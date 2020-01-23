親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

「武漢封城」 武漢肺炎隔離1,100萬人的危機動員？

人間仙境就在宜蘭！全球最美28條小路之一 「見晴懷古步道」台灣唯一入選

2020-01-23 08:05健行筆記 健行筆記Gina Szutu

分享

運材舊鐵道有著思古幽情 天晴時蒼鬱的林相， 或 時而陷入朦朧美的霧中 一段山路小徑 呈現多樣的迷人風情~~

 IMG_9826.JPG 

見晴，景如其名久雨初晴之際可遠眺蘭陽平原或奇峰崢嶸的聖稜線午后常有瑰麗如詩的雲海有時久陷白茫茫的霧中反而湧起渴望見晴的心情此乃「見晴」地名之由來

IMG_9828.JPG 

IMG_9829.JPG

見晴懷古步道屬太平山國家森林遊樂區幅員遼闊的景觀地之一

IMG_9830.JPG 

約莫午後一點多的時間沿著宜專一線的道路蜿蜒而上來到23公里處一旁便有見晴懷古步道大大的標示牌

IMG_9835.JPG 

IMG_9837.JPG 

IMG_9840.JPG

這段步道原為太平山見晴線運材軌道部分路段整建而成

IMG_9844.JPG

沿著步道行走為數不少的木群時而巨碩時而筆直

IMG_9849.JPG

火車要改變路線至另一個軌道借重的轉換器工具為歷史作見證

IMG_9853.JPG 

IMG_9855.JPG

IMG_9856.JPG

IMG_9860.JPG

年久失修的舊木棧橋彎曲的軌道加上覆蓋於上的綠草或青苔古意盎然

IMG_9865.JPG

一側的小溪水 順波而下 增添沁涼 

IMG_9869.JPG

IMG_9872.JPG

直聳天際的大樹見證大自然的生生不息

IMG_9877.JPG

IMG_9884.JPG

IMG_9889.JPG

IMG_9896.JPG

廢棄舊鐵道天晴時的滿眼綠意又或者當蒙上一層薄霧之際行經其中迴異的感受

IMG_9899.JPG

走著走著霧~愈來愈濃分外朦朧美

IMG_9902.JPG

IMG_9903.JPG

巨大的台灣第二代扁柏立於雲霧之間滋養了其他生物的茁壯

IMG_9906.JPG

拱橋盡頭的遊人仿佛~遺世….

IMG_9908.JPG 

見晴懷古步道沿途有兩座吊橋橋身寬僅能容一人行走

IMG_9920.JPG

IMG_9921.JPG

IMG_9922.JPG

橫跨山壑的吊索橋走起來搖晃卻十分安全

IMG_9924.JPG

IMG_9928.JPG

IMG_9929.JPG

特別是伴著雲霧沁心宜人的山風吹來

IMG_9930.JPG

IMG_9932.JPG

IMG_9934.JPG

即使偶有尖叫聲但聽得出是一種歡悅~~

IMG_9939.JPG

步道的單程為2.35公里因毀損及坍塌目前僅開放至900公尺處遊客必須原路折返

IMG_9951.JPG

前行過吊橋的時候 遊客太多回程之際 遇上霧氣退散 彎曲的繩索吊橋 呈現弧形似笑意的美~~ 

IMG_9955.JPG

IMG_9958.JPG

立於晴朗天空前是前一刻還深陷於朦朧霧氣中的台灣二代扁柏

IMG_9959.JPG

也是好看的大地綠

IMG_9969.JPG

怎料前方~霧又漸漸四起若不是深知步道路徑平緩走起來難易度偏低

IMG_9970.JPG

怕是要因這起起伏伏的變化心生些許膽怯了

IMG_9974-tile.jpg

本想沿途留下步道距離 拍著拍著 景色太美就遺漏了……600公尺之後記錄標示

IMG_9977.JPG

海拔將近2000公尺的太平山溫度的落差甚大兼有亞熱帶至寒帶氣侯IMG_9978.JPG

包括原始林、溫泉、柳杉人工林、檜木人工林、瀑布、湖泊等等豐富林相

IMG_9979.JPG

曾與阿里山、八仙山並列台灣三大林場尚有~人間仙境的美稱 旅行第一站~見晴懷古步道 步行往返約1個多小時 不過既已入山林 不妨悠適的與大地森呼吸 這裡很適合親子旅遊 沉浸在滿滿的芬多精、負離子 山旅歸來會讓人念念不忘的是~~ 山裡薄霧照拂臉龐的清新  ^.^ 

城市漫遊。 gina 

步道吊橋阿里山

延伸閱讀

復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步

太平山森鐵 林佳龍支持山地線可行性評估經費

南投縣府公告封閉雙龍吊橋施工 全部完工日期不...

太平山蹦蹦車軌道下邊坡崩坍停駛 暫定下月局部...

