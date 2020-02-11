花蓮超狂「月牙灣海景」！奇萊鼻燈塔X四八高地瞭望台 壯闊美景盡收眼底

四八高地又稱奇萊鼻或美崙鼻，由於歐亞大陸板塊與菲律賓板塊在此發生碰撞推擠，而形成多次的地殼隆起造就的海岸地質

奇萊鼻燈塔是一座重建白色五角形混凝土的燈塔，目前尚未對外開放，從星巴克洄瀾門市，離開後我們來到四八高地，也稱奇萊鼻

路口就位在輕兵器基本射擊場旁的小路

小路步行至底後右轉其實~~我們是看著人群才轉進的，不然一旁的雜草多少還是會遲疑

幾段小彎路有點尋寶的意味

接著看到一片綠意大草原，還有天空澄淨的藍與白~~好美….不過陽光耀眼一點也不客氣

既稱為高地，即表示站在仿若懸崖邊上，俯瞰蔚藍的太平洋那月牙灣的美讓人讚嘆，但賞景也要特別小心，等著依序拍照，就先拍拍身後的綠草坪，陽光很炙熱，立於晴空下險些要吃不消…

遠看近看都有不少人依著崖邊拍照頗有高度….

身旁的這顆基石沒瞧見編號，但似乎是一種宣示，不少人都在這裡取景

雖然七星潭就能欣賞海景，但四八高地有地形的優勢從高處眺望，一覽無遺美麗的海洋就是無敵

接著取車後循著兩潭自行車道濱海道，則可前往奇萊鼻燈塔，不過道路非常狹小

白色五角形混凝土燈塔立於眼前，這裡尚未開放

再驅車往前則有一處空地可以停放些許的車輛

應該是安全起見這裡做了圍欄

從這處平台則可望燈塔

極簡的白翠綠的山坡像棉花糖的白雲澄淨的太平洋三種色調卻構置出美麗的圖像

返程之際經過七星潭風景區遠處的海岸邊可以瞧見不少遊人

四八高地有獨特的海階地形，奇萊鼻燈塔是台灣唯一五角型鋼筋混凝土燈塔，七星潭，又稱月牙灣，是花蓮縣唯一的縣級風景區旅行一段在山與海之間見多樣好風景 ^.^

城市漫遊。 gina