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深藏不露的精英溫泉步道　野溪溫泉+野外炊煮初體驗

2020-01-27 21:05健行筆記 健行筆記李斯特

台灣山林真是一座藏寶庫,在崇山峻嶺之間藏了數不盡的奇珍異寶,有千變萬化的樹木花草,有獨一無二的飛禽走獸,有壯闊秀麗的地形地貌,有源源不絕的純淨溪水,有各式各樣的奇岩怪石,其中最棒的肯定是從岩縫中汨汨流出的溫泉,富含各種不同的礦物質 各有功效,泡熱湯十分鐘,既可消除疲勞 還能養顏美容。於是很多的網紅直播主透過鏡頭,身歷其境的分享台灣各地的野溪溫泉。網紅的直播魅力很大,但野溪溫泉的魅力更大,連李老師也踏上尋野溪泡溫泉的路程了。要享受野溪泡湯就必須從容悠閒,李老師還要趁機開箱新買的攻頂爐和鍋具,既然如此,李老師野溪溫泉+野外炊煮的初體驗就決定是容易到達的精英溫泉了。精英溫泉位在南投縣仁愛鄉的塔羅灣溪,從國道6號埔里下交流道後,就沿著台14線一直開,經過霧社及廬山溫泉後,在台14線95公里處就要特別小心注意,稍微往前有一條不起眼的陡下產業道路,這就是通往精英野溪溫泉的通道。如果你自信駕車技術高超,不怕超陡斜坡和超窄路面,那就一口氣開車往下俯衝吧!!可惜李老師技術普通 膽量又小,偏偏又很愛飆汗練大腿肌肉,所以乾脆把車子停在產業道路一旁的空地,揹起裝備 腳踏實地走進溫泉鄉。fafcd058cf43d0260c0313555a4b5b33.jpg一下車就被雄壯奇偉的山峰團團包圍了,海拔1400公尺高山上的空氣就是乾淨,當山下城市連續三天深陷空汙霾害中,這裡天空卻是一貫的透澈蔚藍。b4ffcfd1d32f91babd433b2d32f9f718.jpg空氣很乾淨,連大名鼎鼎的南華山也清楚可見。2fc8c35987fb0cf0ed9844620ec04274.jpg廬山六寶中的再生山就近在咫尺,雄偉厚重的山勢清清楚楚的呈現眼前。9380c298c4b6606197043b049cf05aed.jpg遠方如完美三角錐的山頭是馬海濮富士山,霧社事件中莫那魯道最後殉身的地方。66aa220b92f719e7bff8a6135e85d390.jpg短短3公里的路程,卻能親眼目睹這一座座壯闊美麗的山岳,李老師心想:這實在太值回票價啦!!53fc1bcb2aa22817e1595cfd25fa2a31.jpg因為距離很近,所以也清楚看見山坡上密密麻麻的農田與房舍,彷彿是青翠的山林被挖出一塊塊的傷口,經濟開發和環境保育總難免會相互衝突!!32f4654e45ed71b8618335e31f12decd.jpg前段約一公里的路程有上有下,走起來算是輕鬆愉快,就依照風格獨特的手作指標的方向前進吧!cf7720b79a528ca4656b4f10c36cdffb.jpg經過色彩鮮艷的馬蘭民宿之後,後段二公里的路程就開始一連串不停的下坡了。e23898c4c7a075477d05259a5aec385c.jpg這條水泥路面的產業道路又窄又陡,還有幾個髮夾彎,開車的朋友小心點應該沒問題!!8e3ea5c321fe471ed6a778b456cc3d1e.jpg隨著路徑一直往下,終於看見心心念念的塔羅灣溪,只是沿著溪谷停放了二十幾部的汽車,這場面也太令人匪夷所思了,這裡可是深山溪谷中的荒郊野外啊~~~550f1bd709817a40a9b564b498d977f4.jpg李老師一路加快馬力走進溪谷裡,雀躍的心情迫不及待要享受頂級的天然溫泉了。a6b9047f665edce5824d733a3c36e079.jpg溫泉還沒出現,光是清澈見底的潺潺溪水就讓人嗨到不行,顧不得身上一大包的裝備,直接就忘情的拼命捕捉高山溪流美景73cdaa85adf44ea9fbf3ebf35ac2184a.jpg但理智一直提醒李老師要節制,重點不是這源源不絕的沁涼溪水,而是野溪溫泉和野外炊煮的初體驗,趕快渡溪找空地下裝備吧!!2ef7598b3d7cc397d8d775e50a2663a1.jpg恍若世外桃源的溪谷裡,停滿了車 擺滿了帳篷 