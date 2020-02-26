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親近非洲「吉利馬札羅山」 更感興趣的是去大草原看動物！

健行筆記 / 健行筆記阿米

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吉力馬札羅山世界七頂峰！吉力馬札羅山是非洲屋脊！吉力馬札羅山是燦爛發光的山！吉力馬札羅山不需冰雪岩裝備即可登頂！

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吉利馬札羅山（Mt. Kilimanjaro) 稱為「非洲屋脊」、「非洲之王」，是非洲最高峰。海拔5,895公尺。屬於「吉利馬札羅國家公園」。整個山脈綿延80多公里，由西拉峰(Shira Peak H3962m）、馬文濟峰（Mawenzi Peak H5149m)、基博峰（Kibo Peak H5895m)三座山峰組成，其中馬文濟峰和基博峰最為著名。基博峰的火山口在頂峰南側，保存完好，直徑2400米，深200餘米，目前是休眠狀態，但火山氣孔仍不時地釋放出火山氣體。吉力馬札羅山因為阻擋了印度洋上潮濕的季風，故水源充足。山地垂直植被明顯豐富，赤道雨林帶、常綠闊葉林帶、溫帶森林帶、高山草甸帶、積雪冰川帶和高山寒漠帶。

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吉力馬札羅山有千百個理由可以親近，但都不是最吸引我的重點。我最感興趣的是去大草原看動物，又不想太廢太輕鬆，想想搭配爬山也蠻好的。威士忌路線（Machame）可以盡情享受到各海拔不同的景觀，沿途沒有山屋，全程露營

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長這麼大都沒有露營經驗的我，第一次是在雪地搭帳，雪沒鏟平，在背下凸了一大塊，根本無法入睡；三人一帳不但擁擠，換衣服也不方便⋯所以這次決定自己一帳，好好享受安靜舒適、盡情體驗充滿野趣的帳蓬之旅！

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出發前，嚮導説：請大家不要覺得非洲不會有什麼降雨就不帶雨衣雨褲，3000m以下一定會遇到午後雷陣雨⋯果不其然，12點出發後2小時，伴隨著轟隆轟隆雷聲的雷陣雨毫不客氣地狂下⋯狂下⋯再狂下⋯⋯

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🙄🙄 我呆呆地站在帳篷前，昨晚充滿「野趣」的幻想⋯😓😓 今天立刻變成充滿「泥濘」的實景⋯⋯雨衣濕透、內著半濕、褲子半濕、鞋底滲水、襪子濕透、背包套和鞋子沾滿泥巴⋯10度C的營地溫度不算低，但淋濕的身體冷得直發抖！☹️☹️ 無奈、失落的「第一天」！

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第一天的大雨和泥濘嚇壞大家了，夜裡的零星降雨讓帳蓬潮濕不已。本來還想賭賭運氣看嚮導的話是否不會靈驗，現在完全相信，沒有疑慮！

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翌日清晨，沿著溪溝緩上，這種路很像在日本裹銀座縱走時上上下下的溪溝路，不一樣的是：在日本來來往往遇到的是山友，在這裡除了山友之外，還有大批大批的potter！我們一行人+領隊小崔共13人，非洲這邊張羅我們行程所需的嚮導6人、廚師2人、再加上potters⋯全部竟多達50人。每人20公斤的負重算下來，本團一週間所需的物資就高達880公斤！😳😳😳

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沒有人想再遇到午後雷陣雨，大夥兒全都悶著頭向前走，路途中遇到各隊的potter都得讓路，也走不快。我的破英文很不靈光，實在很怕跟外國人聊天。但嚮導們總不時來一句「Hi Armi, how are you...」讓我的溪溝路飽受驚嚇，想躲也躲不掉！反正大不了被笑，乾脆放鬆心情找嚮導聊天吧！

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學習對方的語言最好入門了，不會唸就多唸幾遍，很好打發時間（心中暗自竊喜😜😜⋯）Karibuni marafiki (歡迎我的朋友們)Harakaharaka (快一點）Nakupenda sana (非常愛你）Lala salama (好好睡）Asante Sana （非常謝謝你）Karibu Sana (不客氣）................跟著嚮導走，順便認識許多山區特別的植物⋯Scadius caniensis （薊花）

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Everlasting（蠟菊）

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Lobbelia （半邊蓮）

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....................終於在雨滴落下之前抵達營地，大家歡樂地歌唱！在這裡，沒有淋到雨就令人感到開心，真的好容易滿足呢！😊😊

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2020年1月5日12:00 吉利馬札羅國家公園威士忌路線登山口 （Machame Gate）出發14:00 遭遇午後雷陣雨17:15 抵達 Machame Camp 2020年1月6日 晴天/陰天08:20 Machame Camp出發13:40 抵達Shara cave camp 

非洲 國家公園 露營

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