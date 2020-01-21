「合歡溪步道」特色美景 中高海拔植物大集合

這篇先彙整植物部分。

分享 facebook

2010年第一次來到〖合歡溪步道〗欣賞的是台灣鐵杉，2019年第三次來，發現台灣紅柞槭的美。2019年這次到〖合歡溪步道〗，主要是為了清晨到「福壽山農場」拍照，順便來〖合歡溪步道〗走走。所以在時間安排上，我們在前一晚上九點多出發，大約清晨一兩點到達「福壽山農場」，小憩一會，清晨天一亮，就在「福壽山農場」松廬拍攝楓紅（主要是掌葉楓和青楓）。大約近十點到〖合歡溪步道〗華崗入口，準備出發（以步行為主）。

合歡溪步道是福壽山農場附近的華岡部落為了引用合歡溪的溪水，所開闢的步道。〖合歡溪步道〗海拔大約2500m左右，剛好是台灣鐵杉可以生長的海拔，已經有零星的鐵杉生長在溪谷之間，雖然相較於玉山步道上巨大的鐵杉，合歡溪溪谷的鐵杉算是幼小，但是行進在合歡溪步道之中，看著佇立溪谷之中的鐵杉，形成有別於中級山溪谷的高山溪谷風貌，這也是合歡溪步道最具特色的景觀。

除了台灣鐵杉之外，還有高海拔常見的台灣紅柞槭、巒大山楸，都是在〖合歡溪步道〗一路可以看到的中高海拔植物。

從華崗入口，一進入合歡溪步道，就看到滿滿鮮紅的台灣紅榨槭。這次〖合歡溪步道〗台灣紅榨槭楓紅多樣的色彩變化讓我歎為觀止。（不知道為什麼前兩次都沒有注意到台灣紅榨槭的紅如此漂亮。）黃色台灣紅榨槭數量上，並不會比紅色少，這樣紅黃相間，加上原有的青翠綠，非常炫麗。

飽受中海拔溪谷夜晚的冷風吹拂，特寫時，台灣紅榨槭的楓黃、楓紅裡面蠻多殘酷的冷霜黑斑。

〖合歡溪步道〗一個轉角，一棵幼小的台灣紅榨槭點燃閃耀的金黃光芒。

而這棵稍微年長的台灣紅榨槭，則是以自信燃燒出熾熱的血紅。

枯葉掉落的台灣紅榨槭，垂掛著滿滿翅果鈴鐺。

現在還可以看到翅果，表示台灣紅榨槭的花季大約在前一兩個月，三次來合歡溪步道都是11月，都沒有看到台灣紅榨槭的花。

這次中海拔的合歡灣溪步道，拍到四種紅色果實。

「玉山假沙梨」和巒大山楸的紅色果實都是中高海拔鳥類愛吃的果實。

「玉山假沙梨」算是中高海拔很常見的闊葉灌木，這是第一次拍到它的紅色果實。

試吃兩顆玉山假沙梨果實，果然如網路所說，是偏點苦味的，哈哈。可惜摘不到巒大山楸果實，想吃吃看味道。

（冇：ㄇㄡˇ）

「冇骨消」的花蜜是蝴蝶非常喜歡的蜜源，常常在冇骨消的花上面看到一堆蝴蝶飛舞。

冇骨消是在中低海拔野外常看到的野花，五年前往鎮西堡路上看到的「冇骨消」花叢，當時是被「冇骨消」花叢上面一大堆鳳蝶所吸引。

這次認識的新朋友，看到社團有人分享，才知道它的名字叫作夏枯草，是常見的中藥材。夏枯草有兩種：「夏枯草」、「高山夏枯草」。查一下網路資料，「高山夏枯草」全株有細毛，匍匐在地面，所以猜測這次拍到的是「夏枯草」。花雖然不大，但是一整串鮮豔的紫藍色，很炫目。為何叫作「夏枯草」，是因為這夏天會枯萎，秋冬才是生命最旺季節，和別的植物剛好相反。

三種中高海拔的紫菀植物：台灣馬蘭、台灣山白蘭、山白蘭，生長海拔和花型都非常接近，三種紫菀主要差異在葉子：

「台灣山白蘭」葉子是寬卵形，是最好認的。 「台灣馬蘭」和「山白蘭」葉子都是細長針型，差別在於葉柄。 「台灣馬蘭」葉子葉柄明顯。 「山白蘭」葉子葉柄極短不明顯，像是無葉柄。

這是合歡溪步道上有名的無名小瀑布，這角度很容易看出鐵杉的樹幹型態。鐵杉雖然生長在2500~3000m之間高海拔，但是非常喜歡陽光，也不怕孤獨，所以都會盡可能的分叉伸展自己的樹幹，將葉子迎向四周有陽光的區域。

鐵杉非常喜歡生長的峭壁岩石上。或許要反過來說，生長在峭壁岩石上的鐵杉，因為沒有其他競爭者，可以奪得最大範圍的陽光區，因而比較容易長大成大樹。可以看到同一個族群的鐵杉，彼此競爭爭奪可以迎向陽光的空間，所以一棵大鐵杉下，很難有小鐵杉順利長大，這大概就是一般俗稱的「狼性」吧。

溪谷旁的台灣鐵杉非常漂亮。

姐夫看到路徑旁稍遠處一棵樹梢上，有不少桃紅色圓形小花朵，拉近鏡頭仔細看，原來是張開的小果夾，有些還殘留著果實。

和櫻花有點點類似，開花時，枝頭上的葉子應該是掉落殆盡，當開始結果，新芽也要冒出來了。枝頭上掛滿桃紅色果莢，伴隨些許嫩葉，還蠻漂亮的。

越來越多次看到紫花鳳仙，有熟悉的感覺，反而黃花鳳仙目前只看到一次，還有一個一直沒有緣分見到的棣慕華鳳仙。

巒大花楸也是中高海拔著名的植物。

會如此常常看到人們提到巒大花楸，可能也是因為秋天整株葉紅，同時結成大批紅色果實，如此喧鬧的紅色，自然容易吸引人們的目光。

尚不確定這是哪一種「山艾」？？似乎都是在中高海拔看到山艾？沒有印象是否曾經在低海拔的郊山看過山艾？？

「虎杖」桃紅色果莢非常漂亮，這次提醒自己要細拍一下這果莢。