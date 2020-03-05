四季花海賞不完！台北春天3大熱門賞花景點 北投賞櫻還能賞蝶

為了月底的會議，一連串的資料彙整、製作，頗有心力不足之感，上週末雖然要補班，不過正好也要回醫院門診與領藥，趁這個機會請了半天的假，先去就近走走賞花，再去門診領藥。沒想到抒壓太忘我，誤了門診時間，至少得領個藥再回家。一個下午前往三個北投賞花處，歐都麥還是最便利的交通工具。

1.公園入口。

2.提早開花的苦楝。

首先來到最近很熱門的北投社三層崎公園。臺北市政府殯葬管理處於2004年訂定「臺北市列管公墓遷葬(含景觀化)計畫」，幾處公墓打造成各具特色的公園綠地，提供民眾更多的休閒空間。在北投區先有由北投第四公墓改建打造的嘎嘮別公園，後有北投第三公墓改建打造的北投社三層崎公園，為凱達格蘭族北投社族人墓葬群集中地，在公園成立時，順應要求冠上「北投社」的族群名，綠美化工程於2020年1月完工。

3.規模雖不能與富良野相提並論，但依然能享受賞花賞雲的樂趣。

4.雖然是補班日，遊客還是相當多。

5.右方紗帽山與文化大學清晰可見，前方就是北側入口的無障礙坡道。

一直以來，「賞花」是國人相當喜愛的活動，北投社三層崎公園的綠美化工程，順著地勢以9萬盆一串紅、銀葉菊、四季海棠等草花交錯鋪陳，打出台版富良野的名號，開放以來吸引不少遊客前來。實際逛過雖然目前開放的範圍並不大，路線標示中的林間步道、櫻花步道，或者是上方的露天音樂表演空間等處都還沒施作，花海規模當然不能與富良野相提並論，不過賞花賞景拍照，或者只是散步走走圖個悠閒，倒是個還不錯的選擇。

6.四季海棠、一串紅、銀葉菊交織鋪陳的綺麗花毯。

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不過儘管目前開放規模不大，公園動線仍然有考慮無障礙需求，公園北側入口規劃為無障礙坡道，與私人土地停車場入口橫擋很近，目視輪椅還是可以通過，公園也設有性別友善與無障礙廁所，這讓我有考慮可以帶玲玲過來逛逛。公園位在北投區秀山路，大南客運北投站對面，草花賞花期限短，公園公告的最佳賞花期自1/20至2/29，此外週邊停車腹地不大，建議搭乘公車216、218、223、602、承德幹線到貴子坑水土保持園區站下車，搭乘捷運紅線自新北投站或復興崗站步行過來大約要20分鐘。

9.光影加持的厚葉石斑木同樣漂亮。

10.林間步道、櫻花步道、露天音樂表演空間等等還沒施作，未來這片草坡大概又是一番新的景觀與特色吧。

11.拍了些相片也大致瞭解環境，準備前往下一個賞花地點。

騎著歐都麥，由秀山路轉往新北投接銀光巷，善光寺就在路底鐵柵門前。北投善光寺現址(北投區溫泉路銀光巷20號)是在日治時期，由日本長野縣信州善光寺大本願第一百一十七世誓圓尼公上人選定。善光寺與日本皇室有很大的淵源，也因此地界範圍相當大。在溫泉路銀光巷與幽雅路口，原本昭和10年(西元1935年)誓圓山法王院所設立的產權碑是在溫泉路銀光巷與幽雅路口，現在已經移到善光寺入口前，在當時差不多整個銀光巷所屬山區範圍皆為北投善光寺所有。上週善光寺最上方佛寶塔旁的寒櫻整個盛開，不過山櫻花還沒有什麼消息。此外除了佛寶塔之外，其他區域的寒櫻似乎也沒有早期整片盛開之美，或許繁花似錦也有週期，拍照散心隨緣就好。2012年拍攝昭和10年(西元1935年)誓圓山法王院所設立的產權碑。

12.善光寺入口，寒櫻迎客。

13.山櫻望觀音。

14.川上氏堇菜？

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16.佛寶塔旁的寒櫻繁花似錦。善光寺的佛寶塔上層為佛，供奉釋迦牟尼舍利。中層的「寶」與「塔」為靈骨塔，據說是無主日本軍魂的納骨所在。「寶」與「塔」成六邊形，為仿印度佛寺建築。

17.繁花似錦的寒櫻盛開。

18.三色繽紛。

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20.隨便拍都好看。

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22.好天氣好風景。

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眼看還有點時間，離開善光寺之後騎著歐都麥，由新北投上泉源路往十八份水圳而去。十八份水圳的櫻花種類較多，寒櫻、山櫻、昭和櫻以及吉野櫻都有種植，其中山櫻的數量最多。今年的山櫻花沒有默契，分批各自綻放，雖然賞花期比較長，就是少了繁花似錦的數大之美。還好一直以來我的賞花哲學就是隨緣，有拍當然好，沒得拍就自己另外找題材，生活中美好的事物很多，不必執著於其中一兩件。水圳步道有一株福爾摩沙櫻，要是有開花的話，此行也算是功德圓滿了。24.十八份水圳櫻花儘管零星綻放，有七星主東當背景就好看。

25.紗帽山下，豪宅裡的山櫻盛開。

26.零星而早開的吉野櫻。

27.福爾摩沙櫻為台灣原生種，是緋寒櫻(山櫻花)的變異種，早先跟日本的綠萼櫻混淆，但本種花萼萼片顏色偏黃白，萼片與花瓣分離，2009年正名為福爾摩沙櫻。

28.福爾摩沙櫻以及台灣特有種的霧社櫻都是我個人最喜歡的櫻花。

29.開得零星，不過有看到拍到就好。

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31.抹上脂粉的吉野櫻。

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33.小實女貞花朵盛開。(木犀科女貞屬)

34.接著就看到一隻訪花客，是我一直很想拍的大白斑蝶。

35.大白斑蝶在台灣的斑蝶當中體型最大，速度最慢，有人靠近也不是很會躲，一直以來有著大笨蝶的稱號，但很奇怪的是明明數量不算少，我就是一直都遇不上，偶爾看到也是遠遠就飛走，結果這次竟然是我的首拍。

36.機會難得，多拍幾張。

37.翅膀破損，看來遇過多次凶險，但還是一樣慢條斯理。

38.就為了拍大笨蝶誤了門診時間，那就更不趕時間，拍拍雲隙光準備下山領藥。

39.家的方向。

一趟臨時起意的小旅行，放下繁忙，偷點悠閒拍照賞景，偶爾讓自己的幸福奢侈一點想來也是應該。上班面對工作，下班面對玲玲，偷閒應該是我現在最大的娛樂吧。

需仁．2020/02/22