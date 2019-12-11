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臺北大縱走「茶鄉之旅」麟光站至飛龍步道　彷彿置身日本神社參道

2019-12-11 15:05健行筆記 健行筆記Chin 天天的異想世界

  • 由捷運木柵站開始，經政大，指南宮步道、大成殿步道、茶展中心步道、樟樹步道、飛龍步道... 。一口氣走完。全長17.1K。費時：7小時30分 (記錄時間包含走錯路重走約四十分鐘，台北市茶展中心停留(手機充電及品茶)約一個小時。中間休息用餐約30分鐘。)
上山昂步、下山多福...彷彿置身日本神社參道之指南宮步道，貓空壺穴地形，樟樹步道銀白芒花搖曳...照片連結：https://reurl.cc/k59pn3da09445d97468ae454c02fe81f680466.jpg出捷運木柵站，右轉，經木柵高工，沿河堤公園走，過萬壽橋，經政大校門，往指南山登山入口95498d2a755d7aa97de996489fd7299d.jpg6eafbc6935bbd84a4d421a2d1b2a2185.jpgfb55b23dd7ce9bdd815c51d939aa4011.jpg3102240b3c435976cbe571206e7f1b5f.jpg指南宮步道望不到盡頭的石階、石燈籠、石獅、林蔭夾道，彷彿置身日本神社參道。全長900公尺、分23段，共1185級古典精緻的石階，見證曾經擁有的風華歲月。d7887ea10583e2929431e45e1cc883f8.jpg登山口雖有告示牌，公告施工，但可從旁邊走進去...接下來，就是一連串的階梯..階梯..還是階梯...5b6f8162d2d98111c6d08c8781daec57.jpg3cb00f998a1a21e2a3c085f110605eba.jpg89fe90352cf289873df5f7b03371fffb.jpg1694e3d21df09ea3bffb8fee88508ab1.jpg
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9b8f914dba5dc7f1dbef6c3e724c3ee1.jpg看到白色階梯，表示離指南宮不遠了...5c1cd3a62b6d751deac2b4f5e4b0144a.jpgf3c1679456c7a68d395eb8024bcd068b.jpg392774f4e53eb865853469a4819c9f12.jpg走完這階梯，仙公廟_指南宮 牌樓b82f5018b9a465e5117f6ae6ff7bca85.jpg3b99d9f09512ef5619657a98a108657d.jpg31615455b633448f53afa8d70912b412.jpgdc8b033af354e8735612bc7197bb6263.jpg2241388b6f816d33305cf340be833188.jpg52427cf1edbed0333522a30829481a50.jpg8c40e56a56d3a16e632c2ab0050c1b58.jpg經過紅柱走廊，凌宵寶殿在左方a7ab5504ece3e51ed9dcc871b42a4c50.jpg矗立於群山中_凌宵寶殿3e5e13fe3fc63f0e151c1ca1ae5c3dcb.jpg9a0908c4d0a0992962b05a5f2ebf17a5.jpg11a101905ff584056c6bc6be06a04ff5.jpg滿樹的許願牌，希望大家的願望都己成真...c25f7283c5b4eb26643272398db03abb.jpg4c7c125cba9de005d6b1b86c0a6a18ff.jpg經過指南宮覽車站 旁有個觀景台8405d5daeb092b6d5ba69ff2630014f5.jpg接著，走過蜿蜒公路找尋大成殿步道。北市早期開發的森林浴枕木步道。全長約700公尺，一路迂迴枕木或水泥石階、二旁蓊鬱茂密樹林十分陰涼。