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翠綠爬藤、絹絲清泉 充滿靈氣「銀河洞步道」(銀河洞-樟樹步道-樟湖步道)

2020-01-19 08:55健行筆記 健行筆記venstin

登山路線：[新北新店]銀河洞越嶺步道(銀河洞-貓空纜車站-樟樹步道-樟湖步道)登山日期：2019/11/16路    程：6.9公里時    間：約4小時(含休息、拍攝)登山相關資訊：連結登山GPX：連結部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：登山口->銀河洞：步程約15分鐘，持續陡爬坡，不過終點有美景可賞銀河洞->貓空纜車站：步程約1小時，初步5分鐘陡爬坡，後續則為緩爬坡與平緩步道交替，到貓空還可嚐美食樟樹樟湖環狀步道：平緩好走，可當散步閒逛，欣賞風景並聞茶香整體：銀河洞景物特別，讓人驚艷，路線清楚，人潮時多時少，不會孤單，也不會太擁擠，走到貓空還可飽餐一頓，非常不錯的路線影片及圖片如下

銀河洞是我走過的步道，讓我印象深刻的一個，因為，走完有東西可以吃~~哈哈~~且聽我細說來銀河洞登山口附近的福德祠有廁所(感謝山友告知)，至於停車，大家是自找路邊停車，也發現滿多人是坐公車來，從山下走到登山口，但公車路線我是沒特別研究，因為我們大多是騎車

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登山口算明顯，而且這步道並不冷門，所以，人不會太少，不會孤單喔~

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一進入登山口沒多久，就開始爬坡了，記得第一次來走時，覺得爬得好累喔(是誰啊~為何要帶我來受這等苦!)但經過這幾年的磨練，我現在走這一段已經沒有感覺了(不是廣告說的沒感覺哦~)，完全是輕鬆到達的狀態，果然啦~人是有很大的可塑性的，我嘉許我自己~~呵呵!

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走約15分鐘就可到達銀河洞了，銀河洞是個很有特色的地方，山壁中築著一座廟，翠綠的爬藤植物遍布於山壁，襯著絹絲清泉，很有靈氣的感覺，尤其爬上銀河洞，發現有一尊神像，更讓我覺得有”仙氣”

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滿多人走到到銀河洞休息後，就沒再續爬了，但我非常推薦繼續往貓空的方向走，也許你會覺得從”新店”走到”木柵”好像很遠的感覺，但其實不然喔，我當然也是走過才知道，其實不遠呀

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銀河洞旁的空地，有廁所，也有標示往”貓空纜車站”的標示(可參考影片)，一直沿著往”貓空纜車站”的方向就對了，一開始往上爬時，還是很陡的爬坡，而且石階有一些青苔，好像很少人走，但別被這景象嚇到，因為走約5分鐘就轉為平緩或緩爬坡的步道，且路線都很清楚，也不是雜草叢生的狀況

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走約20分鐘，會遇到一處小空地，是個適合中途休息的地方，旁邊有一個岔路，有標示是往銀河路，可以由此下到銀河路，然後走回銀河洞登山口，就可以不用再走步道回登山口，而是走馬路回去，不過這段下坡是有點陡的，畢竟我們上銀河洞時也是陡上坡，下坡當然也是相對的陡

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在空地休息後，繼續依著往”貓空纜車站”的標示前進，路線同樣的清楚，而且坡度會更平緩一點，步道幾乎都在樹蔭下，所以走起來很舒服，步道旁的景觀也可以慢慢地欣賞，別急著趕路

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遇到一戶人家後，路旁還有一片茶園，顯示就快到達貓空了

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來到十字路口，此處的標示很多，一樣往”貓空纜車”方向(其他標示其實也可以往貓空，但在此就不多贅述)，沿途的風景還不錯，除了有遠眺的風景可看，也有高人一等的芒草可賞

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很快地來到貓空，可先到貓空纜車站走走，因為遊客中心有廁所，而纜車站附近也有許多的攤販、餐廳，這裡也是個觀光勝地，因為滿多人是從動物園坐著纜車上來的，假日這裡人還挺多的，很是熱鬧

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看到這麼多賣吃的，不吃一下走麼對得起自己，所以挑了一間往”樟樹步道”附近的店家吃點心，這也是我喜歡走今天這個步道的原因，因為步道不會太長，也不太累，又有許多店面可以用餐，很有出外郊遊的感覺~~哈哈!

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吃完東西後，繼續上路了，樟樹步道算是平緩的步道，也維護的很好，周圍的風景也很不錯喔，因此腳步是輕鬆悠哉的，而且剛吃完東西應該不適合爬陡坡啊，我會肚子不舒服，所以愜意的散散步消化消化剛剛好

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四處晃晃，走著走著~我們將會經過樟山寺，並繞回樟湖步道及銀河洞步道交岔的十字路口，接著就回程囉，基本上可以沿著原路回程，或順著銀河路下坡回去，而我們是沒有按原路回去，想說走走不同的路線，看著指標往銀河路的方向走去，經過了越嶺休閒農場，來到了銀河路，就順著馬路下坡了(可參考影片)

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雖是馬路，可是這下坡的坡度挺陡的，走久了，頂著腳趾也有點不舒服，所以有時會倒著走，但又怕跌倒，真不知道大家遇到這狀況是如何處理~從樟湖步道下到銀河洞登山口大約半小時的時間，今天的走走停停、吃吃喝喝旅程就到此結束囉!

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後記，事後發現，我們今天走的路線竟然呈現一個”聖杯”的造型，還挺有趣的喔!也許以後我們會留意一下路線的造型，說不定會發現許多意想不到的畫面

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步道登山纜車

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