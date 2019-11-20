秋陽下森林尋幽 桃園復興東眼山連走親子峰步道
走完復興三尖之首的夫婦山，接下來難度與海拔高度成反比的復興尖山與那結山還不敢自己去挑戰，心想很久沒走東眼山了，翻了一下紀錄……2013年底，已經快6年了，當時正好有一波寒流南下，登山口到東眼山頂一直維持著2度到0度，可惜除了步道濕滑之外，沒有霧淞也沒有結冰，只有濃得化不開的森林霧景。東眼山海拔1212公尺，為台灣小百岳，山上有三等三角點，目前已無展望，因此在上方架設景觀平台，有望遠鏡供山友瞭望山下風光。此行走自導式步道，左去右回登東眼山，以目前的體能狀況，背負約10公斤(含一機一鏡)，雖然腳程很慢，但沿途不大需要休息，順順的即可登頂東眼山，體能上算是有了進步。接著沿階梯下山，這天秋高氣爽步道乾燥，即使是木製棧道與階梯，走起來沒有濕滑的問題，之後接往森林知性步道，平緩的步道加上濃郁的森林氣息，很適合隨著腳步讓思緒任意遊走。進入森林浴場前，接親子峰步道續行。這是一條連續緩上的土階步道，步道的最高點是一處平台，有桌椅可以休息。後來才知道原來有山徑可通往親子峰之母峰(喲哈盆山)與子峰，雖非大眾路線，未來有機會還是前往一探。在親子峰步道最高點休息了一段比較長的時間，續行出東眼山林道，再接回森林知性步道回東眼山森林遊樂區入口。東眼山林道平緩而漫長，相較之下森林知性步道要舒服愜意得多。以下影像紀錄。
1.過行政管理中心往自導式步道起登。 2.時序進入深秋，中海拔的針刺草逐漸進入花期。3.沿途不缺休憩平台與木椅，不趕時間慢慢走正好。4.琉球雞屎樹進入花期。5.再過一陣子就可以看到許多藍色的果實。6.偶有傳統路徑，走來親切舒適。7.高架平台，走到這裡出現輕微頭暈症狀，到上方的木椅短暫休息即恢復，手術後遺症吧。8.小歇亦可拍照。9.台灣馬藍。10.葉的型態。11.登頂前最後一處平台。12.真是肥厚啊。13.登頂前步道一景。14.登頂前階梯。15.東眼山三等三角點，編號6261，海拔1212公尺，背著10公斤慢慢走，1個小時就到了。16.東眼山三角點無展望，上方有景觀平台，可遠望三峽、五股觀音山、臺北盆地等等，不過景觀平台的欄杆搖晃鬆動，切記不要靠近。17.山頂展望18.此行帶了兩個饅頭夾蛋，在東眼山頂吃掉一顆，另一顆打算到親子峰步道高點平台再說，午餐後取左下續行。19.運氣很好，一連拍到兩種長得很像的野牡丹科植物，這個是肉穗野牡丹。20.花朵比較大的這個則是東方肉穗野牡丹。21.角桐草(苦苣苔科)，後面長形的是果實。22.一路下切接到叉路口往森林知性步道。23.體型真的很迷你的黃口攀蜥(雌)。24.雄體跟斯文豪氏攀蜥很像，雌體體側花紋較不明顯，頭頂有黃色紋路。25.穗花蛇菰，雄株。26.雖說舖上水泥，多了點人工氣息，但走在林蔭底下還是蠻舒服的。27.東眼山早期是林場，森林知性步道裡面有些林木運送的方式介紹，這個是索道。28.運送木材的鋼軌與台車。29.台車後方有一片平台，六年前造訪這裡，依然沒有任何解說，我猜想應該是集材場。上面打了好幾根梅花樁似的護欄，或許是要用來做路線導引，不過實在看不出來導引的用途。30.這片平台也是六年前就有看到，視野還不錯，但是用途沒有介紹，解說牌仍然是一片空白。31.平台景觀。32.這應該是要用來做解說牌，只是多年來還是一片空白。33.小平台與木椅。34.木材的運送：木馬道，這可能比較常見，尤其大雪山一帶還蠻多的。35.木材的運送方式：滑道。這個滑道運送的是材積較小的木材，最經典的應該是日本電影「哪啊哪啊神去村」，最後男主角被迫騎上神木的經典畫面，應該就是木馬道與滑道的組合。36.就這麼晃晃悠悠的，接著轉往親子峰森林步道。真的要登親子峰的話，那就得加快腳步了。37.一路緩上。38.雖說是緩上，一路踩著階梯上行久了也是會累。39.右前方就是步道平台。40.親子峰步道平台，這裡有山徑可到子峰，母峰似乎是從其他路徑進入，要直接走親子連峰似乎難度較高，找時間再研究看看。41.嗑掉第二個饅頭夾蛋就該下山了，前半段步道施工，小心通行。42.一路下來還看到封鎖線擋在前方，聽到底下小朋友說那位阿北怎麼可以從那邊下來……我也不知道為什麼走著走著就會碰到封鎖線，然後我現在已經是阿北了啊……(啊不就還好不是阿公)43.遠山雲瀑。44.森林浴步道。45.森林暮眼蝶(黑樹蔭蝶)。46.藍天下的裡白楤木。47.停車場的落羽松剛要變色，行程結束。 這段山徑整體來說相當安全好走，唯一要注意的是東眼山上方的觀景平台，欄杆搖晃鬆動，由於沒有任何警示措施，務必避免靠近，以免發生危險。這週是玲玲從越南回來的最後一個假期，該好好安排一下。需仁．2019/11/07
留言