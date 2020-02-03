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武漢肺炎疫情未見緩和…湖北新增56例死亡、共16,581例確診

苗栗泰安的幽幽古徑 值得一訪的步道美景「二本松步道x丸田砲台」

2020-02-03 08:02健行筆記 健行筆記Gina Szutu

離開了象鼻國小及象鼻吊橋　沿途會經過幾個部落

一來因為隨興二來還得估算回程拜訪就待下回了 

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司馬限林道約15.2K處還有個賞景地點二本松步道及丸田砲台

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跟著指標入內沿途的林相頗為舒適還瞧見前一晚在這裡搭帳露營的遊人

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丸田砲台的指標說明距離為677m我想對我來說應該不困難

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前行丸田砲台的步道沿途盡是~柳杉人工林

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綠意參天陽光被阻隔於後若不是行走還稍嫌涼意呢

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當年居高臨下架設的砲台是為管理鄰近部落的泰雅族人而~丸田則是紀念北勢戰役中殉職的日本警捕丸田清而命名

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已然看不出端倪的遺址現址也只能用想像來憑弔了

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再順著原路走回分叉路口這回往左到二本松解說站

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短距離的階梯迎面而來的是山上舒爽的風及高山視野

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標高1300公尺的二本松昔日~二本松駐在所的舊址經重新規劃成為今日的~二本松解說站

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記憶的抽屜開啟盡是原住民的無言滄桑歷史

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二本松~往昔駐在所前有兩棵松樹而因此得名

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步上解說站的二樓朗朗晴天交織著各色的變色植物

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有些遊人甚至帶著些點心在群山環繞下話家常好不愜意

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曾經無數的寒暑這裡的原民被管制監控悠悠歲月即使藏不住的歷史記憶仿佛在原民的開心起舞中卸下了過往傷痛就如眼前的悠悠晴空淡忘的傷， 希望的前方 ^.^

城市漫遊。 gina 

步道吊橋露營

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