絕美景色盡收眼底！阿爾卑斯山上的武嶺~奧地利「海拔最高的公路」

我在德國留學，那時還沒離開過德國。

對話框跳出了像是隨口問問的話，

好

我抱著反正也不一定會去的心情回應。

出發前一個小時才驚覺我答應了人家，於是開始打包行李，背著二十升的小背包跳上了火車，抵達德國南端等待朋友開車出現，在這之前完全不知道將會去哪裡。

前往高山公路前先來到了這座湖。Zell am See。

這裡的秋天很美，大地繽紛又燦爛，沿路的山丘如畫，好似接引著我展開此行，

白色的山頭出現在眼前。

過了德奧邊境還是如此的無感，擁入大地的懷抱是如此的順暢，接著遠方出現了一座座白頭的山。

這裡是Großglockner Hochalpenstraße奧地利海拔最高的公路 !!

坐落在阿爾卑斯山上

汽車25歐

位於奧地利的阿爾卑斯高山公路，過了入口收費亭後便開始爬坡了。

遠方是一顆顆白皚皚的山頭，路邊積雪變多而路況轉為潮濕。

朋友在路邊做了一顆雪球給我，這是我這輩子第一次碰到雪，軟綿綿的小雪球好可愛。

抵達停車場。

紀念碑中間夾著奧地利最高峰3798公尺。

阿爾卑斯山東部最大的冰河Pasterze盡收眼底。

這座雕像是阿爾卑斯山特有種山羊。

最後來到英雄紀念塔。

沒有他們的犧牲奉獻，也不會有這個美景可以讓人們輕易的看見。

後記：歐洲地貌與台灣不同，台灣的大山雄偉陡峭，歐洲的山頭相對較小，照片看起來很遠但比起台灣的山近一點。***大推薦，悄悄列入人生夢想清單。

附上景色

登大山是我的夢想

在紀念碑中間與奧地利最高峰為伍。（耶

怎麼拍都像在賣水，怎麼拍風景都超美:)