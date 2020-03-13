在楓樹下前進！新竹峨眉「十二寮古道」沿路都是自然美景，還有裝置藝術可拍

不久前走過峨眉湖步道，那裡山清水秀風光怡人，而十二寮休閒農業園區位於湖泊的另一面，又有一條登山步道可健健身 ，便來走走看看。

車子停在十二寮休閒農園 。清晨的峨眉湖寧靜祥和，沿着山村馬路緩步慢行 ，三兩村屋座落路旁，路的另一邊則種著一排楓香。楓葉已漸變色 ，晨光照耀下，顯露幾分姿采；農舍邊的田圃上，則種著青翠的蔬果，這村晨村景，讓人身心瞬間都變得舒適閒逸。

清晨的峨眉湖

路旁的楓香與村舍

農家田園

芒花白，柳橙黃，菜葉青，還有紫花藿香薊。

繼續在楓樹下前進

沿途都種著楓香

順著一棵棵的楓樹前行，不遠即到十二寮大埤。兩三間簡樸小屋座落池畔，點綴著埤塘的寧靜。一池水，總有可愛處，只在於靜心賞閱，而大埤有青山環抱 ，綠水更顯柔情嫵媚，晨曦中這山光水色已是撩人胸懷。

十二寮大埤

湖畔人家

枯枝涼亭亦成景色

湖畔建有雅築，遊人可以斜倚欄杆，留下美麗倩影；也可坐著搖椅，輕搖慢盪，靜看山湖美景；或是點一杯香醇咖啡，置身雅致咖啡館，享受悠閒時光。此外，湖區匠心獨具的裝置藝術，樸素中蘊含深意，值得細思慢賞，而農業園區的氛圍也在無形中昇華。

湖畔雅築

小徑搖椅

咖啡館

湖中特別的裝置藝術

美麗的裝置藝術~流逝的時光

以竹片編成，自然樸實。

另一裝置藝術~漣

漫步埤塘一圈後，再往小路尋幽。

芒花燦爛含笑

還有洛神染紅田野

花苞紅艷飽滿

來到呱呱叫隧道

發現更美的洛神花田

到達教學中心後，心滿意足折返。

回到埤塘，碰到一位可愛有禮的小妹妹，嬌聲嬰語的向人問早，真讓人心暖。

來到登山口 ，走進十二寮古道。

登山口位於麵食坊旁

上了階梯，姿態優美的相思樹立成一排，好似一群選美小姐。

竹林與山巒也盡展丰顏

除了登山口上來的一小段陡升，古道清幽易行。

步道大多在山稜上起伏

來到大櫸木下

走入一片七里香林

花開時節，想必滿山飄香。

白色小花開滿步道兩旁

步道濃蔭處處

到達一號入口上來的的涼亭~榮福亭

楓香就在前面

到馬路後，先回埤塘的小餐飲舖用餐。

在小舖裡，品嚐了網傳的黑臭豆腐，也結束半日的古道遊 。下午規劃到附近另一步道—銅鏡山林步道探訪。

沿著楓香走回停車處，此時的休閒農園人潮湧動。

可愛的裝置

登 十二寮古道，順遊休閒農業園區，運動健身之餘，山村的田園埤塘自然風光，無不舒人心懷。願這純樸的山中小村，客旅常在，園區永遠盎然美麗。