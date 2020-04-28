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生態小教室／山友十大疑惑之一：登山聽到燒開水聲？到底是什麼鳥！

健行筆記 / 健行筆記莫名

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天的主題，可以稱得上是山友十大疑惑之一──到底那種叫聲像燒開水一樣「逼～逼～逼～逼～逼～」不斷往上飆高音的鳥，是什麼鳥呢？

　　相信山友們一定都在高山上聽過這宛如燒開水的叫聲，但也總是只聞其聲，不見其鳥，更不用說知道牠叫什麼名字了。莫名費盡了千辛萬苦(?)，終於拍攝到這種害羞小鳥的廬山真面目。好的，就讓我們歡迎今天的主角：深山鶯！

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　　老樣子，莫名準備了「鳥、事、時、地、物」等五個問題，帶大家用輕鬆的步調來認識這隻體型嬌小又愛唱歌的鳥。準備好了嗎？那我們開始囉！

【鳥】一直「逼逼逼逼」叫，到底是什麼鳥？

深山鶯，是一種有著欖褐色外表、普遍分布在臺灣中高海拔的小型鳥類，平時喜歡在草生地、箭竹林或森林底部的草叢活動。喜歡在草叢間跳來跳去的牠以小蟲子為主食，但也因為不太喜歡飛行，所以山友們並不容易看到牠們本尊。

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▲深山鶯在停棲時仍習慣抖動

【事】為什麼深山鶯要一直燒開水？

根據《臺灣野鳥手繪圖鑑》描述，深山鶯在繁殖期會發出「逼逼逼逼逼」這種類似於燒開水般越來越高的聲音。但是！牠們並不是只會發出這種叫聲喔！如果仔細聆聽，你會發現在這越來越高的聲音之後，還有一陣連續的、有點類似蟲鳴的低音。並且在冬季的時候，深山鶯們只會發出單調的「嘖嘖、嘖嘖嘖」音節，而不是燒開水聲了。怎麼樣？不知道深山鶯的歌喉還有季節之分吧！

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▲深山鶯回眸

【時】什麼時候可以見到深山鶯？

深山鶯的歌唱聲其實一年四季都能聽到，但如果你是想聽到經典的燒開水聲，就要避開寒冷的冬天（前面有提到深山鶯冬季的叫聲與其他季節不同）。而見到深山鶯嘛……莫名只能說，要看到牠們剛好跳出來還真的挺不容易，只能等聽到聲音後再慢慢搜尋囉。

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▲深山鶯的腹部較黃，可與臺灣小鶯做區分

【地】在哪裡可以聽到深山鶯唱歌呢？

深山鶯分布在海拔2000~3500的箭竹林、森林底部草叢中，所以在這個區間內都是有機會聽到深山鶯的歌聲的。如果要推薦幾條步道的話，那麼塔塔加至玉山前峰一帶是莫名很推薦的賞鳥區域喔！

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▲玉山前峰步道上拍攝的深山鶯

【物】想觀察深山鶯，我需要注意什麼？

想觀察深山鶯，最需要注意的便是「放低自身的音量」。如果你開著音響爬山，那麼自然很難聽到深山鶯在唱歌啦！以後在步道上聽到這樣「逼逼逼逼逼」不斷升高的鳥鳴，別忘了靜下來仔細欣賞，說不定下一個剎那牠就會從草叢中跳出來了呢。

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▲唱得正起勁

好的，以上就是【登山聽到燒開水聲？到底是什麼鳥！】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的小動物，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

最後，如果對我的圖文介紹有興趣，也歡迎大家追蹤我的臉書「莫名」以及IG「wei_c_h」。兩者都會不定時發布與登山、生態相關的圖文喔！

步道 登山 玉山

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