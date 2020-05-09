高山上有蛇？淺談「菊池氏龜殼花」 特定海拔才有機會看見

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。終於，連續寫了五週的生態介紹，終於要迎來這超～級容易令山友們起爭議的物種了。是的，我們今天的主角，就是偶爾會在山徑上出沒的細長生物：蛇！

但是總論「蛇」這個群類，大概需要用好幾周的篇幅才能說完。今天我們將目標範圍縮小一點，來談談一種高山上才有機會見到的蛇吧。相信他的名字大家或多或少都有聽過了，讓我們歡迎……

菊池氏龜殼花！

關於這隻蛇，網路上能搜尋到的介紹已經很多了，但莫名也知道大家不喜歡冗長生硬的介紹。跟以前一樣，莫名準備了「蛇、事、時、地、物」等五個問題，希望大家透過簡單的問答來認識這種高山蛇類！

【蛇】菊池氏龜殼花？菊池不是龜殼花？

菊池氏龜殼花是一種臺灣特有的小型蛇類，最大不超過60公分。平時棲息在高海拔的混生林、針葉林、草原等環境。動作慢吞吞的牠喜歡在開闊的碎石堆、山坡上曬太陽，以兩棲類、爬蟲類（如蜥蜴）以及小型哺乳類為食。菊池氏龜殼花是有毒蛇種，但因為個性比較溫和，罕有傷人紀錄。山友們若僅靜靜欣賞不逗弄，是不至於有太大危險的。

▲石縫中的菊池氏龜殼花

【事】牠牠牠…牠跟龜殼花有什麼不一樣？

這其實是個很多人都會有疑惑的問題：「到底要怎麼分菊池氏龜殼花跟龜殼花？」

在登山帶團的過程中，莫名有發現一般民眾對「外觀」的辨識敏感度不那麼高，所以關於頭部花紋、身體色澤等較專業的比較方式就不在此贅述。山友們如果在戶外看到「疑似」龜殼花的蛇，可以回想當下的海拔。一般來說龜殼花分布在海拔1500以下的地區，菊池氏龜殼花則分布在海拔2000~3500公尺的山區，可以利用海拔做非常簡易的區別。如果是在海拔三千米的地方看到棕色或灰色的小蛇，那就很有可能是菊池氏龜殼花啦！

註：臺灣的蛇類中名字有「龜殼花」的其實有四種：龜殼花、阿里山龜殼花、菊池氏龜殼花、擬龜殼花。其中只有擬龜殼花是無毒蛇。

▲左為菊池氏龜殼花，右為龜殼花

▲龜殼花，體型比菊池氏龜殼花大很多，分布海拔也低很多

【時】什麼時間容易看到菊池氏龜殼花？

以莫名的經驗來說，山友們一般都是在白天看到菊池氏龜殼花的。一來是因為白天菊池喜歡待在石頭上曬太陽，二來是山友們比較不會在寒冷的夜晚亂跑。如果在豔陽高照的日子看到菊池氏龜殼花正在曬太陽，記得別打擾牠們喔~

▲菊池氏龜殼花

【地】哪裡會看到菊池氏龜殼花？

菊池氏龜殼花分布在海拔2000~3500公尺的山區，只要是開闊的環境就有機會見到牠。不過怕蛇的山友們也別煩惱，菊池氏龜殼花的數量很少，許多生態觀察者去了多趟高海拔都還不一定有機會見著呢！與其擔心會不會在路上遇到蛇，不如先擔心自己會不會報座標吧（笑）

▲菊池氏龜殼花

【物】關於蛇類的迷思

文章的最後，莫名想來聊聊山友們對「蛇」普遍存在的迷思。

在蒐集資料的過程中，莫名有觀察到只要在臉書社群（如登山健行自組隊等社團）中po出蛇類的照片，仍有不少山友會抱持著「好可怕！」或「打死牠！」「抓來泡酒！」的心態。為什麼在科技發達的今日，我們還會因為害怕而剝奪其他動物的生命呢？

恐懼本身並沒有錯，它是幫助人類遠離未知的本能。但在資訊發達的現代，要去認識一種物種實在太容易了（包括去認識一種「蛇」），如果大家能去學習有關野生動物的知識，是不是就能避免很多「恐懼」的產生呢？退一萬步說，即使你克服不了心中的障礙，也能明白該怎麼與該野生動物應對，增加自身安全吧？！

所以說：恐懼沒有錯，錯的是不願學習的心態。跟大家共勉之。

好的，以上就是【什麼？高山上有蛇？淺談菊池氏龜殼花】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的小動物，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

最後，如果對我的圖文介紹有興趣，也歡迎大家追蹤我的臉書「莫名」以及IG「wei_c_h」。兩者都會不定時發布與登山、生態相關的圖文喔！