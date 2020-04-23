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帝雉、藍腹鷴傻傻分不清？山友們最愛拍的主角 三分鐘生態小教室教你分辨

健行筆記 / 健行筆記莫名

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天呢，莫名要來介紹兩種山友們非常喜愛，卻時常弄錯的生物。沒錯，我們今天的主角就是帝雉藍腹鷴

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　　帝雉與藍腹鷴是兩種常會在FB等社群軟體上出現的大鳥，每當遇到牠們時，山友們也總會捨不得放下相機。但是！幾乎每次走近人群時，都會聽到大家小聲討論著「這到底是帝雉還是藍腹鷴啊？

　　難道，帝雉與藍腹鷴真的有這麼難分嗎？

　　欸～江湖一點訣，說破不值錢。其實要分辨兩者是很容易的，只要看牠們的尾羽就行啦！莫名列出兩個辨識重點，三分鐘教大家分辨帝雉跟藍腹鷴！

辨識重點一：牠的腳是什麼顏色呢？

　　如果你看到的大鳥是紅色腳，那牠就是藍腹鷴

　　如果你看到的大鳥是黑色腳，那牠就是帝雉

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▲帝雉（請注意牠的黑色腳／黑色尾羽）

辨識重點二：牠的尾巴有沒有全白的羽毛？

如果你看到的大鳥尾羽有好幾根全白的羽毛，那牠就是藍腹鷴

如果你看到的大鳥尾羽是黑黑的，夾雜細細的白色橫紋，那牠就是帝雉

（羽毛的辨識法只有公鳥能用喔～）

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▲藍腹鷴（請注意牠的白色尾羽／紅色腳）

OK，學完了快速分辨方式，讓我們稍微來了解一下這兩種大鳥吧！

帝雉：

又稱作黑長尾雉（很直觀吧，帝雉有黑色長長的尾巴），就是一千元紙鈔上的那隻鳥。平時喜歡棲息在海拔1800~3800公尺的山林中，由於一般野生個體生性害羞，喜歡在雲霧繚繞時在森林邊緣出沒，所以也被稱為「迷霧中的王者」。

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▲帝雉在護欄上散步

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▲帝雉（雄）

藍腹鷴：

俗名是臺灣山雞（賞鳥的人也確實戲稱他們為「雞」），棲息在海拔2300公尺以下的闊葉林、混生林中。公鳥的外表由白、藍、紅三種鮮明的顏色組成，而母鳥體色則較為樸素暗沉。山友們偶爾能見到藍腹鷴公鳥的振翅行為，其目的除了求偶外，也有威嚇、宣告地盤的意味。

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▲藍腹鷴振翅

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▲藍腹鷴（雄）

好的，以上就是【帝雉？藍腹鷴？三分鐘教你分辨！】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的小動物們，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

最後，如果對我的圖文介紹有興趣，也歡迎大家追蹤我的臉書「莫名」以及IGWei_c_h」。兩者都會不定時發布與登山、生態相關的圖文喔！

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