擠滿了悠閒的人群,,這就是生活在台灣的幸福,輕輕鬆鬆就可以享用免費的天然資源,這實在太奢侈了~~大家各憑本事在毫無遮蔽的野外換裝之後,先不急著泡進暖呼呼的溫泉裡,李老師要來開箱新採購的攻頂爐和鍋具囉!!58480d1fb2db9347132e576bc787a1a1.jpg這是李老師的第一次,好興奮卻又有點小緊張,所以前一晚已經先上網研究過使用方法,拿出瓦斯罐和爐頭並確認附近沒有火源後,迅速將爐頭裝上瓦斯罐,再拿出鍋子倒入適當的礦泉水,打開瓦斯開關 按下電子打火器,呼的一聲 火光升起,攻頂爐果然厲害,不一會兒 鍋子裡的水就已經冒煙沸騰了!!8374c4dc81c2813f0965e120f8e73897.jpg這是李老師野外炊煮的初體驗,即使只是煮了一鍋簡單的泡麵加蔬菜,但吃在嘴裡的滋味卻勝過餐廳的五星級料理,好開心的野外煮麵初體驗!3334914b2dce710b9687334b1fbbc0cb.jpg李老師這把年紀之後終於懂了,幸福 不在於錢賺得多或少,幸福 也不在於多崇高的名聲地位,而是在於懂得把握當下 珍惜當下。所以 別只顧著拚經濟 賺大錢!!佐著天然美景 吃完簡單美味的現煮泡麵後,李老師興沖沖的要來泡野溪溫泉,猴急之下就是腳踝撞到石頭 撞出一道小傷口~~溪岸的岩縫中隨處都能湧出熱騰騰的泉水,隨便找一個低漥池子就能盡興的享受溫泉,但是難免會太燙或是沾了一身砂土,於是當地民眾挖了大池子,還在池底鋪上帆布,接上調節溫度的冷水與熱水管路,最後插上一面告示牌:歡迎泡湯!!01e7fa7d067c13273382bbe53ce79dbc.jpg朋友們,讓我們一起為熱心又大方的當地人掌聲鼓勵吧!!此時 正是日正當中,紮營的人馬陸續收拾行李撤走,其餘人馬也待在陰涼處打盹用餐 聊天滑手機,李老師獨享一整池高級的天然溫泉。894205e5353b91705f100b5576c8a69c.jpg當你受不了熱騰騰的溫泉時,就豪邁的跳進池子旁的塔羅灣溪吧!來自高山 清涼有勁的溪水馬上幫你降溫,重複來回幾次,天鵝啊!!這根本是最高檔的天然三溫暖!!c418a0595d4b61be8307843a14ce75c5.jpg好爽快的野溪溫泉初體驗!!頭頂著萬里晴空,交互享受冰與火 冷與熱的潔淨泉水,四周環繞的高山阻隔了擴散的空汙霾害,隔絕了汙染 隔絕了喧鬧 隔絕了煩躁,這裡是貨真價實的世外桃源。2a5b26a2634c1388959a79555f7c3192.jpg李老師的登山行程首次這麼的輕鬆悠閒,但也不能一直沉溺在舒服的溫泉鄉裡,換上水路二用洞洞鞋,沿著塔羅灣溪上游走,李老師要去探訪另一個瀑布秘境。405488d480fea287564d44798e831203.jpg沿途盡是特色獨具的巨岩大石,很愛當麻豆的李老師當然開心的拍照留念。bdd20dbe172b044651afabc0df32db82.jpg色澤穩重 條理分明的圓筒狀岩石,突出的質感讓人很難忽略沒看見。c0966a576ced9f0277f983b389b4590e.jpg不只是巨大岩石有看頭,經年累月被溪水沖刷成薄片的小石塊,一片接一片鋪在河床上,像是寶石般閃耀著光芒,當然也特別適合拿來玩石頭疊疊樂。ef55357b0e705d1f9b4e2f32b2381524.jpg突然間,視線被一旁亮橘色的岩壁給吸引了,雖然迷你 但也足以讓人讚嘆。9d479eb5c38c72e46db7628b47cfbbcb.jpg走到沒路時就必須涉過溪水,水位不深 但水流有點急,通過時請務必小心。41282aa122f30085a5edf268c9193599.jpg凡是富含礦物質的溫泉流過的地方,就會留下的鮮明美麗的印記,大自然真是處處充滿驚奇!!5d7f9e8e04f3b448c334b19cb46d05c9.jpg更上游處出現另一面彩色岩壁,更高聳 更斑斕 更令人讚嘆。18fa607bb845fc6b9e83366077a26822.jpg隨著河道一個轉彎,精英瀑布隨即出現在眼前,只是高大岩石像城牆般擋住前路,想一睹精英瀑布的全貌的人,就得要徒手翻過這座岩石城牆。ca360cdb963a24a1f0b9d6a73e8f195c.jpg精英瀑布不以盛大磅薄的氣勢取勝,而是像個嬌羞的小家碧玉,默默隱身在二側岩壁夾縫處,非得你主動撥開層層簾幕,否則是見不到瀑布的俏麗芳蹤。618fbcde3483a57bb9375d2bdb6c7818.jpg小巧的瀑布也許不起眼,但是搭配周遭嶙峋崢嶸的岩壁石牆,組合成一整套粗曠原始的奇景。

