新北市淡蘭古道石碇段 平緩步道兼愜意觀光石碇老街一日遊

2019-11-22 08:03 健行筆記 健行筆記venstin



登山路線：新北市石碇區—外按古道[淡蘭古道石碇段]（雙溪口-石碇老街）登山日期：2019/10/12路 程：5.3公里時 間：約2.5小時(含休息、拍攝)登山相關資訊：連結登山GPX：連結提醒與感想：整個路段可說是平緩的步道，有點像觀光三步的感覺，但又有步道的氛圍，最後走到石碇老街，還可吃吃美食，非常值得一遊喔影片及圖片如下 停車場與廁所位於淡蘭吊橋旁，鄰近處還有便利商店，可以說非常便民的的場所，只是可惜停車場不大 淡蘭吊橋吊橋古質，略顯著歷史的痕跡，但依然不失它的美感 登上短短的階梯後，就來到平緩的步道，步道位於北宜高速公路下，初次看到此景，會被這巨大的橋墩所驚艷 步道平緩好走，可以說是像在散步一般，走到第一段的盡頭，會接到一段馬路 沿著馬路往前走約5分鐘，就會來到外按古道(淡蘭古道-石碇段)，這段步道真的是親民的好步道，平緩而有綠意，也有許多的樹蔭 古道旁襯著溪流，走起來非常的舒服愜意喔! 不時還可抬頭看一下頭頂的高速公路，會讓你再次感受到雄偉交通工程的壯觀 走完步道，沿著溪流旁的走道行走，中途會經過市民活動中心，這裡有廁所及桌椅，可以在此休息一會兒，續走會經過一些民宅，這裡的民宅稍有點傳統風味，感覺挺不錯的，可以慢慢欣賞一下 今天的終點站訂在”石碇老街”，從淡蘭吊橋到石碇老街，約1小時20分鐘，到時原路折返即可，路程不長，輕鬆又有綠意，非常推薦來走一遭喔!