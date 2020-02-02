虎尾糖廠季節限定！到「糖都」追火車、收甘蔗

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噹噹噹噹!平交道手動柵欄放下，工作人員揮著紅旗，火車來了，來的是好慢好慢，又好長好長的五分車。甘蔗收成時，12月到3月，季節限定的五分車出動，沒有吃到甜甜的空氣，但是真的有甘蔗的味道。五分車不好追，因為沒有固定班次，只知道早上陸續會有兩班空車出去，再把裝滿甘蔗的車廂拉回來，回來約莫已經是中午時間了。循著前人的足跡，找到糖廠附近的平交道。台糖工作人員守在這裡，等待指令手動柵欄升降，指揮交通，噹噹噹噹的警示聲音響起，懸吊式的柵欄慢慢放下，這時空像是時光倒流…

平交道旁往糖廠方向，這道鐵平常是關著的，製糖期間才打開，裏頭有個老車站，一邊是已經傾毀的磚房，一邊是老舊的水泥屋，裏頭桌椅擺設，都看得出歲月的痕跡。

工作人員說，五分車鐵軌單趟16公里，分幾個集散地收集，大貨車把收成的甘蔗帶到集散地，火車頭再一站一站收回來，運回糖廠，這火車真的長又長，數了三趟，都超過50個車廂。五分車速度好慢，阿北騎腳踏車都比它快，只是阿北要停路口，五分車一路暢通不用停。

原本選了這路段，想拍下時速300的高鐵，與時速30的五分車，兩鐵同框交錯，雖有地利沒遇上天時，意外出現阿北與小火車，一起來了。

沒有班次的火車，真的不好追，需要時間換取畫面，等候時，飄來養豬場的味道，還好不是很濃，尚能忍受，此時突然覺得，豬臭味與PM2.5就是真小人與偽君子的差別，豬臭一聞到就有感，PM2.5還讓你懷疑到底是霧還是霾，不知不覺中已經開始產生毒害。想得有點離題，絕對是等火車等太久的關係。

追完火車，糖廠宿舍老建築老樹也很有看頭，偌大的園區有些淒涼，沒了牆的門，沒了人的屋，沒有章法的樹，他們在被遺忘的角落，有不同的歲月姿態。返程順道看了虹橋夕照。