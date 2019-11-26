雪山成功！ 「爬山」對地表最強小四來說 小事一樁～

2019-11-26 07:22 健行筆記 健行筆記Melody Lee



中山國小地表最強小三六月底登上玉山，又是風又是雨，那麼辛苦的過程，我猜想應該會嚇壞這群小三，大概不敢再要求爬什麼高山了吧！沒想到回到學校上課，小三們竟不停追問什麼時候要去爬雪山？還說好期待去爬雪山！

難道他們忘了那天午夜出發登頂後，馬上趕下山，一天在高山馬不停蹄趕路超過15小時的艱苦嗎？孩子們很天真的回答：「記得啊！但是我想去爬雪山啊！」新學年開始，我再次確認他們想去雪山的動機，不僅說明要足足爬三天，還要住山屋，山屋比排雲簡陋很多，沒有沖水馬桶，只有生態廁所，路途的困難遠超過玉山，還要自己揹裝備，種種我自認會讓他們打退堂鼓的說明，卻因孩子們的一句「我想去啊！」，勸退的企圖最後都正式宣告失敗了。

於是一開學，我們就緊鑼密鼓的展開一連串的準備。裝備部份，因為是9歲大的孩子，每一次上山，都要當成第一次般和父母一起慎重學習打包裝備。光是確認裝備齊全的準備動作就反復了好幾次，還要孩子練習很快就可以找到需要的東西，然後再整理好自己的背包。體能訓練是最為重要的部份，從要求7:30向我報到，揹著至少5-6公斤的背包，練爬1-3樓來回最少30趟，完成後因衣服濕透必須馬上更換衣服，再喝水，注意把頭髮擦乾，這一個標準的照顧自己的SOP每天都要演練，每個孩子都能非常流暢的完成。

從這些練習中，我看到孩子們的決心，也被他們強烈的動機感動了！崔德龍老師開始申請入園入山，及聯絡高山協作雲豹，我也同步進行租車，行前教導行進中需要排洩的步驟和預先準備的物品，說明爬山是團體的行動，不能搶快，也沒有輸贏，只有互相鼓勵和幫助，讓每個人都能完成登頂，那才是我們的目標。孩子們爬過玉山，對於高山的環境和行進技巧都已稍有概念。以他們120-130公分的身高，我擔心他們要通過那些大石遍布的路段會有困難，但是事實證明我多慮了，他們靈活的運用四肢，行進速度毫無延誤，這群孩子無畏無懼的順利過關斬將，每個都爬上雪山主東峰！

不管是在路上或是369山莊遇到的山友，都嘖嘖稱奇不吝讚美他們的勇氣和對爬山的熱愛。很多事都是他們的全新體驗，例如和陌生人同睡大通舖，要克服不管什麼時間都有各種吵雜的聲音，各種氣味（包括租的睡袋）。這些都市孩子們都沒有抱怨，有時候和同學聊天太開心了，聲音不小心太大了，只要提醒就可以降低音量。看這些孩子敏捷的在山裡上上下下，我不禁懷疑他們上輩子也許就是山裡的小孩，才能如此悠遊於山林。

看到孩子們途中互相扶持，休息時，有人累了，另一個人就輕拍他的背；有人要把裝備放到上舖，先上去的人就會幫忙拉裝備上去。大家也都會分享食物。非常感謝所有的志工，無私細心的照顧協助孩子們，他們的愛會深刻留在孩子們的心裡，慢慢發酵，等他們長大，希望也能成為有能力幫助他人的志工！九歲的孩子，從地表最強小三，晉升為地表最強小四，爬山對小四來說，小事一樁。

校長主任幫我們加油

登山口

小心拉繩往下

向高山協作員致敬

哭坡，不哭

隨遇而安

圈谷跳躍

向圈谷發功，吸收日月精華

輪流當領隊

最強小四們

感謝志工們

369大合照

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大合照同場加映粉紅泡泡

他們下山就結婚了

平常不吃飯，下山吃5碗

我們成功了！