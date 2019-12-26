親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

管中閔案效應 教授當獨董須先取得學校同意

台灣六種原生[槭] ：你賞的楓紅是什麼槭？

2019-12-26 15:35健行筆記 健行筆記AFEI

P1150130%2B%25281%2529.jpg

台灣六種原生〖槭〗：你賞的楓紅是什麼槭？完整版：台灣六種原生槭彙整FB：【好野遊 賞台灣

分享

台灣幾個著名植物季節：春天就想到櫻花季、杜鵑花季，春夏之間四五月就想到高山杜鵑花季、和官方催生的桐花季，而秋天最有名的大概就是：楓紅。

P1150156%2B%25281%2529.jpg

台灣原生「槭」有六種：青楓、台灣掌葉楓、三角楓、尖葉楓、樟葉楓、台灣紅榨槭。這六種原生「槭」當中有四種會出現秋天楓紅：青楓、掌葉楓、紅榨槭、三角楓。其中的「青楓」生長海拔範圍很寬廣，低海拔到中海拔區域都可以看到青楓身影，所以「青楓」楓紅也是最常見到的楓紅美景。而「台灣掌葉楓」、「台灣紅榨槭」只會生長在中海拔區域，所以要到中海拔山區，才能欣賞到「台灣掌葉楓」、「台灣紅榨槭」楓紅。像是著名的福壽山農場松盧就是人工種植台灣掌葉楓和青楓的楓紅而聞名。（福壽山農場有不少外來種植物，這些漂亮楓紅是不是都是台灣原生種，個人也不太確定。）

P1150115%2B%25281%2529.jpg

而「台灣紅榨槭」比較少人工種植，所以要到山區步道，像是〖合歡溪步道〗才會看到台灣紅榨槭楓紅。

P1140889%2B%25281%2529.jpg

至於「台灣三角楓」，數量少，不太容易見到野生的台灣三角楓，要很幸運才會看到台灣三角楓楓紅。（個人也只有在福山植物園和福壽山農場看到翠綠的台灣三角楓）

P1030176%252B%25E6%25A1%2586.jpg

要特別提一下，「尖葉槭」雖然不會出現秋天落葉楓紅，不過，「尖葉槭」初春嫩芽是另外一種鮮豔有朝氣的紅色，在初春時節，可以特別注意一下尖葉槭的嫩葉楓紅。備註：尖葉槭目前有兩種：大屯尖葉槭、川上氏尖葉槭，有些資料說這兩種尖葉槭是同一種，有些資料則是說：大屯尖葉槭是川上氏尖葉槭的亞種，目前還不太確定哪一種說法正確。大屯尖葉槭分佈在七星山、大屯山山區。川上氏尖葉槭分佈在中海拔山區。

P3099030%2B%25281%2529.jpg

目前整理拍攝的「槭」相簿：

  1. 相簿：

    【植物彙整】槭

  2. 相簿：〖槭彙整〗：台灣掌葉楓（著名楓紅）
  3. 相簿：〖槭彙整〗大屯尖葉槭（初春嫩葉紅）
  4. 相簿：〖槭彙整〗：青楓（著名楓紅）
  5. 相簿：〖槭彙整〗：台灣紅榨槭（中海拔楓紅）
  6. 相簿：〖槭彙整〗：台灣三角楓（難得一見楓紅）
  7. FB：【好野遊 賞台灣
  8. 【台灣掌葉楓】

    P1150119%2B%25281%2529.jpg

    槭要出現漂亮的楓紅，需要氣溫夠低的環境，中高海拔區域，容易遇到低氣溫環境，楓紅也就特別漂亮。生長在中高海拔的台灣掌葉楓、台灣紅榨槭，就還蠻容易出現漂亮楓紅，著名的福壽山楓紅就有許多「台灣掌葉楓」（「掌葉楓」葉子七裂，和葉子五裂的青楓很容易分辨）。

  9. 【台灣紅榨槭】

    P1140889%2B%25281%2529.jpg

    相對於青楓、掌葉楓，比較少人工種植台灣紅榨槭，因此也比較少以「台灣紅榨槭」楓紅聞名，如果可以在一些山區步道遇到一整顆樹叢都是漂亮楓紅的紅榨槭，算是蠻幸運的。

  10. 【青楓】

    P4290028-F.JPG台灣低海拔區域就需要等低氣壓的寒流襲來，低海拔的槭才會開始出現漂亮楓紅，其中最容易見到的應該就是青楓楓紅，青楓應該是最常見的台灣原生槭，青楓分佈範圍和海拔很廣，平地低海拔也很容易看到，一般低海拔山區，像是七星山看到的楓紅多半是青楓。

