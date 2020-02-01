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宜蘭礁溪鄉秘境！走訪登山仙境 「抹茶山」、聖母登山步道

2020-02-01 07:30健行筆記 健行筆記本丸愛納涼

觀景平台望抹茶山
觀景平台望抹茶山
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「聖母登山步道」位於宜蘭礁溪鄉五峰旗風景區，必須踢4K緩坡產業道路抵達通天橋，才正式進入步道入口。

起登循得子口溪而上，溪水潺潺，清脆悅耳，樹上掛滿蕨類，不知不覺的闖入「山蘇的王國」。之字形山徑進入衝鋒矮林及箭竹林，可瞭望大片蘭陽平原，步道終點觀景台，即日本攝影師拍攝而爆紅的「臺灣の抹茶冰淇淋山」。

總里程/總行程時間/移動時間：12.13公里/5小時01分/3小時14分

行程：0730得子口溪攔砂壩停車場→0749天主堂→0757桂林峯休息站→0803一水休息站→0805廁所→0828通天橋→0852涼亭→0921步道終點→(休息1.5小時)→1117涼亭→1140通天橋→1216天主堂→1231得子口溪攔砂壩停車場

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▲0730 「得子口溪攔砂壩」停車廣場整裝，指標0K出發。

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▲0733 續行至車輛行駛終點，因進行螢火蟲復育禁止車輛通行。

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▲0736 產業道路緩上坡，途中有岔路可通往五峰旗瀑布。

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▲0749 五峰旗聖母朝聖地，一座天壇造型的圓形「天主堂」。天氣晴朗可瞭望遠方蘭陽平原。

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▲0749 天主堂後方，遠眺五峰旗第一層瀑布。

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▲0757 桂林峯休息站，循樓梯而上有一休息涼亭。

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▲0802 途中兩處溪水穿過產業道路順流而下。

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▲0803 一水休息站，指標前方80公尺處有公廁。

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▲0808 2.5K處，指標牌往通天橋1.3k；往聖母山莊1.3K+1.6K。

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▲0819 穿過巨大山蘇花，步道沿途在樹蔭下，獼猴家族遊走在樹梢間，發出嘰嘰喳喳的聲音。

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▲0825 左側開闊地，隔著得子口溪遙望對面山景。

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▲0828 4K步道終點，通天橋後方為108年整修完成的涼亭與五星級廁所。

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▲0831 涼亭對面，聖母登山步道0K出發；由此起登每0.1K設置一里程牌。

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▲0835 步道周圍蕨類一叢接一叢，無意中闖進了「山蘇的王國」。

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▲0836 頂著鋼盔的小兵「簇生鬼傘」，因壽命極為短暫又被稱為「一夜菇」。

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▲0840 來了許多次都無緣看見的奇特果實，今天終於親眼看到真的「無花果」。

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▲0841 沿得子口溪而行，因高低落差而形成小瀑布，溪中魚蝦清晰可數。山徑潮濕，小心行走。

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▲0842 步道隔溪右側綁有登山條，為巴唐古道(聖母山莊舊道)路徑，取直行往涼亭。508628d8881e8bc42f04a7930f2470ca.jpeg

▲0852 0.7K涼亭，設置有急救器材AED(聖母山莊也有一台)。

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▲0900 取水小平台，冰涼溪水，沁涼無比。

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▲0915 視野遼闊可眺望遠方大片蘭陽平原526e4cdfaa9cdf6b27df9f57e02fcda5.jpeg

▲0916 穿過衝鋒矮林及箭竹林就快到達步道終點

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▲0921 步道終點1.6K，聖母山莊廣場旁大水塘滿滿魚兒游，一側有石板椅供休息。一旁階梯有十二幅耶穌苦路畫像及平台上耶穌基督受難十字架。

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▲0924 階梯上至聖母峰觀景平台，欣賞層層疊疊的山稜，是日本攝影師拍攝而爆紅的「抹茶山」。山稜一側小屋聖母山莊，後方稜線山徑可通往三角崙山。

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▲1216 在山頂打盹行光合作用，休息一個半小時，回程經過天主堂與天空雲朵。

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▲1309 礁溪周圍有多處泡腳亭及露天風呂。下山後順遊礁溪，吃美食、泡溫泉。礁溪地景廣場免費泡腳池，寒冷的冬天就是要泡湯阿！不然要幹嘛？

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