聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮超狂「月牙灣海景」！奇萊鼻燈塔X四八高地瞭望台 壯闊美景盡收眼底

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

四八高地又稱奇萊鼻或美崙鼻，由於歐亞大陸板塊與菲律賓板塊在此發生碰撞推擠，而形成多次的地殼隆起造就的海岸地質

IMG_20190908_101412.jpg

奇萊鼻燈塔是一座重建白色五角形混凝土的燈塔，目前尚未對外開放，從星巴克洄瀾門市，離開後我們來到四八高地，也稱奇萊鼻

IMG_20190908_101420.jpg

路口就位在輕兵器基本射擊場旁的小路

IMG_20190908_101421.jpg

IMG_20190908_101422.jpg

小路步行至底後右轉其實~~我們是看著人群才轉進的，不然一旁的雜草多少還是會遲疑

IMG_20190908_101423.jpg

IMG_20190908_101622.jpg

幾段小彎路有點尋寶的意味

IMG_20190908_101623.jpg

IMG_20190908_101624.jpg

接著看到一片綠意大草原，還有天空澄淨的藍與白~~好美….不過陽光耀眼一點也不客氣

IMG_20190908_102328.jpg

IMG_20190908_102408.jpg

既稱為高地，即表示站在仿若懸崖邊上，俯瞰蔚藍的太平洋那月牙灣的美讓人讚嘆，但賞景也要特別小心，等著依序拍照，就先拍拍身後的綠草坪，陽光很炙熱，立於晴空下險些要吃不消…

IMG_20190908_102618.jpg

IMG_20190908_102630.jpg

IMG_20190908_102741.jpg

遠看近看都有不少人依著崖邊拍照頗有高度….

IMG_20190908_102817.jpg

身旁的這顆基石沒瞧見編號，但似乎是一種宣示，不少人都在這裡取景

IMG_20190908_103503.jpg

IMG_20190908_103648.jpg

雖然七星潭就能欣賞海景，但四八高地有地形的優勢從高處眺望，一覽無遺美麗的海洋就是無敵

IMG_20190908_104951.jpg

接著取車後循著兩潭自行車道濱海道，則可前往奇萊鼻燈塔，不過道路非常狹小

IMG_20190908_105033.jpg

白色五角形混凝土燈塔立於眼前，這裡尚未開放

IMG_20190908_105249.jpg

IMG_20190908_105303.jpg

再驅車往前則有一處空地可以停放些許的車輛

IMG_20190908_105342.jpg

應該是安全起見這裡做了圍欄

IMG_20190908_105349.jpg

IMG_20190908_105545.jpg

從這處平台則可望燈塔

IMG_20190908_105612.jpg

IMG_20190908_105550.jpg

極簡的白翠綠的山坡像棉花糖的白雲澄淨的太平洋三種色調卻構置出美麗的圖像

IMG_20190908_110744.jpg

IMG_20190908_110850.jpg

IMG_20190908_110923.jpg

返程之際經過七星潭風景區遠處的海岸邊可以瞧見不少遊人

IMG_20190908_111142.jpg

IMG_20190908_111149.jpg

四八高地有獨特的海階地形，奇萊鼻燈塔是台灣唯一五角型鋼筋混凝土燈塔，七星潭，又稱月牙灣，是花蓮縣唯一的縣級風景區旅行一段在山與海之間見多樣好風景 ^.^

城市漫遊。 gina

菲律賓 星巴克 棉花糖
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

開卷迎好年／和碩董事長童子賢 奇萊前書徜徉山水間

台北往花蓮國道客運一路順暢 遊客大讚北花線號

林右昌入閣？ 蘇揆：做好市政最重要

影／守護基隆燈塔子承父業蘇揆稱讚 林右昌：將設步道

相關新聞

粉嫩燦爛櫻花路邊就能欣賞！ 新店花園新城、屈尺公園櫻花街 限定美景寒櫻綻放

今天要介紹兩處位在新店的賞櫻景點，都是在新店往烏來的路上，不用翻山越嶺在馬路邊就能欣賞到美美的寒櫻~一處是在新店花園新城社區，另一處則在不遠處的櫻花街屈尺公園，都是粉紅色的寒櫻目前正在綻放中~

