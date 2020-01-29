隱身在喧囂之外的悠靜 南投竹山「下坪熱帶植物園」

周末放晴了只是， 出門不能考慮往山上走倒是， 發現了竹山有個悠靜的地方可以步道閑散走走~~

大門右側標示著台大實驗管理處熱帶植物園

原以為不是熱門景點早上九點多小小停車場早已停滿車筆直大樹直聳天際~~

台大熱帶植物園距離竹山市區約莫3公里

在車水馬龍的台3線拐幾個彎真的有別於市區喧囂的悠靜

植物園屬台灣大學實驗林管理處為台大實驗林所屬五個樹木標本園之一

佔地約8公頃多栽植了五百多種熱帶植物

藉著沿途的標示說明便於遊人觀賞及認識

植物園算是環狀區域一條是筆直的椰林大道直通盡頭

另一條的小階梯旁則有可收納的雨傘涼亭還是竹山觀光工廠提供的技術指導

沿途雖多是我所不認識的植物或花種

但林木整齊優美綠蔭參天

階梯枕木旁竟發現了粉紅色的菇種很是新奇

我們在預備走在另一條林道前一旁的小憩空間可以稍稍休息

走過椰林大道 來到長達200公尺以上的肖楠步道 兩側高達數十公尺的肖楠筆直參天 夾道綠意成蔭 可謂竹山鎮難得的綠色隧道

我們還發現的整株呈白色樹幹的大樹

我和朋友猜測是不是脫去樹皮所呈現的樣貌??

這裡平時的遊客應不多倒是週六這天不少的遊覽車到訪讓我有些驚訝

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植物園作為台灣大學農學院教學實習試驗研究之用也免費開放給一般民眾參觀遊賞

不論是椰林大道或者肖楠步道呈現著林相的優美若不是到訪很難想像離鎮上不遠處竟有此清幽之處離去時還在入口處買了小農自產的地瓜， 香蕉， 小黃瓜...收穫不少 ^.^

城市漫遊。 gina