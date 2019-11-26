戰況激烈！ 全台縣市步道大票選 暫居第一名竟是這條步道

2019-11-26 11:25 健行筆記 健行筆記編輯部



行政院於近日宣布台灣山林管制將會全面開放，而交通部觀光局也將2020年定為「脊梁山脈旅遊年」，登山健行風氣可望越來越興盛。台灣知名的登山健行網站健行筆記特別舉辦「全台縣市步道大票選」，將在一個月的時間內，邀請全台灣各縣市的人民選出縣市必訪的步道。

台灣的山岳之美令人驚艷（圖/123rf） 分享 facebook

健行筆記為台灣最大登山健行交流平台，網站上除了有最完整的健行路線、GPX航跡圖資料庫之外，山友也會將健行時的心得、照片、步道路況回報到健行筆記。為了舉辦這場全民盛事，健行筆記從廣大的健行路線資料庫中，為各縣市挑選出20～40條步道，各縣市的步道皆包含不同的特色。

目前投票最踴躍的5個縣市依序為苗栗縣市、新竹縣市、新北市、台東縣市、以及桃園縣市，全台各縣市總計投票人次逼近60萬。票選活動來到第三週，百大步道的第一名在幾周內不斷改變，曾一度大幅領先的新竹鳳崎落日步道上週被位於苗栗的馬那邦山登山步道取代，暫時領先第一名。一個週末過去，火炎山、南鞍古道O走卻躍升至第一名，而且票數首度超過一萬票，步道票選之激烈超乎想像！

位於苗栗的火炎山票數激增，名次來到全台第一名（圖/杜立德） 分享 facebook

票選活動將在11/30結束，這場盛事將會由全台灣的人民共同選出「台灣百大必訪步道」，跟百岳、小百岳不同之處，在於這百大步道是由各縣市人民選出的必訪步道，未來若是要行銷該縣市的山岳觀光之美，即可參考這份票選結果。該縣市的居民也可以根據這份票選結果，開始走近附近的山岳，進而讓登山健行成為全民運動。

台灣森林豐富多變，是民眾假日愛去的好景點（圖/123rf） 分享 facebook

健行筆記舉辦全台縣市步道大票選，除了希望讓全台各地的人民，為自己所居住的城市選出必訪步道，讓大家看到該縣市的美，也鼓勵大家利用這樣的機會，更深入的認識自己所在之處，透過走向群山，在大自然中找回屬於這塊土地的認同感。 位於苗栗的火炎山票數激增，名次來到全台第一名（圖/杜立德） 分享 facebook

前往參加全台縣市步道大票選，立馬投下神聖的一票！