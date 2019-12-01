羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

2019-12-01 15:55 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



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｜羽絨知識大補帖，你需要知道的羽絨相關重點｜

無論是登山、旅遊、露營，冬季的保暖是最重要，之前在Taiwan Outdoor Show台灣戶外用品展 認識了台灣的羽絨廠商 DOWN POWER -溫感羽絨-，交換了很多對羽絨裝備使用的看法，也有更多的認識，決定整理起來一次分享給大家，解惑更多羽絨製品的細節，讓大家下手添購裝備前，可以更了解需求，買羽絨睡袋之前必讀重點整理！

△鵝絨特性優於鴨絨高，高階羽絨製品多為鵝絨！物以稀為貴，鵝絨的數量較少，價格就相較貴一些。鵝絨絨朵較大，中空度高、蓬鬆性好、回彈性優，這樣的特性使得保暖性更強，更適合用於登山中層、睡袋的項目。相反的，鴨絨價格比較實惠，雖然特性不比鵝絨，但亦有不錯的保暖度，通常也會應用在日常使用衣物、觀光旅行衣物、一般露營睡袋上。

△沒有100%羽絨，標示100%是不可能！所謂90/10 前方指的是絨，後方指的是小羽毛梗，羽絨現今是沒辦法做到100%都是絨，會有一定比例的小羽毛梗，通常高階的睡袋、羽絨外套，會使用到 90/10，更高階則會是 95/5，是非常高規格的羽絨製品了。現在有各種羽比例的測量方式，有 JIS日規、 EN歐規、FTC美規(較少品牌使用了) 喔，日規的檢驗是最嚴謹的，次來才是歐規，舉例來說日規的50% = 歐規的60% = 美規的90%了！

△Fill-power(FP)是指蓬鬆度，在「同樣填充重量下」蓬鬆度愈高則保暖度愈高！FP 的意思指的是羽絨膨脹係數，是1oz的羽絨所能膨脹的體積，FP愈高，則會更輕巧，收納程度也會更好！這裡特別強調「填充的重量」，是保暖度的關鍵，如果 800PF只填了10g，是不可能會比650FP填充100g保暖，所以先看填充重量，再去看FP。另外，除了相同重量，也要看看剛剛說到的測量方式，同樣是90/10，也同樣是800FP，日規的保暖度就會優於歐規一些，大大優於美規。

△羽絨從車縫線跑出睡袋：正常！羽絨製品從縫線跑出幾根小羽毛是正常的，跑出來的毛多為小羽毛，通常 90/10 規格基本上小羽毛不多，但還是會有這樣的現象，各大品牌多少都會喔！

△兩年洗一次，保養羽絨睡袋三大要素：曝曬+拍打+乾燥！羽絨製品是不需要一直洗的，台灣很多羽絨衣、睡袋是被洗壞的，只要維持除溼，好好曬太陽、拍打，讓羽絨保持乾燥，就是對羽絨最好的保養。在清洗上如果沒曬乾，導致羽絨結球拍不開，羽絨更容易發霉壞掉，平常收納只需維持蓬鬆放入保養袋就OK啦！-如果五個重點看完還是不知道如何下手戶外的睡袋，登山睡袋我自己會推薦鎖定在：①鵝絨②日規或歐規90/10 or 95/5③700～800 FP之間的睡袋一般露營會推薦鎖定在：①鵝絨或鴨絨②日規或歐規 90/10③650 FP之間的睡袋-DOWN POWER 是一間以羽絨為主，推出各種睡眠製品的台灣廠牌，同時也是外銷日本羽絨30多年的羽絨原料場，所以你會看到他們的商品規格，都是以嚴格的高階日規標示！工廠擁有羽絨水洗加工技術，加上老闆娘自己很喜歡露營，才會開始經營這樣的羽絨睡眠品牌，不斷推陳出新，讓大家戶外睡眠的體驗能更佳舒適方便！而這樣的品牌在露營的群眾間口耳相傳，已經有一定的忠實客人，這次終於從露營跨足到登山，兩者雖然都是戶外活動，但本質上完全不同，更多眉眉角角，DOWN POWER 用頗為講究的規格，新推出了適合台灣氣候的登山睡袋，近期也會帶上山使用，期待之後的使用心得吧！-DOWN POWER 也提供了他們多年羽絨經驗的洗滌方式，參考看看吧！

https://ppt.cc/fHyzRx-【可以訂閱我的 vlog】 https://reurl.cc/VMQWA【登山防水外套到底要怎麼洗？】 https://youtu.be/_yfkBuf8ad4- 我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！ 台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。