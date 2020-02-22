小觀音山生態步道－自來水博物館「百年蓄水池」探秘行

去年參加寶藏巖的導覽活動 有經過小觀音山生態步道不過因為小觀音山生態步道在自來水博物館內 是要收費的所以從寶藏巖那一側是無法進入的呦 ～～但是小觀音山生態步道側卻是可以進入寶藏巖區域

剛好前幾天看FB看到自來水博物館的觀音山蓄水池 有開放導覽的活動一天只有早上跟下午各兩場 各30個名額 不開放預約 只能現場拿號碼牌真是有夠神秘 但也引出了雪人的好奇心啦～～

週六爬完碧湖步道回娘家 週日早上就帶著兩小跟媽媽一起來探秘9點到水博館時 早上場的30個名額號碼牌已經發完了 只剩下午場但是當天下午我得去修理變成蜘蛛網的手機 且晚上是冬至 我們得趕回板橋吃湯圓所以,只好作罷 ～～雖然無法聽到導覽 不過 還是可以自己爬上去看看反正我們也從未來過水博館 就來瞧瞧囉～

早上的天氣很好 藍天白雲的 氣溫也很舒適

巴洛克造型的水博館看起來好有氣勢 是許多婚紗照的取景地點喔～～

圓弧型的走廊 喜歡這張的空間延伸感

窗戶顏色是美麗的Tiffany藍 而且是外推式的木窗 讓光線能夠集中的灑向室內下方

光是這個走廊就拍個沒完 但今天就真的只是單純隨意的走走很喜歡這張 祖孫二人開心自然的笑容

有沒有一秒飛到歐洲的感覺

走進自來水博物館 才發現裡面好大喔 約莫兩層樓高它的前身為小觀音山水源地的唧筒室這可是日據時期開始的建設呢 ～所以都是有百年歷史的古蹟請大家參觀時 務必要注意喔以下摘自水博館簡介臺北水源地時期 劉銘傳任臺灣首任巡撫時，在臺規劃實行新式建設，包括郵政、鐵道等，清光緒13年(1887年)聘請日人七里恭三郎，在臺北城內時坊街、西門街(今衡陽路)、北門街(今博愛路)等地，規劃執行開掘3口公共井提供用水之需求。

這時的臺灣衛生條件不佳，傳染病盛行，成為日人來臺初期亟待解決課題，日治時期明治29年(1896年)6月，日人後藤新平來臺擔任臺灣總督府衛生顧問，協助指導改善衛生行政工作，建議總督府聘請當時日本內務省擔任衛生工程顧問的英國人威廉巴爾頓(William K. Burton)來臺，協助負責衛生工程包括了水源調查，隨行的有其學生濱野彌四郎。

日治時期明治40年(1907年)，依巴爾頓先生生前之建議， 在今公館小觀音山腳下新店溪畔建取水口，以引取原水；在山麓設淨水場，進行淨水處理，再將處理過之清水，以抽水機抽送至山上之配水池，藉由重力方式自然流下，供應住戶日常用水。

其實水博館也有導覽 可惜兩個此時的電力很充足 正需要放電一下水博館的導覽是10:00 & 14:00 一天兩場喔 ～下回要自己偷偷來聽雪人好想聽導覽 不然走馬看花 其實真的也看不出個所以然呀！！

機器上的銘牌

覺得這樣看起來好美 真的有到國外旅遊的感覺

水博館前面有個庭園 地上有立體壁畫但是陽光正刺眼 億仔根本不想看鏡頭

陽光大到睜不開眼睛呀

園區裡面還挺大的

小觀音山生態步道的指標到了還有 QRCode介紹喔

生態景觀步道由入口處進入後可抵達反沖洗砂水池、消壓塔景觀平台、管材雕塑區、涼亭、觀音山蓄水池慢慢散步走個一圈 大約30分鐘即可搞定一開始走上木棧道

走沒多久就接柏油路了

整路輕鬆的散步健行 帶小孩出來 比在家看手機電視 不知好上幾百倍

大鄧柏花

小花蔓澤蘭葉子長得很像狐狸的耳朵 很好辨識但是～～它是外來入侵種喔～～因為生命力旺盛 故常會搶走原生植物的養分所以如果看到它 請幫忙將它連根拔除呦

因為隨便亂走 邊走邊拍 雪人居然跟兩小＆媽媽走散了？整路一直亂亂走都找不到小孩 在自來水博物館內也能迷路 真是夠了忽然經過一片梅園 有一兩顆早梅已經開了剛巧億仔本次的國語課本有一課有講到早梅詩 立刻現學現賣起來

這條樓梯一直往上 就會抵達小觀音山蓄水池喔

這顆老榕樹的氣根好長 不知多大了 為何我每次進樹林看到老樹都想到 黑山老妖跟姥姥呀！！

觀音亭 看起來也是年代久遠呀

反沖洗砂水池

這邊就是往寶藏巖的路口只出不進喔～～如果時間允許 建議逛完自來水博館後 可以去寶藏巖晃晃

過了15分鐘 還是找不到小孩 詢問媽媽到底在哪兒 之後媽媽就丟了兩張照片過來

按圖索驥 當然找了半天 還好終於找到 但是一到現場 別說是小孩了 就連一隻昆蟲也NO 斯呀！！

後來又走了半圈 總算找到小孩跟我媽媽 真是虛驚一場帶媽媽來看早梅～～

勇闖小觀音山蓄水池秘境 億仔笑的也太豪邁

階梯一路向上 終於來到小觀音山蓄水池了

事務室跟淨水井

淨水井

疑 那蓄水池在那呢？沒錯 這兩個身後的草原就是蓄水池我有傻眼的感覺 想說走了一圈上來就是要看這草原？？

正當我感到一陣傻眼之時 剛巧警衛先上來幫早上場導覽的人開門 我想說問他一下 蓄水池就是那草原嗎？他笑了一下 說是草原的下方啦～～ 他要我們繞去另一邊的大門原來這就是蓄水池呀 百年歷史的古蹟 平日可是大門深鎖的呢！！只有參加導覽才能有機會尋幽訪勝 人說好奇心會殺死一隻貓是真的呀

紅色大門 深鎖 很好奇 裡面到底是什麼樣子

拍完照片之後 我們本來要準備離開 沒想到剛巧遇到早上場的導覽團上來 聽說他們大約導覽到11：20 11：30前可以開放沒領到號碼牌的人 進去拍照參觀 看看時間大約還要30分鐘 想想還是算了 就先往下走了

這一條木棧道路途雖短 但走起來卻也怡然自得

之後我們下山往水博館 在庭園休息一下後來本來打算要離開 但看看時間想說去碰個運氣 可不可以看到蓄水池內部雪人本想說自己一人快速跑去 沒想到億仔這小子居然悄悄的跟在我後頭 （看來這小子也頗有當特務的潛能）原來蓄水池內部是長這個樣子的呀！！但可惜無法走進去 只能在門口拍照

再度下山囉~~

之後在回到庭園休息區 休息一下 拍幾張照片 整個自來水博館的園區 其實不算太大 今天這樣隨意走走散步 大約2個半小時很推薦 大家可以來這邊走走 看台北自來水的來源與歷史

最後在拍下自來水博物館的美麗身影

健行日期：2019.12.22 自來水園區 （台北水道水源地）台北市中正區思源街1號 （捷運公館站4號出口步行5分鐘）開館時間： 9:00-17:00 (1-6月＆-9-12月）9：00-18：00（7＆8月) （每週一休館）官方網站：https://waterpark.water.gov.taipei/