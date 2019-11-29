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選舉到！1工程剪綵7次 官員攬功爽花百萬 工人最譙這一點

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼 周四恐全台有雨

腳下聽濤營區、遠眺基隆山　鼻頭山南峰聽見浪濤聲

2019-11-29 08:25健行筆記 健行筆記漫遊者

以前去過鼻頭角，還不只一次，那時沒在爬山，不知道那裡有鼻頭山和鼻頭山南峰，就算知道了也不會在意。現在很在意，所以又到鼻頭角了。鼻頭山在軍事管制區裡，不能進去，能登頂的是鼻頭山南峰。從鼻頭國小校門旁邊的步道上去，沒多遠就看見一條上山的小徑。小徑上去，沒多遠就到稜線。山不高，路程不遠，沒遮擋時可以看見海，有遮擋時可以聽見浪濤聲。走在山稜上，聽著浪濤聲，很不一樣的感受。 越過鼻頭山南峰繼續走，沒多遠就到一亭子，接上步道，在那裡可以看見軍事管制區和鼻頭山，還有一個色彩鮮麗的軍營。那個色彩鮮麗的軍營有許多遊客，那表示可以進去，就去看看。偶然聽見有人說，這個軍營今天才開放，心想來得可真巧，但可惜上面的雷達站沒一起開放，不然就可以順便站上鼻頭山頂了。

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︿　鼻頭隧道前，左邊小路上去往鼻頭國小。

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︿　鼻頭國小大門旁邊就是步道

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︿　步道上去沒多遠就是登山小徑

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︿　回頭一看，鼻頭國小在山海之間

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︿　鼻頭山南峰基石

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︿　就在不遠處，可以看見亭子和雷達站，雷達站右邊就是鼻頭山

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︿　底下的＂聽濤營區＂開放了

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︿　回望走過的山稜

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︿　遠眺基隆山、南子吝山，還有底下的鼻頭漁港。

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