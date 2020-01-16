南投鹿谷聽風雲起 大崙山觀光茶園觀景台一覽無遺

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距離上一次到大崙山觀光茶園已是近一年半前的事了…但觀景台上的美景始終在腦海裡盤旋…

這天趁著休日多了一天假約了朋友再次上山

一路上天氣很好行經的兩旁竹林透著日光有著朦朧美..

約莫不到10點抵達山上的車還不算多沿著步道走向觀景台…箭頭的另一個方向是武岫農場

原來茶葉還會開花的嗎??

一片茶葉園中矗立的觀景台與天際好近好近…

走上名為觀霧亭的觀景台上直到一會的時間就不難應證所謂觀霧的緣由了

順著觀景台往下的木棧道走去 海拔約1250-1500之間的高處

居高臨下整片遼闊的茶園圍繞四周

與平地極大的溫度落差卻讓人享受到無比清新的清淨空氣

就在遊人陸續來了又離開之際才一會的時間雲飄過隨之霧起…

從原先的一覽無遺的晴空瞬間變化成雲霧飄渺看不見前方的朦朧

大自然的瞬息萬變深刻體會…

不知名的紅葉襯在一片綠色中很是搶眼

錯落在茶園中的銀杏應該在這個季節變黃只是一處處的銀杏樹卻只見著光禿禿的模樣