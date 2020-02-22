一望無際的「蔗花田」！嘉義高鐵大道的甘蔗花海 季節限定特色風景

深冬是甘蔗花開的季節，一望無際的蔗花田，於冬陽下隨風搖曳。當嘉義高鐵大道兩旁的甘蔗花開時，往往被太保市花海節給爭艷。美麗的甘蔗花穗，像似芒花又像似黍花，這可是季節限定的花海。

甘蔗是禾本科的單子葉植物，為甘蔗屬的總稱，與芒草同屬禾本科。甘蔗是溫熱帶農作物，是製造蔗糖的原料，可提煉乙醇作為生質能源。

甘蔗的原產地有二說，分別是印度及中國，中國起源於華南、西南南部一帶。

先秦之「柘」即甘蔗，至漢代才有「蔗」字出現。中國語系中早有「柘」或「薯柘」一詞，後來「柘」字衍作「蔗」。

台灣最適於甘蔗種植的區域很廣泛。可從中部一直至屏東，主要是因地形平坦、氣候適宜。

台灣常見的甘蔗有二種：(本文介紹屬於白甘蔗)中國竹蔗俗稱「白甘蔗」，皮綠色，質地硬，不宜生吃，含糖量高，多加工成砂糖。秀貴甘蔗俗稱「紅甘蔗」，皮墨紅色，莖肉富纖維質多汁液，清甜嫩脆，削皮販售。

甘蔗於晚秋漸熟成，越靠近冬天成熟的甘蔗味道越甜，最好吃的甘蔗就是這季節。

冬日若有機會經過嘉義高鐵台18線旁，不妨停留一下欣賞這片美麗的甘蔗田花海。

「魚寮遺址」於1940年由嘉義農校教師「吉田茂」所發現。目前種植甘蔗，是處考古遺址，出土於嘉義太保市，為新石器時代晚期的代表。

「高鐵嘉義站」位於嘉義縣太保市，又被稱為高鐵太保站。前瞻計畫會將台灣糖業鐵路蔗埕線將延伸至此站，成為嘉義第二座雙鐵共站。