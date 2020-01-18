台灣僅存 ！ 屏東滿州低海拔原始林區 南仁山生態保護區

午餐過後預備前往此行最期待的地方南仁山生態保護區

保護區位在屏東滿州鄉屬於墾丁國家公園管理處面積廣達5587.05公頃海拔479公尺

從起點到保護區的步道終點全長4.3公里， 來回8.6公里因為去程有漸緩的坡度來回步道約為3-4小時不等

為有效達到環境教育目的及遊客安全每15人(及以下)至少需配置1名解說員此行我們共有30多人得分3個小隊由解說人員沿途帶領我們認識生態景觀

雖然保護區的海拔不過479公尺但午後一點多有些起霧

午餐前， 忽然飄雨讓大伙有些許的擔憂幸運的是從起點開始雨就停了

沿途解說人員很詳盡地說著植物雨林生態雖然~回來後記憶不是很深刻畢竟這並不是我們的拿手

置身在同時擁有丘陵、山谷、沼潭溪流、山坡、草原等變化多端的地形地勢

又未受到破壞的雨林區還是很令人大開眼界的

有時不經意經過都有可能是最珍貴罕見的植物

這依著木頭長出的野菇就吸引了解說人員自己都忍不住拍照呢

高高的樹上發現了一顆頗大型的山蘇

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因位置偏僻交通較不方便且罕有人跡南仁山孕育著2000多種植物及各類野生動物包括高等植物、蝴蝶、鳥類及多種哺乳、爬蟲動物等

解說人員還提到屏科大的老師學生約莫一個月會到此採樣做研究

走走停停歇歇下來到了步道終點

再往上走300公尺一個遠離塵囂的世外桃源南仁湖就在眼前

南仁山生態保護區內有中央水域、獨立

南仁湖及宜蘭潭(或稱南仁古湖)三個終年不枯的湖泊

其中以~南仁湖最為出名是一個天然淡水湖

站在制高點朦朧的山嵐些許涼意的風吹著

靜謐的湖水青綠的草木偶見棲息的白鷺鷥

湖畔一扁舟人間好忘憂

我差點錯過了這難得一見的~唐杜鵑 因為這對我說就是一般的花所以說~術業有專攻

這一趟保護區之行很難得， 也很特別雖然環境教育步道去程走的大伙哇哇叫因為沿途路況不算平坦保護區目前每天限額400人為限必須上網申請解說員提到未來雖有朝著開放散客或小團體進入還是要有一定的人數還能分攤配置的解說人員費用 ^.^