龍貓出沒！ 充滿童趣的楊梅落羽松秘境 遊稻田古厝還有芒花賞

楊梅落羽松秘境是我今年第一個造訪的落羽松景點，位在楊梅高新街底我們是用google導航的不會太難找，我們11/17日造訪葉子還沒變色，只有一兩株有稍稍變黃，但整體來說這是一片景色很美的落羽松林。

這天來落羽松林的草已經砍了，我們就不客氣地進入森林裡來拍照，但還是要注意不要踩到落羽松的氣根也不要亂丟垃圾，很感恩原主無私的開放森林給朋友們拍照!還放了兩隻龍貓在森林裡讓這片森林多了一股神秘又充滿童趣的氛圍!

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除了落羽松之外這次來收穫滿滿的還有芒花可賞喔!

雖然葉子還蠻綠的，但像今日的這種冷氣團來襲，葉子應該會越來越紅越來越有北國的風情!

沿著森林的外圍走去還有一片稻田，形成了稻田古厝還有芒花的景緻真的超美的!

落羽松的果子

喜歡還是秘境的落羽松林!拍照的人潮還不算多!

馬路上有標示，騎車要小心注意野狗!因為這裡比較偏僻一些!真的還是要注意安全唷!

之前阿珠珠有分享楊梅仙草節也可安排一起順遊唷!

旅遊拍攝日期2019/11/17

楊梅落羽松秘境

地址:桃園市楊梅區高新街210巷151號對面

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