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武漢肺炎疫情失控！陸全面暫停旅遊團 交部宣布台團禁赴陸

苗栗南庄大自然的美妙樂章 蓬萊溪自然生態園區

2020-01-24 15:28健行筆記 健行筆記Gina Szutu

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苗栗南庄的觀光生態資源很豐富

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不論是向天湖的矮靈祭熱鬧一些的遊逛老街4.5 月的滿山飄雪桐花祭練腳力的仙山步道封溪保護河川的蓬萊溪….

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都各有其迷人的地方難怪每回到南庄人潮總是絡繹不絕

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走了一趟仙山步道可真是活動了四肢

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雖然不輕鬆倒也為自己的行旅添上一筆紀錄

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市集隨意買了些餐食

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這一站， 我們來到蓬萊溪自然生態園區

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蓬萊溪是由南庄鄉公所第一條封溪保育河川因為封溪保育有了很不錯的生態環境景觀

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潺潺的溪水清澈的河流吸引各類的魚隻棲息並在此繁殖臺灣鏟頷魚、臺灣馬口魚以及臺灣石賓魚..

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一度在102年受颱風摧殘大部分的園區受損魚群也大量減少不僅周邊的店家受波及更讓好不容易的護魚步道嚴重受創

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幸好在當地政府以自然工法整理河道、疏通流路並復建護魚步道將園區打造成優質安全的親水環境完工啟用105年生態園區方能重新開園

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沿著岸邊已修復的木棧道前行隨處飛舞的蜻蜓， 蝴蝶蒼鬱的林相流動的溪水響在耳旁像一首輕快的樂章

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散落於河床上的大小岩石形成大自然天然景致

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保育維護的生態景觀是南庄鄉民自組護衛隊努力不懈的成果

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走入其中滿滿的閒適來到這讓人想停下腳步看看山， 聽聽水享受大自然譜出的美妙樂章  ^.^

城市漫遊。 gina

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