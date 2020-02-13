新北古道的無敵視野！淡水「楓樹湖」賞花 沿路體驗春天氣息

送走這個冬季第一波寒流，早晚溫度依舊偏低，雖說心臟動過手術之後，大部分的時候身體狀況與常人無異，但還是擔心溫度變化給心血管增加的負擔與風險，直到週日這天，終於有春暖花開的感覺，心血來潮，就前往淡水楓樹湖散散步拍拍照。

說是心血來潮，其實很早就想來這裡，無論是楓樹湖古道或者是山子頂古道，與向天山、面天山連走，一直是我很想補起來的一塊拼圖。這天的楓樹湖古道，原本的行程規劃分為兩個部份，前半段沿著古道賞花，後半段由水圳路開始，看是要往面天古道，或者退而求其次，走跤頭趺崙繞行一圈下山。

然而週日這天出門稍遲，自己對這一帶山徑全然陌生，加上賞花拍照也真的多花了些時間，抵達水圳之後折返，另行小天梯步道稍微增加一點運動量。此外之所以放下後半段行程，除了先熟悉楓樹湖附近的地理位置之外，抵達水圳才發覺後半段路徑相當濕滑，當天穿的鞋子恐怕無法應付這樣的路況，既然已經先大致熟悉環境，之後做好準備，下次再來挑戰。

轉念之後，就能好好放心散步賞花，這時候楓樹湖的紫玉蘭已經開了七成，紫玉蘭是木蘭科木蘭屬植物，別稱木蘭、辛夷，但與我們認知中的辛夷花色上略有不同，花色略白，也稱為白玉蘭，但皆為同科同屬。至於櫻花此時則以山櫻花、重瓣櫻花為主，但可能受到乾冷寒流的影響，顯得有些乾乾皺皺的沒什麼精神。此外部份農園也偶種植山茶花，也很值得一看。

以下為影像紀錄。

1.楓樹湖古道入口，這裡的楓樹湖古道指的是楓樹湖聚落通往面天古道與面天山的秘徑，也是農民收成金花石蒜的農路，也有一說楓樹湖古道應該是楓樹湖聚落與百六戛之間的聯絡道路，只是古道路徑已經堙滅。

2.以前見過零星的辛夷，這麼大群的紫玉蘭，還真是頭一次見過，整片盛開相當壯觀。

3.可能是受到乾冷寒流影響，花朵乾乾皺皺的沒什麼元氣。

4.沒有特別認真比對過，紫玉蘭跟辛夷的差異應該只在於顏色吧。

5.福爾摩沙櫻是台灣原生種的白色山櫻，花朵也是乾乾皺皺的。

6.路邊還有些早開的吉野櫻。

7.

8.南天竹的果實相當喜氣。

9.再拍張吉野櫻之後續行。

10.賞花觀海。

11.其實腦筋有點遲鈍，看到這麼多紫玉蘭，一下子還真不知道要從哪裡開始拍。

12.回到楓樹湖古道續行。

13.不多時抵達楓樹湖觀景台。

14.觀景台視野相當棒。

15.被遊客嚇到滾在一旁裝死的暗點燈蛾小朋友，拍完之後趕緊移到旁邊草叢，不然裝的會變成真的。

16.續往上行，旁邊的花園種植許多山茶花，也有一些紫玉蘭。

17.櫻花步道光影。

18.申菝的佛焰苞初生。

19.走到水圳旁的最後農家前，門口的九芎高大到讓人感動。

20.果實櫐櫐，這要是花季，白色的繁花盛開想必又是不同的景色。

21.公司田溪水圳。

22.水圳對面已有一株櫻花盛開。

23.公司田溪小瀑布與水管及水圳取水口，右邊往面天古道，左邊涉過公司田溪的溪石往跤頭趺崙步道，這天無論是鞋或是裝備都不適合登山健行，乖乖折返賞花即可。

24.最後農家與水圳。

25.上行往面天古道，以後再探。

26.喜氣洋洋的紅色山茶。

27.一頭埋進山茶花裡的斯氏絹斑蝶(小青斑蝶)

28.藍天下的山茶與紫玉蘭。

29.

30.逛了一下時已近午，看看福爾摩沙櫻是不是比較有元氣？

31.還是有些乾乾皺皺的。

32.

33.順著小天梯步道的指標續行，步道入口在車道旁邊，對面是株大茄冬，此行有步道當然就不想走車道。

34.楓樹湖種植紫玉蘭的面積相當大，種植區域應該是全台最大，據說種植時間超過50年。

35.還是踢了一段柏油路，接到百年大茄冬對面的小天梯步道入口。

36.真正的入口在民宅右方。

37.前半段是石階步道。

38.接著是木階。

39.最後一段是石階步道。

40.小天梯步道並不長，只有約120公尺，上來之後一邊往千光寺，另一邊往慈德廟。原本想先往千光寺前進，狗吠聲一陣大似一陣，似乎不大歡迎我這不速之客，於是逕往慈德廟。

41.寬大古樸又平緩的山徑。

42.慈德廟的視野很厲害，可以看到台北港，看來這裡也是個觀賞夕陽的好地方。

43.櫻花、聚落、台北港，盡收眼底。

44.離開慈德廟之前聽到有人問路，裡頭有位長輩指著山下說可以走哪裡哪裡，接到百六戛又如何如何，本想問問楓樹湖古道與百六戛之間的關係，見他們聊開了，於是準備下山。

45.滿樹桃紅的重瓣櫻花，滿足地走回楓樹湖古道登山口。

雖說是賞花，不過還是有留意整大環境，除了賞花，這裡的步道系統對我來說有著很大的吸引力，等身體狀況更好轉一些，登山背包與登山鞋也該出來沾沾泥土了。

需仁．2020/02/04