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新北市淡蘭古道石碇段　平緩步道兼愜意觀光石碇老街一日遊

2019-11-22 08:03健行筆記 健行筆記venstin

登山路線：新北市石碇區—外按古道[淡蘭古道石碇段]（雙溪口-石碇老街）登山日期：2019/10/12路    程：5.3公里時    間：約2.5小時(含休息、拍攝)登山相關資訊：連結登山GPX：連結提醒與感想：整個路段可說是平緩的步道，有點像觀光三步的感覺，但又有步道的氛圍，最後走到石碇老街，還可吃吃美食，非常值得一遊喔影片及圖片如下停車場與廁所位於淡蘭吊橋旁，鄰近處還有便利商店，可以說非常便民的的場所，只是可惜停車場不大2d725db527f8e8365ecbe4633ab91435.jpg7cfb844e6ed27a583349e930c42d4251.jpg淡蘭吊橋吊橋古質，略顯著歷史的痕跡，但依然不失它的美感e9f2b6d8dd020363346d4d8bfdb65831.jpgf54a83f06ac1857497672cf1238cc6ae.jpg638fe1296df6b84fe40d62a0e274b35d.jpg登上短短的階梯後，就來到平緩的步道，步道位於北宜高速公路下，初次看到此景，會被這巨大的橋墩所驚艷7cef8dbc524adbaab33e1fe412ad59e7.jpg8bad26bb894fa9a9d12cabe805742111.jpg09c1585ea93bb75d6976af3850e2d5f5.jpg步道平緩好走，可以說是像在散步一般，走到第一段的盡頭，會接到一段馬路f4689d74698692f2b41dc8aa97cc2c79.jpg7c424a37d2fddde108860652ccd40709.jpg沿著馬路往前走約5分鐘，就會來到外按古道(淡蘭古道-石碇段)，這段步道真的是親民的好步道，平緩而有綠意，也有許多的樹蔭fefcc2cd5f00704ec4d1e83d61e1d364.jpgc4c36658f611b373fc31e3288b2db70e.jpg3701163143e7809ae7c6e9f8fc07a0ba.jpgd9154a9d74f17093d593298e0d87fc83.jpg古道旁襯著溪流，走起來非常的舒服愜意喔!32e76d198e586e79df16478d691c1235.jpg4d2724c426f6363f64b7c53c38621f25.jpgd6d8bda3eef86d74fe89af866140d7c1.jpg175218a99997dcd0d67c83118cde18fc.jpg不時還可抬頭看一下頭頂的高速公路，會讓你再次感受到雄偉交通工程的壯觀0d5b939bdf45ca8a439f21df3d603d36.jpg7a052a53e68618527d742a90cfc12068.jpg走完步道，沿著溪流旁的走道行走，中途會經過市民活動中心，這裡有廁所及桌椅，可以在此休息一會兒，續走會經過一些民宅，這裡的民宅稍有點傳統風味，感覺挺不錯的，可以慢慢欣賞一下956e3f23f57ebc4c223e16946ac94849.jpgcd8e784f2b6627d8bd58a33284e03908.jpg896d1804e1fd7b9e378826a314821edf.jpg今天的終點站訂在”石碇老街”，從淡蘭吊橋到石碇老街，約1小時20分鐘，到時原路折返即可，路程不長，輕鬆又有綠意，非常推薦來走一遭喔!4aa5629cf7dda52741e959a8ab4f3c2a.jpg

步道古道吊橋

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