相關新聞

「合歡溪步道」特色美景 中高海拔植物大集合

2020-01-21 08:05

翠綠爬藤、絹絲清泉 充滿靈氣「銀河洞步道」(銀河洞-樟樹步道-樟湖步道)

2020-01-19 08:55

台灣僅存 ！ 屏東滿州低海拔原始林區 南仁山生態保護區

2020-01-18 15:55

南投鹿谷聽風雲起 大崙山觀光茶園觀景台一覽無遺

2020-01-16 21:55

台灣六種原生[槭] ：你賞的楓紅是什麼槭？

2019-12-26 15:35

野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58

龍貓出沒！ 充滿童趣的楊梅落羽松秘境 遊稻田古厝還有芒花賞

2019-12-04 15:28

換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

2019-12-03 21:05

羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

2019-12-01 15:55

戰況激烈！ 全台縣市步道大票選 暫居第一名竟是這條步道

2019-11-26 11:25

雪山成功！ 「爬山」對地表最強小四來說　小事一樁～

2019-11-26 07:22

秋陽下森林尋幽　桃園復興東眼山連走親子峰步道

2019-11-20 07:58

「開放山林」之後...　那些該面對的問題仍然存在！

2019-11-17 08:59

怎樣擠出空間？ 背包到了秋冬就裝不下，首要任務「裝備輕量化」

2019-11-15 07:57

重點整理！ 米亞桑「百岳迷途如何自處」講座筆記

2019-11-13 07:55

山行者必備葵花寶典「登山安全攻略」 山雲白袍醫師已成功挽救10條生命

2019-11-12 08:58

【臺灣登山申請一網站教學】５個步驟，讓你輕鬆申請入山！

2019-11-11 09:00

大肚「環保公園登山步道」假日放電的好選擇

2019-11-07 18:09

登山新手必看！從功能了解「登山背包」的設計與挑選攻略

2019-11-06 08:00

台灣欒樹落羽松好繽紛！ 桃園大溪河濱公園 孩子們的遊戲天堂

2019-11-05 15:25

桃園超夯打卡熱點 中庄調整池透明景觀橋 & 不能錯過的桃園國際風箏節

2019-11-04 15:25

「山林解禁後」大家準備好了嗎？資深山友分享５項必知觀念

2019-11-04 10:00

金瓜石徒步旅遊記：小百岳、古道、地質公園、美景、神社

2019-11-03 21:00

山女孩「風雨衣」的最強穿搭總整理！６大登山品牌分享

2019-11-01 08:00

秀麗的埤塘風光！台南輕旅行：小南海、漁光島、七股潟湖、井仔腳鹽田

2019-10-30 16:16

家旁邊的旅行！桃園三坑「自然生態公園」秋色無邊

2019-10-28 08:00

冠軍隊伍揭曉！「橋」國際繩索救援賽落幕

2019-10-27 19:25

噴汗闖關！「橋」國際救援賽事熱烈進行

2019-10-26 16:11

漫步湖口老街、湖口好客文創園區　2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00
看更多

熱門文章

更需要勇氣！ 在距離山頂100公尺時選擇撤退的玉山主峰行

2020-01-18 07:58

南投鹿谷聽風雲起 大崙山觀光茶園觀景台一覽無遺

2020-01-16 21:55

三峽瞭望視野極佳小百岳 賞「鳶山彩壁」自然之美

2020-01-17 20:55

台灣僅存 ！ 屏東滿州低海拔原始林區 南仁山生態保護區

2020-01-18 15:55

輕鬆的溪谷步道！ 感受宜蘭礁溪「林美石磐步道」的旺盛及豐沛

2020-01-20 22:19

不用到復活島 台灣三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息

2020-01-22 07:55

全台步道大票選結果：「火炎山」奪冠！ 苗栗縣包辦前三名

2019-12-26 21:55

穿越佛手才能登頂！ 大坑南觀音山小百岳 沿途皆是陡峭階梯

2020-01-20 07:55

「基隆安樂區」賞景趣！遠眺蔚藍海岸 台灣小百岳、大武崙山盡收眼底

2020-01-16 08:00

走在「劍龍稜」背上！ 一座需要手腳並用、富有攀爬樂趣的郊山

2020-01-15 20:55

翠綠爬藤、絹絲清泉 充滿靈氣「銀河洞步道」(銀河洞-樟樹步道-樟湖步道)

2020-01-19 08:55

「合歡溪步道」特色美景 中高海拔植物大集合

2020-01-21 08:05

預定好才能行！ 每一處都令人讚嘆的西班牙「國王步道」Caminito del Rey

2020-01-19 15:58

在桃園「南插天山」挑戰體能極限 成為內心世界的動物學家

2020-01-17 08:00

玉山西峰前峰一日遊 總里程30k 腰繞路線美景無敵！

2020-01-21 20:55

人間仙境就在宜蘭！全球最美28條小路之一 「見晴懷古步道」台灣唯一入選

2020-01-23 08:05

遁入夢幻水漾森林！ 大口吸著城市裡吸不到的芬多精

2020-01-08 22:34

漂亮又親民的東埔山登山步道　遙望最經典的玉山主峰

2019-12-29 20:55

6 張證書、6個感動的瞬間！ 2019「朝聖之路 」邁向世界盡頭

2019-12-31 08:25

台灣六種原生[槭] ：你賞的楓紅是什麼槭？

2019-12-26 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top