ba3dcb363eebdbae53e0db7c547e8b06.jpgd2fada1a4b7590ed19ce273119261e59.jpg沒有大成殿的大成殿步道19f974f01e84de388c3c3c61390136e7.jpg又是一連串的階梯，不過這次是下階梯...407446db48aa818d099407c619fed0ca.jpgda71aebd35224e89d580d938416f1355.jpgc9ae7b755b1a3abc529e25667eeecc19.jpg5616c2734637f3d23eb51a4302d0a66d.jpg314767ae7a5f8d5dbf69e4d456470ce9.jpgf8bc5a259832f5ea95cae9f37084a8d3.jpge2ea9b53e13710c6bf36d4d09fcba6bd.jpg階梯結束，左轉，往上走一小段路，在岔路邊看見二隻自拍可愛貓，往右走，有步道上茶展中心。49eb73a46971d8c31cf89109391e35aa.jpg1ff4b8a38dfedcbac06fcefe3f6c6435.jpg步道一開始沿著小溪走，過了一座小橋，開始是陡上的階梯。陡上階梯結束，沿著山壁走一小段路，會出現兩條岔路。岔路續直走往指南路，右轉上茶展中心。637462e56b7d65bf7d96c8aff05f35a8.jpg07814fe2d4b3783fa6c10b8164d64525.jpg0deb590d839bbbb21fa268b83735e89e.jpgfa9469580d575cfa8d409d2fbe576aca.jpg這段小溪可以看到貓空特有的「壺穴」地形，而貓空一帶的早期人稱這種壺穴為「ㄋㄧㄠ坑」，後經日人重新命名為「貓空」。34d9c5ab56f16a5869ac26a7d2e42dc3.jpg50f1723419b11e3df8b3504c50ec3287.jpg茶展中心，可以歇歇腳，喝口茶...看看製茶歷史...5be7f0b455bf6536bafb244ad46197ac.jpg201f8fd4b52c646c889c868bf09102f3.jpg16fbe7f4d65a6cefb5b7d53abb00b1a3.jpg喝完茶，繼續下一段步道之前，會經過貓空纜車站，產業道路兩旁有很多攤販，很吸引人...112824461f02e231d1ef41ad556a5cb8.jpg4aa6818581dde6f0562da92f9204f820.jpg9b578ac1a04a7f06ad9a3266a4769040.jpg1ff168158086d1f4d0bf8dfd09177701.jpg過了貓空纜車站，右下往樟樹步道...a456101582a8d2f414dd793bf2db2755.jpgad153b69c217812edd69e60187b25055.jpg樟樹步道 銀白芒花搖曳...270649f806a70b894d9413d92720bf63.jpg彩雲亭 附近現在芒花滿開，還有一個小池子，有水車及水牛...088167690f745c135fc4b8d43301a252.jpgb142794aa2d995337ed09695a44cc653.jpg6d8d5e28c5a4636e38f0a14114b0a792.jpgc901c2ff4ce97d5a9631e0381f5598bd.jpg3a7d341d609d0438740a4270ea60c32e.jpg0a7eee605db3e9eca6a426d9fe7ce9ba.jpg路旁以穀倉為造形的休息亭...ab222c2bdbb25116664dc9745ee072aa.jpg路旁王爺葵花0b466d4ef7937aedf2f6ffcab61e824a.jpg678d6a8087065d57eabac4fae2508162.jpg樟山寺遠眺台北盆地，101大樓上半部被雲層覆蓋...dec48c6e14dca05886d0ea3b937f6bfd.jpg樟山寺旁的階梯，接續飛龍步道，往政大後山b325946a67fd910d188c0584ee681283.jpg2f00b950d7f603c63619ae1e319b8a0f.jpg51d406a3395dc790bc138591444d12a4.jpg36cabe6cd48541454356c8b7ce412f5e.jpgfb7966ad4859014592bcab38c7804bac.jpg0180e308fdbc4014327b4d414c0bdb3b.jpgcd3667af14ea6cb6cacc3d13150028d3.jpg看到一排大樹，政大校園到了，但離政大公車站還有約20分鐘路程ed01417632d434f3ecedb5befa0e70e8.jpgf8c98ccc8140c29e7427477901ec6aad.jpg臺北大縱走7：茶鄉之旅 結束。

步道木柵登山

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