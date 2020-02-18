台北空靈系景點！悠遊北投「竹子湖」絕美步道 還有經典婚紗取景點可拍

登山路線：[台北北投] 悠遊"竹子湖"

[猴崁湖田國小步道-百年楓香巨木-草山水道滾水頭-青楓步道-猴崁水圳古道-竹子湖黑森林-水車寮步道]

登山日期：2019/12/14

路程：5公里

時間：約5小時(含休息、拍攝)

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部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

停車場->百年楓香巨木：約1小時，緩下坡，但步道路面很多青苔，所以須小心慢走，一小段路線不清楚，依靠定位系統找路百年楓香巨木

->滾水頭：約3分鐘，平緩好走，路線清楚百年楓將巨木->猴崁水圳岔路口：約15分鐘，路線難以辨識，依靠定位系統找路猴崁水圳岔路口

->青楓步道：約45分鐘，坡度平緩，但路面不寬，部分只有鞋寬，所以須小心謹慎，中間還遇到一段溪流，最後選擇脫鞋涉水而過青楓步道：約20分鐘，爬坡路段，但路段維護良好，景色不錯青楓步道

->黑森林：約30分鐘，多數沿著馬路，好走，但屬緩爬坡黑森林->水車寮步道(碾米廠遺址)：約10分鐘，多數沿著馬路，好走，路面平緩水車寮步道(碾米廠遺址)->水車寮起點：約15分鐘，平緩好走，路況良好，景緻宜人水車寮起點-

>停車場：約10分鐘，沿著馬路行走影片及圖片如下

今天走的步道，有部分路段路線不清楚，要攜帶定位系統比較好，避免找不到路。開始敘述這次的路線囉~車子停在竹子湖派出所附近的停車場，但附近沒有廁所，所以得先提早找地方上

停好車後，沿著馬路旁的人行道，經過蓬萊米故事館，來到十字路口，旁邊有一個大大的石頭，寫著”湖田里”，就有”湖田國小步道”的標示，轉入巷弄中(可點影片參考)

步道口不是那麼清楚，但也不至於難找，不過，我們大多是依定位系統找路，比較輕鬆一點

步道路面滿多地方有青苔，而且還是緩下坡的模式，所以需要小心走以免滑倒，此步道感覺走的人不多，一路上遇到的人不超過5個(好冷清喔~可能也因此青苔超多)，不過這青苔沒有想像中的古溜，所以慢慢走還行，當然啦~當時的天氣還不錯，所以地面算是乾的，慢走即可，但老實說，青苔多的讓我覺得：綠的挺漂亮的，算是意外的收穫

我們第一個目的地是”百年楓香巨木”，衝著”巨木”這兩個字，當然要去瞧一瞧!路過一個岔路，可往”猴崁水圳步道”，但我們要先去”楓香巨木”，所以不往此路走；來到”楓香巨木”…的確比平時看到的楓樹大，但沒看到紅紅的楓樹，可惜耶!雖然也有不少葉子紅了，但只是部份而已

楓香巨木附近有一個”滾水頭”的標示，這個名稱還挺特別的，所以順道去瞧一瞧，而且定位系統顯示沒有很遠，因此更要去走走

前往滾水頭的路上，路面落滿許多楓葉，而這楓葉多是紅的，讓地面有”紅地毯”的感覺，很漂亮喔!(讓我們在此煞了不少時間)

很快來到了”滾水頭”處，有柵欄圍著，標示是水源重地，不能進去；但站在欄外，看著裡面的水一直冒出來，這…該不會是水管破了? 哈哈~!(後來網路爬文了一下，水湧出來的樣子，很像滾沸的水，所以稱為”滾水頭”，是…也有像，只是不知現在這個狀況，是否如同以前的模樣，真怕它是漏水，那就太浪費了~哈哈!)

看完滾水頭，回到百年楓香巨木，我們將轉往下一個目的”猴崁水圳古道”，前往水圳的這一段路，路線非常不清楚，雜草叢生，又高又多，可以說看不出確實的路線，要不是有定位，我覺得應該不知該往哪裡走啊，但偶爾會看到”登山條”，可見山友的探路精神真是無所不在耶，佩服佩服!

