山友們非常喜愛，卻時常弄錯的生物。沒錯，我們今天的主角就是帝雉與藍腹鷴！ 　　帝雉與藍腹鷴是兩種常會在FB等社群軟體

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

衛福部新增「發熱伴血小板減少綜合症」為第4類法定傳染病，國立中興大學獸醫學院研究團隊長期監測，發現該病原已在台灣動物族群現蹤，不得不慎。

莽撞爸「輕裝」帶3歲女攻玉山遭批 網：不會是最後一個

玉山是台灣第一高山，也是很多人爬山的夢想。一對父母為一圓夢想，上個月帶了3歲大的女兒出發攻頂，卻因準備不足遇到許多驚險情況，遭大量網友批評「簡直是自殺」。

冬季露營登山不怕冷！女神系「冬季山岳睡袋」 快速升溫的庇護所

冬季登山快速升溫庇護所-關於睡袋 登山遇到雪季最怕睡袋不暖，抖半天溫度都上不來。 Chinook女神系列登山睡袋重量800g-1000g，能找到輕又能極限低溫度-5～-15的睡袋真的難得。

絕美景色盡收眼底！阿爾卑斯山上的武嶺~奧地利「海拔最高的公路」

我在德國留學，那時還沒離開過德國。 欸你知道10/31-11/1放假嗎要不要走 對話框跳出了像是隨口問問的話， 好 我抱著反正也不一定會去的心情回應。 出發前一個小時才驚覺我答應了

熱門新聞

春天的楓也很迷人！ 每年兩波楓紅的台北奧萬大 不用出國就能愜意地賞

高山上有蛇？淺談「菊池氏龜殼花」 特定海拔才有機會看見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。