花蓮超狂「月牙灣海景」！奇萊鼻燈塔X四八高地瞭望台 壯闊美景盡收眼底

四八高地又稱奇萊鼻或美崙鼻，由於歐亞大陸板塊與菲律賓板塊在此發生碰撞推擠，而形成多次的地殼隆起造就的海岸地質 奇萊鼻燈塔是一座重建白色五角形混凝土的燈塔，目前尚未對外開放，從星巴克洄瀾門

堪稱全台最驚險的天空步道！超迷你古道2分鐘就走完

號稱「全台最驚險的步道」親不知子斷崖天空步道 古老傳說： 相傳有一原住民婦人背著小孩走過斷崖，行走時因過度緊張，攀援過崖後，才驚然發覺小孩已不見蹤影。後人因此典故，稱此為「親不知子斷崖

苗栗泰安的幽幽古徑 值得一訪的步道美景「二本松步道x丸田砲台」

離開了象鼻國小及象鼻吊橋　沿途會經過幾個部落 一來因為隨興二來還得估算回程拜訪就待下回了 司馬限林道約15.2K處還有個賞景地點二本松步道及丸田砲台 跟著指

虎尾糖廠季節限定！到「糖都」追火車、收甘蔗

噹噹噹噹!平交道手動柵欄放下，工作人員揮著紅旗，火車來了，來的是好慢好慢，又好長好長的五分車。甘蔗收成時，12月到3月，季節限定的五分車出動，沒有吃到甜甜的空氣，但是真的有甘蔗的味道。五分車不好追，因

雲林縣第一高峰！石壁山「嘉南雲峰」 O型路線看美景

石壁山 嘉南雲峰 大年初一天氣很好，就來持續我的小百岳找尋之旅，這次來到南投竹山沿著149乙甲來到石壁，沿途風景不錯、展望良好。道路兩側花木盛開很漂亮。附近草嶺風景區景點眾多，也是很多人來玩的熱

宜蘭礁溪鄉秘境！走訪登山仙境 「抹茶山」、聖母登山步道

「聖母登山步道」位於宜蘭礁溪鄉五峰旗風景區，必須踢4K緩坡產業道路抵達通天橋，才正式進入步道入口。 起登循得子口溪而上，溪水潺潺，清脆悅耳，樹上掛滿蕨類，不知不覺的闖入「山蘇的王國」。之字形山徑進入

隱身在喧囂之外的悠靜 南投竹山「下坪熱帶植物園」

周末放晴了只是， 出門不能考慮往山上走倒是， 發現了竹山有個悠靜的地方可以步道閑散走走~~ 大門右側標示著台大實驗管理處熱帶植物園 原以為不是熱門景點早上九點多小小停車場早已停滿車筆直

深藏不露的精英溫泉步道　野溪溫泉+野外炊煮初體驗

台灣山林真是一座藏寶庫,在崇山峻嶺之間藏了數不盡的奇珍異寶,有千變萬化的樹木花草,有獨一無二的飛禽走獸,有壯闊秀麗的地形地貌,有源源不絕的純淨溪水,有各式各樣的奇岩怪石,其中最棒的肯定是從岩縫中汨汨流

苗栗南庄大自然的美妙樂章 蓬萊溪自然生態園區

苗栗南庄的觀光生態資源很豐富 不論是向天湖的矮靈祭熱鬧一些的遊逛老街4.5 月的滿山飄雪桐花祭練腳力的仙山步道封溪保護河川的蓬萊溪…. 都各有其迷人的地方難怪每回到南庄人

人間仙境就在宜蘭！全球最美28條小路之一 「見晴懷古步道」台灣唯一入選

運材舊鐵道有著思古幽情 天晴時蒼鬱的林相， 或 時而陷入朦朧美的霧中 一段山路小徑 呈現多樣的迷人風情~~ 見晴，景如其名久雨初晴之際可遠眺蘭陽平原或奇峰崢嶸的聖稜線午后常有瑰麗如

「合歡溪步道」特色美景 中高海拔植物大集合

這篇先彙整植物部分。 2010年第一次來到〖合歡溪步道〗欣賞的是台灣鐵杉，2019年第三次來，發現台灣紅柞槭的美。2019年這次到〖合歡溪步道〗，主要是為了清晨到「福壽山農場」拍照，順便

熱門新聞

花蓮超狂「月牙灣海景」！奇萊鼻燈塔X四八高地瞭望台 壯闊美景盡收眼底

粉嫩燦爛櫻花路邊就能欣賞！ 新店花園新城、屈尺公園櫻花街 限定美景寒櫻綻放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。