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換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

2019-12-03 21:05健行筆記 健行筆記林正宸

阿里磅瀑布為陽明山區最大的瀑布，高約40米，配上一面高聳的絕壁非常壯觀，是許多山友消暑賞景的好去處，之前在附近爬山時有行經瀑布下方，欣賞之餘有了點想法，來垂降如何!?隔了幾年之後，在幾位朋友陪同下，來完成這一目標，前往還需要走一段山徑及爬陡坡，這段往瀑布上方過程的精彩度，還可不輸主題瀑降呢。由於上游集水區小，水量在乾季時，只剩涓涓細流，甚至呈現乾壁狀態，因此又有滴水崁、水牆等名稱，這邊的豐水期在東北季風時期，這段時間能保持一定的水量，觀賞它最華麗的一面，趁著這週天氣預報好轉，臨時約人就上了。一早驅車前往倒照湖49號，換裝之後進入竹山古道，先來一段登山健行。

P1070342.JPG從49號民宅這看出去就有好風景 

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出發~~到福德祠一路上坡，部份路段小陡

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P1070347.JPG來到福德祠十字叉路右轉往阿里磅瀑布

P1070348.JPG竹山古道一旁有條乾溪谷，水量要夠大才會有水，所以當下有點擔心瀑布會不會也沒水，往瀑布路途中會有一處觀瀑點，看到水量還不小，覺得超開心，續行到一叉路，一條可到瀑布下方，這裡陡上往溪源。漂亮~這水量很可以

P1070349.JPG繩子散了，重新整理一下

P1070350.JPG往溪源的陡上又濕又滑，陡上完還不夠，接下來的腰繞要鑽箭竹隧道，然後路徑又窄又鬆又軟，一旁就是邊坡，走的是讓眾人哇哇叫，身上都土跟箭竹葉，好想趕快碰到水清洗一下呀。往溪源的陡上坡

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腰繞路段雖然不輕鬆，但風景不錯

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有人快眼神死了

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來這一區域爬山都少不了要鑽箭竹隧道

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離開箭竹區開始下切，有聽到水聲了，不過土徑很濕滑，毛氈底溯溪鞋反而是更踩不穩的，還是得當心。離開箭竹區舒服多了

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看到水了，興奮阿阿阿阿~~~~

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水蠻冷的，但不管衣服先脫了，把身上的泥土、箭竹葉清一清

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扛80米繩上來辛苦了

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接下來沿溪往下溯到瀑頂，這條河道相當特別，它是以前熔岩流過的通道，到瀑頂前的風景非常不錯，比預期的還棒，不過一進到溪谷有風在吹會冷，沒多久大家趕緊加衣服了。離開登山路徑，下溪囉

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基本上水是能躲就躲

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沿著河道的箭竹山頭，遠看很美，但身處其中可是苦不堪言

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到瀑頂前河道許多地方樣貌都類似如此

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沒什麼困難地型，慢慢往瀑頂去

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從下溪到瀑頂距離並不長，只是沿途景觀真的很棒，走一走就停下來拍個照，悠哉悠哉的下溯。走在遠古的熔岩通道上

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今日全體成員，長泓跟沁佳之前有一起活動過，也認識新朋友NICK、翔凱

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熔岩通道的關係，河道呈現相當平整

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一路走一路拍一路玩下去

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接下來河谷收窄直到瀑頂

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河道轉個小彎可以看到北海岸，超讚

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行進過程隨手拍

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出現一座此行較明顯的小深潭，通過這就到阿里磅瀑頂，從右岸可輕鬆通過，靠近瀑邊下水也行，但這時間點應該沒人想入水XD。到目前為止較高的落差及潭

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不錯的景色就是好好拍照呀XD

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與長泓自黃金峽谷後，已經4年沒一起活動了

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來到瀑布頂端，去找固地點，有天然的樹可架，不過這回更省事，上方已經有前人留下的拋棄扁帶及梅隆鎖，檢查一下固定點沒問題，扁帶跟梅隆鎖根本是新的，連銹斑都沒有，可以放心用了。另架確保繩後，到邊緣準備拋繩

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原8MM橘繩不夠到瀑邊，再加一條8MM藍繩延伸

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看樣子今天有觀眾了

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地型很單純不會灌到水，80米繩直接對股拋出，在上方因繩子拋不夠遠，地型關係下方繩子也不會被沖下去，試了兩次結局都一樣，無法確認是否會到地，只好自己下去了。從下方往上拍

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到下面確認繩長到底沒問題，還得上去.....，花個幾十分鐘克式結普魯士攀登爬回瀑頂，再來眾人一位接一位開始垂降，由長泓先下兼做確保。長泓

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翔凱

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NICK

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沁佳倒數第二位，前一位還在垂降中，讓她幫我拍個照片

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光線太亮，臉都看不到了

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確認是否到底

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換沁佳上陣

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下方成員的相機視角

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這角度超讚的

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大家都完成，收完其他器材後，換我

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繩索順利回收，全員順利完成

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以水量來看，東北季風再強一些，帶來水氣更多，水勢應該會更壯觀，那時再垂應該會更high，不過地型整體來說算安全，不太會吃到水，這次有些朋友因臨時有事無法一起來，可能之後會再帶他們來。今日下課囉，離開跟瀑布合照一張

原本還有打算沿著溪谷下溯到馬路，不過長泓趕時間要離開，大家泡麵都沒煮也餓了，決定走山徑回到照湖49號，全體大約1小時左右回到49號換裝，除長泓先離開外，其他人一起到金山老街用餐，最後安全回家，完美結束的一天。提醒:由於行程中會結合少許的架設技術，請做好相關準備及練習再前往，勿著不適當衣物及鞋進入溪谷。GXP檔=>請點我原文連結=>換個方式親近你-阿里磅瀑布健行與瀑降

瀑布竹山登山

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