人間仙境就在宜蘭！全球最美28條小路之一 「見晴懷古步道」台灣唯一入選

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運材舊鐵道有著思古幽情 天晴時蒼鬱的林相， 或 時而陷入朦朧美的霧中 一段山路小徑 呈現多樣的迷人風情~~

見晴，景如其名久雨初晴之際可遠眺蘭陽平原或奇峰崢嶸的聖稜線午后常有瑰麗如詩的雲海有時久陷白茫茫的霧中反而湧起渴望見晴的心情此乃「見晴」地名之由來

見晴懷古步道屬太平山國家森林遊樂區幅員遼闊的景觀地之一

約莫午後一點多的時間沿著宜專一線的道路蜿蜒而上來到23公里處一旁便有見晴懷古步道大大的標示牌

這段步道原為太平山見晴線運材軌道部分路段整建而成

沿著步道行走為數不少的木群時而巨碩時而筆直

火車要改變路線至另一個軌道借重的轉換器工具為歷史作見證

年久失修的舊木棧橋彎曲的軌道加上覆蓋於上的綠草或青苔古意盎然

一側的小溪水 順波而下 增添沁涼

直聳天際的大樹見證大自然的生生不息

廢棄舊鐵道天晴時的滿眼綠意又或者當蒙上一層薄霧之際行經其中迴異的感受

走著走著霧~愈來愈濃分外朦朧美

巨大的台灣第二代扁柏立於雲霧之間滋養了其他生物的茁壯

拱橋盡頭的遊人仿佛~遺世….

見晴懷古步道沿途有兩座吊橋橋身寬僅能容一人行走

橫跨山壑的吊索橋走起來搖晃卻十分安全

特別是伴著雲霧沁心宜人的山風吹來

即使偶有尖叫聲但聽得出是一種歡悅~~

步道的單程為2.35公里因毀損及坍塌目前僅開放至900公尺處遊客必須原路折返

前行過吊橋的時候 遊客太多回程之際 遇上霧氣退散 彎曲的繩索吊橋 呈現弧形似笑意的美~~

立於晴朗天空前是前一刻還深陷於朦朧霧氣中的台灣二代扁柏

也是好看的大地綠

怎料前方~霧又漸漸四起若不是深知步道路徑平緩走起來難易度偏低

怕是要因這起起伏伏的變化心生些許膽怯了

本想沿途留下步道距離 拍著拍著 景色太美就遺漏了……600公尺之後記錄標示

海拔將近2000公尺的太平山溫度的落差甚大兼有亞熱帶至寒帶氣侯

包括原始林、溫泉、柳杉人工林、檜木人工林、瀑布、湖泊等等豐富林相

曾與阿里山、八仙山並列台灣三大林場尚有~人間仙境的美稱 旅行第一站~見晴懷古步道 步行往返約1個多小時 不過既已入山林 不妨悠適的與大地森呼吸 這裡很適合親子旅遊 沉浸在滿滿的芬多精、負離子 山旅歸來會讓人念念不忘的是~~ 山裡薄霧照拂臉龐的清新 ^.^

城市漫遊。 gina