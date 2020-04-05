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冬季露營登山不怕冷！女神系「冬季山岳睡袋」 快速升溫的庇護所

健行筆記 / 健行筆記伊蕾蕾

冬季登山快速升溫庇護所-關於睡袋

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登山遇到雪季最怕睡袋不暖，抖半天溫度都上不來。

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Chinook女神系列登山睡袋重量800g-1000g，能找到輕又能極限低溫度-5～-15的睡袋真的難得。（含附贈的防水袋重量）

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ec222572326daab95c812e56268172b8.jpg這次南二段7天行程，全靠這顆女神助好眠，睡袋內部可置入充氣式枕頭。

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頸部保護條，完整包覆不讓戶外空氣進入，保持頸部溫暖，被女神環抱著😍 拉鍊設計在中間，終於不用在睡眼惺忪找拉鍊。

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YKK雙開拉鍊，裡外皆可輕鬆拉開

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內部彈力繩，可調整頭部還預留枕頭空間（好聰明的設計唷～😲）

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腳部兩個勾環， 可方便吊掛收納，直通式剪裁快速讓核心溫度循環到腳部，立體剪裁加強羽絨包覆量持續增溫（瞧瞧這爆棚的羽絨量...😲）

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手部也是加厚的羽絨量...（欸..可以借奴才過嗎？😥）

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看到這肥美的...羽絨量了嗎？😂連朕都忍不住淪陷了...😂

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長度：5隻貓身（190x80x50cm)；重量：880g(不含配件）；適用身高：170cm

填充量：500g；外片布：10Dx15D防水透氣Nylon；內片布：10Dx15D防水透氣Nylon

羽絨：美國Allied Feather頂級鵝絨、日本標準JIS90/10灰鵝絨、蓬鬆度800＋FP

羽絨結構：直通式垂直隔間、可靈活調整羽絨上下身比重

拉鍊：#5 YKK反轉頭自動鎖；配件：防水壓縮袋、儲存大網袋

溫度：極限-15°C，舒適-5°c洗滌；標示：請依圖示

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好的鵝絨沒有刺鼻的味道，睡起來更舒適香甜。附贈專用室內收納袋與外出專屬防水袋，真的很方便

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若要說女神對我來說還是大了些，這樣包覆性就沒有這麽貼身了，還是希望能分size的睡袋

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厚啦！金來睏啦！！

登山 美國

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