水圳古道的路線還滿清楚的，幾乎就是沿著水圳遊走，只是步道的路面不寬，甚至有的大約只有鞋子的寬度而已，所以遇到這超窄的地方還挺恐怖的，這時”登山杖”就非常的好用了，撐著旁邊的牆面，可多個支撐點，避免沒踩穩。走步道我們幾乎都是帶著登山杖，不論路線好走或不好走，我們都會攜帶，除了可撥開擋住去路的毛毛蟲、蜘蛛網，也有時怕遇到危險，如：野狗、蛇，所以也建議愛走步道的人，最好都隨身帶著登山杖，而且以前有遇到差點跌倒時，剛好登山杖撐著，所以沒有真的跌到地上，所以非常建議攜帶登山杖喔!

水圳走到一個岔路口，一個往上，一個平面直走，之前有先看過別人的登山路線，蠻多都是往上走的，所以上方的樹上綁了不少登山條，但我們這次選擇往平面的前方，去一探究竟

走沒多久，遇到一個溪流!!!真是傷腦筋耶!，不知如何走到對岸，難道這就是較少人走的原因嗎？(可參考影片)不過都來到此了，當然希望能走過去囉!試了試水深(登山杖又用上了)，嗯不會太深，且這對岸也很近，水流也不強，考量可行性後，決定鞋子脫一脫”撩下去”，呼~~~溪水好冰喔!(因為現在是冬天啊!)

擦乾腳，繼續前進；走沒多久終於出現了馬路，真的讓我有重回”人間”的感覺，因為前面楓香到水圳，雜草多，又沒別人，前途茫茫，覺得好像走在深山中一樣，所以看到馬路突然讓我覺得如釋重負的感覺(確實沒走錯路)。

這馬路旁有顆石頭，寫著”青楓步道”，又是另一個步道的開始!!!不過這裡看來是個觀光景點，因為旁邊有”大梯田”的招牌，還寫著入園要收費，可見是個熱門景點吧!

青楓步道是沿著大梯田旁的步道行走，來到”青楓林”，這裡的景致很讚喔!路面是低矮的樹叢，樹叢間豎立著高高的楓樹，只是現在是光禿禿的，不知”當季”是甚麼景象，還真好奇耶!但現況的景色就讓我覺得驚豔，很值得來看看喔!

青楓步道到底是馬路(是另一個入口處)，有標示著”青楓步道”，及”大梯田”的標示；接著，我們返回水圳的出口(標”青楓步道”的石頭處)，續前往下個目的

接下來要往”黑森林”前進，一開始先經過一處”海芋田”(現在也不是海芋的季節>

接續又是沿著馬路前進，往黑森林的標示，落在一家民宅旁的巷子裡，還真是不顯眼耶，感覺不注意有可能會錯過

往黑森林約5分鐘，這段的步道整理的很好喔，環境也挺不錯的

之前就有聽聞黑森林是個婚紗取景點，果然映入眼簾的就是地上一個大大的愛心；周圍的樹木都很高大呦!由於高聳的樹林加上茂密的枝葉，遮蓋了天空的光線，因而稱為”黑森林”，放眼一望，感覺沒有很大的面積，可能我們也沒有逗留太久的關係，因為有點累了~~

接著前往”水車寮步道”，一樣的沿著馬路行走，經過”海芋大道”的標示，走沒多久，一個小橋旁有個”水車寮步道”的路牌，依牌轉入小徑

這個步道也是個不錯的步道，還有紅色的吊橋，由於周圍略為起霧了，所以紅紅的吊橋在霧氣感覺還挺特別的，還路過一處”碾米廠遺址”，先人利用水車節省人力，果然都是先人的智慧啊!

步道的維護很不錯，旁邊也是溪流，感覺好像有溫泉水在裡面，因為水色看來有點白白的，加上溪裡的石頭也很綠，非常的引人注目

水車寮步道沒有很長，約15分鐘可走完，走到出口處，沿著馬路就可回到停車場了，今天的旅程終於結束了。

今天的路線可以說是一段雖不難走，但讓人忐忑不安的路程，我可以稍微的想像，在山中迷路的心情，雖然山中的步道本來就維護不易，能有步道就已是萬幸，不過我還是希望能多選擇走路線清楚的，免得若真的迷了路，還要人家救援，那就尷尬了!