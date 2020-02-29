山思而行！ 針山攀登檢討報告讀後 更珍惜有限的生命

人類最古老而強烈的情緒，便是恐懼；而最古老最強烈的恐懼，便是對未知的恐懼(摘自美國科幻小說家Howard Phillips Lovecraft)，武漢病毒造成的世界各國的排華現象，正是緣自於對病毒傳播及疫苗研發的未知所衍生的恐懼心理。對於山難者而言，如何戰勝可能面對死亡的恐懼，是能否成功獲救的關鍵，山難生還者的檢討報告，其可貴之處，就在於能讓山友們，汲取寶貴的危機處理及緊急應變的經驗，在極為有限的救援時間內，做出最正確的決策。雖然針山事件屬於較一般登山健行更高層次的攀登領域，涉及更專業的繩攀技術問題，但就山難事件的處理而言，仍有許多共通之處，所謂前事不忘，後事之師，在拜讀完「萬六」大大的針山攀登檢討報告後，筆者試著整理出本次事件成功獲救的關鍵因素，做為日後進行登山活動的參考。冷靜評估現狀 「萬六」大大在「山思而行—登山中的死亡，對生命的凝視」一文曾說，「登山運動與其他運動的不同，就在於登山與死亡的連結。某程度上，登上山巔之途，就是在死亡的陰影之下，動用自身全部的感官與技藝，設法避開那些遭致危機的陷阱」。二位事件當事人依縝密的登山計畫於第四天抵達台大Ｃ3觀星台後遇連續三天大霧阻擋視線，至無法依原訂計畫繼續前進，在滯留第二天開始即進行糧食配給，並精算糧食及飲水後，開始評估可能的應對方案及相對的風險，並在滯留第三天請留守人員啟動救援計畫，其後仍不斷滾動估算糧食及評估搜救單位提出之救援方案（甚至否決中搜所提空降萬里池由針山垂降救援方案）。過程中除展現二位當事人對該行程、地形之熟稔及糧食計畫之精密外，對於相關應變方案的冷靜思考及討論，更顯示強大的心理素質。 專業堅強的留守後盾要能冷靜應變的前提，必須有一個強而有力的後盾，我們由檢討報告所摘錄留守紀錄表，即可知道留守人員強大的專業能力，除了在當事人提出啟動救援計畫後的三、四十分鐘內，即連繫上之前去過針山的台大隊伍成員，取得座標資料，隨即向119通報外，並能依消防單位之要求迅速提供登山計畫、路線照片示意相對座標位置圖及無法自行下撤之緣由。此外，於當日直升機二度出勤均因雲層太厚無法進入救援後，迅速連繫翌日執行第二方案自行垂隆所需支援之地面部隊出發前往二子溫泉。翌日凌晨一點當事人傳訊告知雲霧全散，清晨五點留守人即告知直昇機七點出發，八點抵達，並就如吊掛失敗之後續救援方案進行討論，再再展現留守人的專業及迅速反應的超強能力。 氣象預測的侷限本次的攀登活動，「萬六」大大引用美國攀登經典書籍《極限登山》的註解，「當意外無法依靠自行攜帶的極有限物資得到解決，而需要動用到外援，即為失敗的攀登」，因而在報告的結論中自承是一次失敗的攀登嘗試。究其原因，最重要的，也是傳統登山最常遇到的，對於天氣的評估失準，雖然當事人已參考了包含氣象局、日本GPV氣象預報及天氣及時預報、天氣風險、天氣職人吳聖宇、台灣颱風論壇等FB天氣評估粉專，均顯示天氣趨勢是往好的方向發展，但卻無法預估局部微地形（特別是溪谷地形）產生的區域微氣候與氣象預報產生巨大誤差，以致有連續三天大霧不散之情況，最後只好啟動救援計畫。因此對於氣象的預測，山友們只能做為參考，必須隨時有最壞天氣的準備，因為正如「萬六」大大在前揭專文中所言「殘酷的意外依舊永遠在大自然中等待我們」。 充足的糧食及飲水計畫每位山友在打包背時，總是會在必要裝備與輕量化之間天人交戰，有時心存僥倖就會砍掉預備糧及備用水來減輕重量。本次事件當事人在遭遇大霧滯留第二天(即預備糧用掉之後)即開始實施糧食配給，並逐日精算可用糧食與未來撤退或繼續完成攀登所需糧食之評估，在充分掌握糧食及飲水的前提下，才能更從容的面對山難事故的挑戰，並冷靜分析各種救援方案的可行性，因此，單日行程要有過夜的準備，多日行程要有1日以上的預備糧食，應是每位山友在準備裝備時應有的認知。 遭遇惡劣氣候或地形原地待援如前所述，本次攀登失敗的主要原因，在於氣象預報失準，這也是每位山友最常遇到的問題，在面對突如其來的天氣轉變時，就要有緊急迫降的準備，特別是大霧迷漫阻擋視線，或是強風大雨影響前進速度時，如果仍勉強向前推進，就很容易發生迷途或是失溫的危險，因此選擇適當地點緊急迫降，耐心等待天氣轉變，才是平安下山的上策。 審慎的風險評估在正式啟動救援計畫之後，之前爬過針山的中搜山友提出空降萬里池，再由針山架繩垂降之救援方案，不過當事人提出大霧中精準垂降至待援地點之困難及短時間內召集具備此一救援方案能力之人力亦有問題。再者，如果執行此方案失敗，將會消耗掉自行垂降下撤所需之物資，在評估自行垂降可能發生卡繩之機率，並輔以地面部隊前往接應的配套措施後，決定如果直昇機吊掛不成，即自行垂降下撤，並請地面部隊同步由花蓮向洽堪溪出發。所有援救計畫均在精算風險後決定，可以說是縝密周祥，節奏明快。 隊友的齊心合力山難發生時同行隊友的心理素質是否堅強，也是影響後續救援行動是否順利的重要因素，本次事件的二位當事人都是岳界的翹楚，當然都具備強大的心理素質，但一般山友若無相當登山經驗累積，又非長期結伴登山之伙伴，如為時下常見網路揪團之自組模式，在遭遇山難事件時，是否能夠齊心合力渡過難關，不無疑問，因此，建議山友審選優質的登山社團，循予漸進的參加不同難度的登山活動，才能在各次活動累積實力及經驗，如此一旦不幸遭遇意外事件，才能從容應對。 山思而行最後再借用「萬六」大大前述專文中的觀點來做個小小結語：生命中已知的風險可以盡量規避，但突如其來的意外卻始終如影隨形的圍繞在我們週遭。登山如此，人生亦然。對山行者來說，死亡永遠只是「可能」，但不會作為山行者的「選項」。山行者只是藉由山行的過程去體驗生命的無常及身體的脆弱，透過逼近死亡去凝視生命的樣貌，更深刻的去體會與咀嚼，何謂生命，進而更珍惜有限的生命，讓自己短暫的人生旅途，綻放出更璀璨耀眼的光芒。