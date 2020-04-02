絕美景色盡收眼底！阿爾卑斯山上的武嶺~奧地利「海拔最高的公路」
我在德國留學，那時還沒離開過德國。
欸你知道10/31-11/1放假嗎要不要走
對話框跳出了像是隨口問問的話，
|好
出發前一個小時才驚覺我答應了人家，於是開始打包行李，背著二十升的小背包跳上了火車，抵達德國南端等待朋友開車出現，在這之前完全不知道將會去哪裡。
前往高山公路前先來到了這座湖。Zell am See。
這裡的秋天很美，大地繽紛又燦爛，沿路的山丘如畫，好似接引著我展開此行，
白色的山頭出現在眼前。
過了德奧邊境還是如此的無感，擁入大地的懷抱是如此的順暢，接著遠方出現了一座座白頭的山。
這裡是Großglockner Hochalpenstraße奧地利海拔最高的公路 !!
坐落在阿爾卑斯山上
汽車25歐
位於奧地利的阿爾卑斯高山公路，過了入口收費亭後便開始爬坡了。
遠方是一顆顆白皚皚的山頭，路邊積雪變多而路況轉為潮濕。
朋友在路邊做了一顆雪球給我，這是我這輩子第一次碰到雪，軟綿綿的小雪球好可愛。
抵達停車場。
紀念碑中間夾著奧地利最高峰3798公尺。
阿爾卑斯山東部最大的冰河Pasterze盡收眼底。
這座雕像是阿爾卑斯山特有種山羊。
最後來到英雄紀念塔。
沒有他們的犧牲奉獻，也不會有這個美景可以讓人們輕易的看見。
後記：歐洲地貌與台灣不同，台灣的大山雄偉陡峭，歐洲的山頭相對較小，照片看起來很遠但比起台灣的山近一點。***大推薦，悄悄列入人生夢想清單。
附上景色
登大山是我的夢想
在紀念碑中間與奧地利最高峰為伍。（耶
怎麼拍都像在賣水，怎麼拍風景都超美:)
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