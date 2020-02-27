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衰到家！他碰上政府倒台 上班首日就失業

被瀑布沖下深潭該怎麼辦？ 栗松溫泉大學生溺斃事件省思

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台東池上的栗松野溪溫泉近日發生了一件憾事，放寒假的大學生揪團跑去野溪溫泉玩，不幸從岩壁上滑落被瀑布沖下深潭溺斃。

為什麼去野溪溫泉玩會發生意外？

冬天去野溪溫泉玩耍泡湯是台灣特別的戶外享受之一，當今入枯水期以後，許多隱藏在深山野嶺的溫泉露頭因為溪流水位下降而冒出，只要在附近掘沙造池，就能在溪谷泡溫泉享受大自然的美好！不過，冬天去溪邊玩總有幾個大家會忽略的重點：1、冬天水流依然有可能很強，不是枯水期就沒有能量。2、冬天的溪流很冷，基本上一定在20度以下，一般人根本沒有在冷水游泳的經驗。(游泳經驗不足)3、因為水冷，游泳的體力大打折扣，而多數人下水前不做暖身運動，容易抽筋。(下水沒做暖身)4、夏天去溪邊可能會帶蛙鏡，但冬天一定不會，被沖下水就慌了。(不會張開眼睛游泳)5、夏天去溪邊可能會帶游泳圈，但冬天一定不會，被沖下深潭但不會在踩不到底的地方游泳。(不會踩水抬頭蛙)在沒有正確的水域求生、水中自救觀念的情況下，很多人當下遇到狀況也不知道該怎麼辦。而又因為高估了自己的游泳能力，看到有人出意外就跳下水救人，導致通常溺水發生意外時都不是一個人出事。

(這次發生意外的深潭)

被水流沖到瀑布底下踩不到底怎麼辦？

據新聞及相關人員指出，發生意外的地點是溫泉前小瀑布下面的深潭。此潭深度超過兩米、加上冬天溪水冰冷低於20度，在不黯水性且不會水中自救的情況下，被沖下去極有可能發生溺水。1、簡單的解法："順著水流方向"順勢雙腳往下踢一次蛙腳、雙手大字張開往下推水讓身體上浮，做類似垂直游蛙式的方式，通常不用3秒人就會浮出水面。因為人即便從再高的地方跳下深潭，頂多下沉兩到三米，如果踢一次腳划一次手沒浮出水面，那再多做兩次一定可以。2、困難的解法：有些瀑布落下會在下游形成「翻滾流」，我們從影片8:30開始看：Case A、B、C分別代表不同的的溪流下游深度，深度C>B>A。只要到達某個深度，因為水流可以從最底下流出，但上面的空氣會被水流捲入，當水流的浮力大於水流動的慣性時，就會形成迴圈，人就會卡在那翻滾。當遇到這種情形，幸運的話你會被水流帶出迴圈到下游，但也很有可能一直在迴圈內翻滾。因此如遇上不斷翻滾的情況，找機會順著迴圈水流下潛至水底，貼近池底"平潛"游出，是最好的方法。

何謂翻滾流

不管哪一種方法都千萬不要想逆流而上游回去爬上石頭！一來浪費體力，二來很少人這樣做。通常瀑布旁邊的石頭鐵定很滑，且被水沖得很圓潤，不會有好的施力點，所以即便游到了也爬不太上去，順流而下從溪邊上岸是離開深潭最好的辦法。有穿救生衣是不是就不會溺水了？如果去溪邊玩耍最好穿著救生衣，不過我自己遇到的人十之八九都沒有穿。如果你有保護自己的能力，那還好一點；如果沒有，那真的應該有點危機意識。

至於穿著救生衣被沖下深潭到底能不能安然無事，目前有兩派說法：1、不穿救生衣可以讓你順著瀑布水壓潛到水底，再順著潭底水流平潛出來，救生衣的浮力會讓你被水拉走游不出瀑布。2、穿著救生衣遇到翻滾流時，手抱胸、頭微抬起、腳伸直，可以順著溪流流出翻滾流。個人看法：實際上，當遇到這種情形，我想沒有多少人可以在水裡張開眼睛判斷水底在哪，然後還要在冬天這麼冷的水中往下潛到你不知道有多深的水底，再平潛出來。所以我個人的建議：還是穿著救生衣吧！至少人家看的到你人在哪。

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去野溪溫泉玩要帶哪些溯溪裝備？台灣的野溪溫泉抵達難度不一，有需要走兩天行程的，也有開車可以直接抵達現場的。我們必須依據各個野溪溫泉的溪流狀況，再根據同行友人的能力，攜帶符合需求的裝備前往。除了基本的穿溯溪鞋以外，救生衣、繩子、魚雷浮標或充氣浮具、岩盔等裝備如有可能都必須帶著，以備不時之需。最懶惰的情況，至少要穿溯溪鞋、帶繩子，背防水袋或帶一個充氣游泳圈。在渡比較難過的溪時，將防水袋捲起來製作成浮具、或將由游泳圈吹氣，綁上繩子，就變成一個魚雷浮標了。最好的裝備，就是加強自身的技能多數我們發生意外的時候，身邊都會有朋友或其他陌生人在。但即便如此，如果我們不能在水裡撐個20分鐘，可能也等不到救難人員來協助你了。我們不一定要像救生員一樣有救助他人的能力，但至少要有「撐到救難人員來救你的能力」「岸上協助他人脫困的救生觀念」。這一切不只是為了自己，還能保護你在意的人能安心地享受水上娛樂。如果你懂水域安全觀念，如果你知道發生意外時如何岸上求援、水中自救，那一定可以大大降低意外的發生。

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(結伴同行也很重要)

結語：每次只要發生意外災害，政府的做法就是「山難封山、海難封海、溪難封溪」，導致我們雖然身處擁有美麗天然資源的海島，但常常礙於法令限制無法體會。撇除掉國家基礎教育的不足，即便遇到危急狀況無法自行脫困，希望大家都能保持冷靜、想辦法自保等待救援。出門在外，“安全”才是最重要的。

栗松野溪溫泉溺水意外防範方法延伸閱讀》

溫泉 瀑布 溯溪

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