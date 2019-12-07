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野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng

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｜野餐、露營、遠足、登山，保溫瓶跟戶外活動到底有甚麼關係？｜

有一個笑話是說「都市人平均每人擁有三個保溫瓶」，這個雖然是玩笑話，卻也貨真價實，在保溫瓶被發明後，又過了幾十個年頭，來到1950年的美國，家家戶戶都必備的保溫瓶，而這時候蓬勃的戶外休閒熱潮，也促使了保溫瓶跟戶外活動深深的淵源。

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(帶著保溫瓶出去旅遊的年代就這樣開始了！)

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野餐、露營、遠足、冬季的活動，都表現了保溫瓶強悍的野外使用形象，到了現在 21世紀，這樣的形象都還烙印在我們的生活記憶裡。保溫瓶處處皆是，我也分享一下我自己使用的 Hydro Flask 保溫瓶，以無毒和優質的18/8不鏽鋼材料製成，榮獲紅點設計獎的保溫瓶新星！

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△登山輕量化，我們還需要帶保溫瓶嗎？

在現在講求登山輕量化的年代，我們是否爬山還需要一支保溫瓶？對我來說是取決於旅程的舒適度，如果今天是長程又頗具挑戰的路線，我會選擇把一支保溫瓶的重量節省下來，讓背負的舒適度擺在優先。

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但如果今天是的平易近人的兩天一夜大眾登山行程，重視登山的旅行感，規劃得讓自己登山走得舒適、吃得好吃，晚上在營地聊天聊得開心，這時候我就會帶上一支保溫瓶，在野外的寒冷天氣裡，有熱茶可以喝一整晚而不會變涼，那舒服的感受，我想很多登山的人試過就會念念不忘。

△小容量的保溫瓶：在寒冷的季節裡大加分

保溫瓶各個尺寸，其實分別適合不一樣的戶外活動，以輕量化為需求的登山，500ml 以下的尺寸最為適合，以 Hydro Flask 標準口的 355ml 的來看，重量落在 275g，還不至於對登山的背負上，有著很大差距的負擔，通常在兩天一夜的野營、山屋旅行，攜帶這樣的小容量保溫瓶，每次燒完熱水後不只有當下可以飲用，也能儲存起來，晚上冷得要命的時候拿出來暖暖身體，免去要喝熱水就要等水滾的麻煩事哈哈哈哈哈。

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(Hydro Flask 標準口 355ml 的款式，是我最喜歡攜帶的尺寸 )

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(Hydro Flask 寬口的保溫瓶約 532ml，這個新顏色真的實品好看到不行！)

我是一個很個性蠻急躁的人，如果水瓶口開得大，就很容易一下倒得都是，如果裡面裝的是熱水，更有可能燙傷，所以我很推薦 Hydro Flask  355ml 標準口的開口大小，在一般窄口徑與寬口徑之間，不會難以清洗，又不容易一下就全部倒得亂七八糟！

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△中容量的保溫瓶、保溫杯：從露營到生活最佳的使用尺寸

500ml-700ml之間的保溫瓶，可以說最常見的保溫瓶尺寸，可以裝入手搖杯或是便利商店咖啡的中杯尺寸，許多上班族、學生的日常，都會攜帶這個尺寸的保溫瓶作為水壺使用，而這個尺寸不只是生活上實用便利，也非常適合露營、旅遊等行程。

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(一般生活用途，寬口清洗簡單，自備環保杯時，店家也比較好裝！)

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 (偏寬的提把在使用上也非常好拿取，搭配扣環可以直接扣在背包上！)露營、遠足、旅行，搭配適合的飲料超級重要！保溫瓶在夏天可以裝冰冰涼涼的果汁茶飲，冬天則是泡上一杯熱茶或是咖啡，不管什麼時候都大大加分，更不用說在露營音樂祭中，啤酒如果馬上熱掉就很掃興，冰冰涼涼才是真諦，這幾年流行的保溫隨行杯（冰霸杯）在露營的時候特別好用！ Hydro Flask 除了外型外型俐落外，值得一提的是 TempShield雙壁真空絕緣技術，讓保溫保冰的能力都常好，飲料能長時間維持溫度！另外，也將內部溫度隔絕，不會傳遞到瓶身，所以無論裝了熱水還是冷水，都非常好拿取！

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（啤酒＋隨行杯根本是露營音樂祭最強組合）

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（拿著保溫瓶一整天趴趴走裡面都還有冰塊啊！夏日救星）

△大容量的保溫瓶：儲備一日所需的熱水與冰塊超過 700ml 容量的保溫瓶就比較冷門了，但是其實如果今天沒有要背著走，是在定點野營、露營，保溫瓶可以隨著季節裝著熱水 / 冰塊，可以隨時用來沖泡 / 冰鎮 你的飲品，在 1000 ml 左右的大容量就非常好用，能夠儲備稍微多一些容量，分享給一起同行的戶外夥伴！

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△登山大推三飲品：可可、寶礦力水得、茶葉戶外活動入夜通常偏冷，我自己在登山時，最常準備的就是這三種！熱量偏高的熱可可的確在登山時有些好處，能夠快度補充熱量，讓自己的身體不會因為氣溫低而不斷降溫，快速的暖和身體，據說暖和身體的效果也是排名前段！而能量飲品中，寶礦力水得好喝又冷熱皆宜，迅速補充人體的水份與電解質，是登山流汗過後，很適合作為補充品的飲料！

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(好愛這種可可粉裡面還有脆脆小餅乾，口感超讚)

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最後則是小份量的茶葉，是我認為登山中最有享受樂趣的一個項目，近期的登山活動我都會帶，在山下沒有時間好好的泡茶，就把這樣需要品味的活動搬到山上，每次的旅程帶款不同的茶葉，好好的燒一壺熱水，跟營地們的夥伴一起品嚐熱茶，幾次之後已經完全不心想帶茶包了哈哈哈哈哈哈。

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保溫瓶內的材質非常重要，關係到是否能盛裝酸性飲料(咖啡等等)，也關係的味道是否容易殘留，Hydro Flask 在這兩點上都是絕對的品質，幾乎天天一杯咖啡從早到晚，有時候沒有及時清洗，但味道也幾乎不會殘留，這似乎是該品牌的機密，對於氣味敏感的人，Hydro Flask 是很不錯的選擇。

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△Hydro Flask：外觀與性能兼具的好瓶！

天氣變冷後，在露營的時候泡一堆熱飲就是很大的樂趣，戶外露營最重要的就是喝這些了哈哈哈哈哈，如果還沒找到適合的保溫瓶，可以參考看看 Hydro Flask。Hydro Flask 的顏色選擇眾多，喜歡甚麼顏色就有什麼顏色，容量也非常齊全。特別一提，過去使用的保溫瓶，都會在一陣子後，滿滿的刮痕又落漆，但 Hydro Flask 表面使用的「霧面粉霧塗層」，比起一般霧面烤漆處理就更不易脫落，以外觀來說帥度就先贏一半，也讓瓶身的手感更佳，不容易手滑！  保溫瓶這麼平易近人的裝備，如果你還沒認真地在戶外使用過它，一定要試試看！

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-Hydro Flask 官網 Hydro Flask FB Hydro Flask IG  -【可以訂閱我的 vlog】 https://reurl.cc/VMQWA【去小溪營地的五件事！】 https://reurl.cc/31OMLj -我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！   台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。 chenggoesout / https://www.instagram.com/chenggoesout/

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