  11. 【三角楓】

    P1030176%252B%25E6%25A1%2586.jpg

    生長在低海拔北海岸的三角楓，不太容易遇到氣溫低的環境，所以三角楓的楓紅其實只是在落葉前，綠葉中出現些許紅色，並不是很明顯。

樟葉楓、尖葉槭，這兩種槭都是不會出現楓紅的原生品種，樟葉楓終身都是綠色，而尖葉槭的嫩葉會出現鮮嫩紅色，和落葉前楓紅辭幕豔紅有著相當大的不同。（個人還沒有拍過【樟葉楓】）

以下整理幾個明顯特徵差異：

台灣原生〖槭〗特徵
分辨方式一、〖葉子型態〗
  1. 七裂：【掌葉楓】。
  2. 五裂：【青楓】、【紅榨槭】。
  3. 三裂：【三角楓】、部分【尖葉槭】、【紅榨槭】。
  4.  無裂：【尖葉槭】、【樟葉楓】。
「青楓、掌葉楓、三角楓、尖葉楓、樟葉楓、紅榨槭」台灣這六種原生「槭」，「葉子互生、翅果」是基本的兩種型態，因為葉子形態差異非常大，擺在一起其實還蠻容易辨認的。

P1150118%2B%25281%2529.jpg

以最相似的【掌葉楓】、【青楓】來說，葉子七裂就是【掌葉楓】、葉子五裂就是【青楓】。

P4180043%2B%25281%2529.jpg

【紅榨槭】大部分是五裂，不過葉子型態和【青楓】差異頗高，所以不太會混淆。

PB200231.jpg

葉子三裂的槭有三種：【三角楓】、部分【尖葉槭】、【紅榨槭】。這三種槭的葉子長寬比差異頗大，尚容易分辨。【紅榨槭】

P1130698%2B%25281%2529.jpg

【紅榨槭】葉子比較圓寬，和【尖葉槭】一樣有著明顯鋸齒邊。【尖葉槭】無裂和三裂幾乎各佔一半，目前拍到的【大屯尖葉槭】有不少三裂葉，同一株同時會有無裂和三裂葉子。

P3259715%2B%25281%2529.jpg

下面這張：【大屯尖葉槭】嫩葉。

P3259695%2B%25281%2529.jpg

下面這張：【大屯尖葉槭】成熟葉子。

P3259521%2B%25281%2529.jpg

下面這張是在「二萬坪車站」拍的【尖葉槭】（也許是【川上氏尖葉槭】，不太確定

P1110377%2B%25281%2529.jpg

【三角楓】的葉子很獨特，雖然是三裂，但是非常像鴨蹼，不會和其他五種槭混淆，只是【三角楓】分佈範圍小，單獨遇到【三角楓】，反而不會聯想到是槭。（備註：有時候【三角楓】裂葉得有點像楓香，這反而困擾，需要以翅果、葉子互生來分辨）

P1030176%252B%25E6%25A1%2586.jpg

分辨方式二、〖生長海拔〗下面這張是【紅榨槭】。

P1130698%2B%25281%2529.jpg

下面這張是【尖葉槭】。

P3299916.jpg

這兩張葉子都是三～五裂、都有著著圓胖比例、也有鋸齒邊，實在非常相似。第一張是在2800m海拔的【鹿林山】附近拍攝，第二張是在600m海拔的【耳空龜山】附近拍攝。【尖葉槭】生長海拔：1500~2600m。（【大屯尖葉槭】分佈在北台灣低海拔地區）【紅榨槭】生長海拔：1800~2800m。在中海拔的二萬坪車站拍到的【尖葉槭】，非常狹長，和大屯山區的【大屯尖葉槭】差異很大。

分辨方式三、花序目前只拍過兩種槭的花，【青楓】花序：聚繖花序、【大屯尖葉槭】花序：總狀花序。兩者差異大，算是容易分辨。

【青楓】花序：聚繖花序

P3149097%2B%25281%2529.jpg

【大屯尖葉槭】花序：總狀花序。

P3099075%2B%25281%2529.jpg

完整版：台灣六種原生槭彙整FB：【好野遊 賞台灣

步道櫻花季美景

延伸閱讀

玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美...

台中／福壽山農場「台灣小瑞士」賞楓採果最佳季...

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用...

