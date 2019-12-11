臺北大縱走「茶鄉之旅」麟光站至飛龍步道　彷彿置身日本神社參道

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2019-12-11 15:05
健行筆記 健行筆記Chin 天天的異想世界
由捷運
木柵
站開始，經政大，指南宮
步道
、大成殿步道、茶展中心步道、樟樹步道、飛龍步道... 。一口氣走完。全長17.1K。費時：7小時30分 (記錄時間包含走錯路重走約四十分鐘，台北市茶展中心停留(手機充電及品茶)約一個小時。中間休息用餐約30分鐘。)
上山昂步、下山多福...彷彿置身日本神社參道之指南宮步道，貓空壺穴地形，樟樹步道銀白芒花搖曳...
照片連結：
https://reurl.cc/k59pn3
出捷運木柵站，右轉，經木柵高工，沿河堤公園走，過萬壽橋，經政大校門，往指南山
登山
入口
指南宮步道
望不到盡頭的石階、石燈籠、石獅、林蔭夾道，彷彿置身日本神社參道。全長900公尺、分23段，共1185級古典精緻的石階，見證曾經擁有的風華歲月。
登山口雖有告示牌，公告施工，但可從旁邊走進去...接下來，就是一連串的階梯..階梯..還是階梯...
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看到白色階梯，表示離指南宮不遠了...
走完這階梯，仙公廟_指南宮 牌樓
經過紅柱走廊，凌宵寶殿在左方
矗立於群山中_凌宵寶殿
滿樹的許願牌，希望大家的願望都己成真...
經過指南宮覽車站 旁有個觀景台
接著，走過蜿蜒公路找尋大成殿步道。北市早期開發的森林浴枕木步道。全長約700公尺，一路迂迴枕木或水泥石階、二旁蓊鬱茂密樹林十分陰涼。
沒有大成殿的大成殿步道
又是一連串的階梯，不過這次是下階梯...
階梯結束，左轉，往上走一小段路，在岔路邊看見二隻自拍可愛貓，往右走，有步道上茶展中心。
步道一開始沿著小溪走，過了一座小橋，開始是陡上的階梯。陡上階梯結束，沿著山壁走一小段路，會出現兩條岔路。岔路續直走往指南路，右轉上茶展中心。
這段小溪可以看到貓空特有的「壺穴」地形，而貓空一帶的早期人稱這種壺穴為「ㄋㄧㄠ坑」，後經日人重新命名為「貓空」。
茶展中心，可以歇歇腳，喝口茶...看看製茶歷史...
喝完茶，繼續下一段步道之前，會經過貓空纜車站，產業道路兩旁有很多攤販，很吸引人...
過了貓空纜車站，右下往樟樹步道...
樟樹步道
銀白芒花搖曳...
彩雲亭 附近現在芒花滿開，還有一個小池子，有水車及水牛...
路旁以穀倉為造形的休息亭...
路旁王爺葵花
樟山寺遠眺台北盆地，101大樓上半部被雲層覆蓋...
樟山寺旁的階梯，接續飛龍步道，往政大後山
看到一排大樹，政大校園到了，但離政大公車站還有約20分鐘路程
臺北大縱走7：茶鄉之旅 結束。
步道
﹒
木柵
﹒
登山
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