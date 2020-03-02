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超大片彩壁峽谷區、好泡的天然泉池！南投「馬海濮溫泉」歡樂遊

健行筆記 / 健行筆記林正宸

又跑來南投找野溪溫泉啦，這一次的目標是位於廬山的馬海濮溪，從一處不怎麼起眼的河道向上溯，沿途滿滿的溫泉源頭，峽谷內還有非常漂亮的彩壁區，來到小巧可愛的溫泉池，裡頭溫度舒適不需再調溫，想要試試三溫暖的話還能到旁邊的溪水交替泡呢，攔沙壩上方還有一片彩壁區，同樣有不錯的池子可泡，適合來場半日遊的好所在。出發日前一晚臺北出發，在埔里過夜，原本是要找地方紮營，最後決定住旅館，拜kiki強力的搜尋能力，找到房間還不錯而且又便宜的旅館，省下不少要帶出門的過夜裝備。原本計劃從廬山蜜月館的匯流口一路上溯到莫那魯道大瀑布，不過實際到現場後，決定改變主意，邊走邊看狀況來調整行程，最後的結果就是成了超級耍廢的行程了。怎麼也沒料到這樣的河道會是起點

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下切到溪邊，一旁山壁就有溫泉流出

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河道剛開始兩測都是人工護岸，不過因溫泉水長時間的沖刷，人工水泥壁也染上了五顏六色，成了另類的彩壁，前進一點距離就有更多不同的彩壁，美中不足的是管線太多，不然這段彩壁延伸的範圍還挺長的。走100M右側開始一大片的彩壁區

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經過一段損毀的人工霸

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無視上方管線的話，這彩壁確實有看頭

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連一旁的人工水泥牆都跟著上色了

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沿途露頭相當多，有些地方的溫度還特別高，讓溪水踩起來感覺不太會冷，跟德魯灣溪有點類似，德魯彎溪的景色其實不錯，但就敗在他整路那誇張的新舊水管成堆，好加在馬海濮溪的管線狀況沒那麼誇張。相當豐富的溫泉資源，到處有溫泉流出

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溫度非常高的露頭

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接著進入峽谷段，彩壁範圍一直向內延伸，直到溫泉池附近，最棒的是，從這裡開始不再有水管，呈現完整的自然景觀，峽谷裡有一小段今天最深的長潭，到小瀑邊就有一座渾然天成的湯池可泡，從下溪到這不用長，只需短短的10分鐘即可享受泡湯的樂趣。

本日行程最美麗的峽谷段 

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顏色有著多樣變化的彩壁

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進到峽谷後，上方不再有水管妨礙景觀的問題了

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來到此段唯一踩不到底的深潭，風景很漂亮，如果不想下水，左側岩壁可以攀爬橫渡到溫泉池，我們這次直接就下水了。這景色很好拍，短短一段，快門一直壓

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上方有步道，推測是做維修用途的

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游了~~湯池就在水瀑邊

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來到天然的湯池，這一池天然沖蝕真的厲害，剛通過深潭馬上跳下去泡暖，一開始覺得有點燙，還架水管調溫，但可能是剛從冷水換到熱水關係，感覺比較強烈，實際上，在身體習慣後發現根本不用調就能泡的很舒服。繼續延伸的彩壁，以長度來說，這範圍真的相當大

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剛剛遊過來的深潭

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絕妙的一池呀

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當下包場，爽泡中

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因為這一泡太舒服，今天的後續馬上就定調了，對!沒錯，就是耍廢，繼續溯到大瀑布這件事，什麼~~~有這回事嗎!?趁包場的時候儘量拍

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爬上小瀑後，不遠處峽谷告一段落，這段美不勝收的彩壁很夠我們取景，kiki跟維哥要回車上拿個東西，我跟66還有富哥在邊等的同時各自玩去。這顏色有點哈尤溪的感覺

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峽谷末端

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不錯的光景變化

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有一面彩壁有大量的溫泉流下，溫度非常燙，嗯.....這應該不能說是溫泉，因為燙到連摸都不能，岩壁上冒出陣陣熱氣白煙，看樣子裝一鍋來煮蛋都不成問題了。這一片的顏色同樣相當的好看