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精英瀑布是深藏不露的,據說更上層還有另一處秘境-雲海溫泉,但看看這些陡峭險直的岩壁,李老師只能心動 卻不敢實際行動。b1e6d25b0518612cc00bbf0755a40271.jpg嘗試了趣味十足的野炊,享受了舒服的野溪溫泉,欣賞了溪谷與瀑布的優美景色,該是收拾行囊踏上歸途的時候了。88e6fd045b98e1fbff98f5f3bea2d5c1.jpg要離開世外桃源真是讓人依依不捨,但更讓人不想離開的原因是回程中一路的陡坡。b8766ee7d14210ab081905b854fd13fb.jpg歸途就是不停的爬坡,爬到讓人神魂顛倒 神催意殘,爬到讓人崩潰想哭…..8f0f7f6457d8bfd919b9924e1061be07.jpg就算爬到很累也不忘娛樂一下,把握難得機會來跟南華山合照留念吧!!4303926aa0048a21c2b9df73fa40ed40.jpg也別忘了要探頭往下看看,短短3公里的距離卻陡升300公尺的高度,看起來果然很有FU~~f871dec37da8aa350639360088c14079.jpg儘管腳踏實地往上爬升確實很累,但李老師一點也不後悔,因為只有慢慢走才能細細品嘗景色,因為只有慢慢走才不會錯過最美的風景。在氣喘吁吁的爬升途中經過一棟木造建築,一位藏身山林的原住民神射手正在練習射箭,精湛的技術讓李老師大聲叫好,神射手馬上傾囊相授對李老師進行特訓。f39b31d824a13b9c5bf228852779774b.jpg朋友們,讓我們再次為原住民朋友們的熱情大方掌聲鼓勵。李老師也馬上有樣學樣,揚弓 搭箭 張弦 瞄準 一箭射出 命中紅心,身手矯健 動作帥氣,果然名師出高徒。(路人甲:其實是李老師縮短了一半的距離!)993a007899c7bb64feb2f8effc704b8c.jpg今天的野溪泡湯及野外炊煮的初體驗,就在原住民朋友們的友善熱情中畫下完美逗點!!沒錯!這只是逗點 因為驚喜還沒結束!!在回家的途中,當車子疾行到仁愛鄉的南豐派出所附近時,突然間眼角餘光掃到路旁一片雪白的世界,瞬間的美景震攝車上的每個人,李老師當機立斷,停車 走進雪白美景中,原來是一處私人的莊敬梅園。aa336dbb1a05946507623ca14edef557.jpg今年的梅花果然如報導般大爆發,點點白梅串成整片雪白風光,李老師瞬間就置身在夢幻的雪國情調中,就在潔白浪漫的美景中畫下完美句點!0e04ecae0ff2901c918b89358e241e62.jpg噓~~千萬別太張揚,別讓純白的賞梅秘境變成吵雜的菜市場~~6e543d5baa3b9293e340c1157f20a996.jpg後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣環境資訊協會,歡迎大家一起共襄盛舉!!

溫泉瀑布美景

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