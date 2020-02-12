粉嫩燦爛櫻花路邊就能欣賞！ 新店花園新城、屈尺公園櫻花街 限定美景寒櫻綻放

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今天要介紹兩處位在新店的賞櫻景點，都是在新店往烏來的路上，不用翻山越嶺在馬路邊就能欣賞到美美的寒櫻~一處是在新店花園新城社區，另一處則在不遠處的櫻花街屈尺公園，都是粉紅色的寒櫻目前正在綻放中~

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這天我們要去烏來的途中在新烏路上看到路邊粉粉嫩嫩的寒櫻開得燦爛，讓人很難不停下車來來欣賞拍拍一番~

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花園新城是一處社區，路旁種了一整排的寒櫻每年一月下旬就是最耀眼的櫻花季節，總是能吸引不少路過的遊客駐足拍攝!

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但要提醒來拍攝的遊客要注意馬路上的車輛和行人的安全，並且要聽從社區警衛的指揮不要任意停車影響居民的行車安全喔!

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賞花當日還看到有不聽勸阻的遊客和警衛起了小小的爭執~畢竟在人家的場子就該遵守遊戲規則才對喔!

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離開了花園新城續行新烏路~不一會又看到了一個小公園，屈尺公園這兒的櫻花也開得挺美的~!就是這麼隨興!我們便又停下腳步來這賞櫻花!

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涼亭四周種都是寒櫻，難得的好天氣，揮別了前幾天的濕冷，又有藍天加持櫻花也增豔了幾分~

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今天介紹的這兩處賞花地點可以一起同遊，還是那句老話，季節限定的美景，賞花要即時喔~

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旅遊拍攝日期20200208

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