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等人的同時，離開峽谷曬曬太陽浴

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出峽谷的這片潭沒多深，但不想碰水的話可攀岩橫渡完全避開水通過。

由66小姐擔綱演出岩壁橫渡

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等待期間我又回到湯池享受一段個人湯時光

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邊泡邊欣賞周圍的彩壁

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湯池完再出峽谷換日光浴，完全發揮耍廢精神

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等到拿東西的2位回來了

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反正時間還早，決定續前往攔沙壩，看能不能直接爬到攔沙壩上方，因為上頭還另一面彩壁及溫泉池，途中有漂亮的水潭，滑水道等，不過目前水量偏小，滑水道感覺滑不動就是了。

清澈的水潭

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這一段溪景也不錯

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是拉一把還是推一把，有人在互相傷害了

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從出峽谷到攔沙壩距離並不長，應該說，就算從下溪處開始算都不長，半小時內可抵達，攔沙霸附近有非常多的溫泉，連從壩體下方流出來的水都是溫的。出峽谷走沒一會就看到攔沙壩

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找到不少溫泉花

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前方溫泉也冒著陣陣白煙

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回拍滑水道，這一段水大一點會比較好滑

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這張我喜歡

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壯觀了，整片岩壁都流著溫泉

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此處岩壁同樣洗刷出不少顏色

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攔沙壩左側都有大量的溫泉流下

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這邊流出來的水全是溫的

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壩體挺高，難以直接攀爬

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原本看左側似乎有機會直接攀爬上去，但問題是那邊流出的水還真燙，根本沒變法給它一直淋，最後從一旁草堆直接爬上去，有一間舊工寮，稍早看到的路徑確定是維修用途，但應該早沒在用了，因為中間有一段都毀損了。

爬上攔沙壩，有夠高

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攔沙壩上方馬上就有一片大彩壁，顏色偏綠，非常不錯，拍照記得閃過上方一支破裂的水管，畫面就還不錯，大家先在上面煮午餐，吃完再去泡溫泉，續往上游不遠有一處人工建築那也有大量溫泉流出，不過我忘了拍，已經有圍好池子，泡起來非常舒服。

看這pose，很會

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跟這片彩壁來個合影

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下攔沙壩看起來似乎可以直接跳，不過沒事先看過潭下方狀況，别亂來，從一旁架繩垂降。

富哥率先上陣

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露頭有夠多，66在這自己也造了一池

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這時間光線位置正好順光，彩壁顏色更棒

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流下來的水溫有點燙，但為了照片可以忍

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富哥來張正面照

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回到最大片的彩壁峽谷區，這時雖然光線沒有直接照進來，但因為沒有光線反差的問題，反而讓彩壁拍起來更加鮮豔，又是一陣瘋狂快門。好鮮豔的峽谷

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不來合影一下怎麼對得起這漂亮的景色

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大家相機拍個不停

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離開前再來舒服一下

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回到岸上，行程到此也告一段落了，回程的時候有遇到兩組人馬來此遊玩，這裡之後應該會變得很熱門，臺灣有許多野溪溫泉的彩壁都相當漂亮，各有特色沒有誰優誰劣，但就親民程度來說，馬海濮溪這段應該能稱得上是最棒的不為過，範圍大且一下溪不久就能欣賞到，還有那優秀的湯池，在這玩上個半天都沒問題，相當值得。注意幾件事，進入峽谷有一定落石風險，頭盔建議攜帶，在深潭段可視需求使用救生衣通過，攔沙壩部份，直接攀爬邊坡上下有一定的危險性，除非有準備，否則不建議貌然攀爬，可開車至馬海濮露營區後下切溪谷，下溯一小段即可到攔沙壩上方的彩壁區，喜歡的朋友請好好把握秋冬這段枯水季前往喔。

原文連結=>好看的峽谷、好泡的泉池-馬海濮溫泉歡樂遊

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