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

相關新聞

野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58

龍貓出沒！ 充滿童趣的楊梅落羽松秘境 遊稻田古厝還有芒花賞

2019-12-04 15:28

換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

2019-12-03 21:05

羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

2019-12-01 15:55

戰況激烈！ 全台縣市步道大票選 暫居第一名竟是這條步道

2019-11-26 11:25

雪山成功！ 「爬山」對地表最強小四來說　小事一樁～

2019-11-26 07:22

秋陽下森林尋幽　桃園復興東眼山連走親子峰步道

2019-11-20 07:58

「開放山林」之後...　那些該面對的問題仍然存在！

2019-11-17 08:59

怎樣擠出空間？ 背包到了秋冬就裝不下，首要任務「裝備輕量化」

2019-11-15 07:57

重點整理！ 米亞桑「百岳迷途如何自處」講座筆記

2019-11-13 07:55

山行者必備葵花寶典「登山安全攻略」 山雲白袍醫師已成功挽救10條生命

2019-11-12 08:58

【臺灣登山申請一網站教學】５個步驟，讓你輕鬆申請入山！

2019-11-11 09:00

大肚「環保公園登山步道」假日放電的好選擇

2019-11-07 18:09

登山新手必看！從功能了解「登山背包」的設計與挑選攻略

2019-11-06 08:00

台灣欒樹落羽松好繽紛！ 桃園大溪河濱公園 孩子們的遊戲天堂

2019-11-05 15:25

桃園超夯打卡熱點 中庄調整池透明景觀橋 & 不能錯過的桃園國際風箏節

2019-11-04 15:25

「山林解禁後」大家準備好了嗎？資深山友分享５項必知觀念

2019-11-04 10:00

金瓜石徒步旅遊記：小百岳、古道、地質公園、美景、神社

2019-11-03 21:00

山女孩「風雨衣」的最強穿搭總整理！６大登山品牌分享

2019-11-01 08:00

秀麗的埤塘風光！台南輕旅行：小南海、漁光島、七股潟湖、井仔腳鹽田

2019-10-30 16:16

家旁邊的旅行！桃園三坑「自然生態公園」秋色無邊

2019-10-28 08:00

冠軍隊伍揭曉！「橋」國際繩索救援賽落幕

2019-10-27 19:25

噴汗闖關！「橋」國際救援賽事熱烈進行

2019-10-26 16:11

漫步湖口老街、湖口好客文創園區　2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

泰安原鄉一日輕旅行！水雲吊橋步道、瑪懷舒餐館、清安豆腐街

2019-09-09 08:00
看更多

熱門文章

韓國登山看到的「路徑難度圖」 也就是台灣登山界最缺乏的資訊！

2019-12-20 07:58

太魯閣國家公園「得卡倫步道」　走到差點求饒的天梯步道！

2019-12-08 08:25

刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山　沈浸在南投信義百萬無敵美景

2019-12-21 15:55

一年一雄！ 谷關七雄之白毛山挑戰 愈上愈陡考驗愈大

2019-12-21 15:55

我跟玉山最近的距離！ 八秀之一：郡大山

2019-12-23 14:25

龍貓出沒！ 充滿童趣的楊梅落羽松秘境 遊稻田古厝還有芒花賞

2019-12-04 15:28

陽光繪成金色畫、裸岩配上藍天白雲　登武陵二秀「池有、品田山」實在美！

2019-12-21 08:55

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

2019-12-13 07:59

雲海、楓紅、加里山！ 仰望杉木林盡是驚喜連連 樹冠層也變金黃

2019-12-14 08:55

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55

台灣六種原生[槭] ：你賞的楓紅是什麼槭？

2019-12-26 15:35

苗栗泰安鄉幽美中級山步道 水雲三星之虎山

2019-12-06 13:59

登頂的感動！ 跟著冒險精靈去四川 攀登「那瑪峰」回憶錄

2019-12-14 20:59

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58

羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

2019-12-01 15:55

野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58

最接近天堂的地方！ 喜馬拉雅山脈被眾神所擁抱的尼泊爾

2019-12-08 15:55

擎天崗步道「深秋芒花」花開季 令人十分心曠神怡

2019-11-27 15:15

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

山屋睡不著，只好去爬山！ 挑戰登上卡拉帕塔峰 呼吸到5643m的空氣

2019-12-06 07:55

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

【富士山Q&A】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？

2019-12-13 12:26

腳下聽濤營區、遠眺基隆山　鼻頭山南峰聽見浪濤聲

2019-11-29 08:25

臺北大縱走「茶鄉之旅」麟光站至飛龍步道　彷彿置身日本神社參道

2019-12-11 15:05

換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

2019-12-03 21:05

陽明山獨特景觀！ 兩側緊密夾道「箭竹林步道」 近距離欣賞小油坑噴氣孔

2019-11-28 14:59

親民路線-雪山主東線　走上去才發現原來這麼短

2019-11-28 06:55

祝我好運分水嶺！ 聖母峰基地營邁向雪白高聳的山頭

2019-12-06 20:55

走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58

三讚加一好！ 武陵四秀 頗具考驗的進階路線

2019-12-09 21:25

海外健行-波蘭一日縱走　帶著國旗上塔特拉山脈

2019-11-30 07:25

一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29

令人讚嘆！ 探訪錐麓古道的壯濶景觀「錐麓斷崖」

2019-12-12 14:55

【富士山Q&A】爬富士山需要帶什麼？

2019-12-10 12:28

不能放棄！ 志佳陽單攻越級打怪 慢也要慢的有尊嚴

2019-11-27 07:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top