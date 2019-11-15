女孩裝備打包篇／最必須的三樣健行設備

2019-11-15 08:55 健行筆記 健行筆記Casey Chang



自從決定要去走朝聖之路，便開始著手準備這次的長途旅行。先跟大家解釋一下什麼是「朝聖之路」?傳說中耶穌的門徒聖雅各在耶路撒冷被殺殉教，八個世紀後在西班牙的聖地牙哥發現了他的遺骸，國王阿方索二世便為聖雅各建造了一座教堂-「Santiago de Compostela聖地牙哥-德孔波斯特拉」許多朝聖者從歐洲各地從往朝聖。其實朝聖之路從哪裡出發都可以，只要其終點是「Santiago de Compostela」，但是最多人行走，住宿、餐廳等資訊最完善的路為「法國之路」，全長約800公里，行經約166城鎮，官方指南將這800公里規劃為33天，但時間的長短完全由自己決定，想要多花點時間留駐當地風景或是體力不足可以慢慢走；善於健行、有時間壓力的也可以縮短天數。 1998年被聯合國教科文組織登錄的世界遺產，也是全世界僅有的兩處「巡禮路」世界遺產，2015年改編自德國演員真人故事的電影讓前往朝聖之路的行走的人數大為增加，現在走上朝聖之路的人不再只為宗教因素，更多人是去沉澱忙碌的生活、結交朋友，也可以只是為了健行減肥，各種理由讓各種國家的人走上這條800公里的道路相遇、道別。一口氣要走800公里對於平常沒有在登山、健行的人可真不是開玩笑的，還沒開始走想到我就腿軟，雖然我經常在旅行，背包、球鞋等旅行用品都有，但針對這次需要長途健行必須要有更具功能性的裝備，正可謂工欲善其事 必先利其器，我要找到一雙適合行走的登山鞋，能陪我走過石子路、越過泥濘，翻過庇里牛斯山。我對登山鞋印象一直是又重又硬，但是第一次穿到Salomon X Ultra 3的輕量防水登山鞋，有點令人驚訝跟我的球鞋差不多輕，我的腳型是腳掌過寬經常找不到舒適的鞋，但是Salomon X Ultra 3包覆性很好一點都不咬腳，鞋帶最後兩格是穿扣是的很好調整跟穿脫，配色也很對我的味，深藍的基底色配上黃色的流線不失潮流，即使結束朝聖之路平常旅行我也會想繼續穿。最後我選擇這款Salomon X Ultra 3中統的登山鞋還可以保護腳踝。

再來就是要裝載我一個月家當的後背包，上網查過不少資訊，行走過的朋友都建議重量不要超過體重的五分之一，對我而言就是十公斤，我有一個North Face的大後背包，我在澳洲經常使用它來旅行或者搬家，但它實在是很重、背板又硬我每次都背的肩膀很痛。Gregory ZULU & JADE 高透氣系列背包第一個吸引我的地方是亮眼的紅色，女生嘛即使健行也希望裝備好看，再來就是背起來很輕大約才1kg的重量，背包的背面是網布的設計，觸感舒服又透氣，流汗的時候也不會一整個貼背，真的是個好設計，兩側的腰帶扣上之後重量負擔會分散到下半身，肩膀也就不會太吃力，腰帶上還有口袋可以裝下我的手機、隨身零錢，路上如果看到好風景就可以第一時間拿手機拍照。這個包包還有許多貼心設計，如果路上突然想拿背包裡的東西但是位於中層或底層不好拿，包包中間的拉鍊可以讓你從行李的橫切面從中攔截。

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這一個多月的健行肯定每天都會留很多汗、每天丟洗衣機花錢又不值得，一定要準備兩件排汗衫，行走時排汗不會有明顯臭味，手洗方便快乾。我第一次選購登山用品都不知道現在衣料已經這麼機能性，Odlo酷涼科技衣除了我所考慮的排汗、速乾以外，質地非常柔軟，還可以陶瓷酷涼科技CERAMICOOL可以調節體溫，大熱天下也可以保持涼爽，萬一遇到心儀的朝聖者也不用擔心會有汗臭味。

很幸運參加了健行筆記與三大品牌合作的「朝聖特派員」招募計劃，得到了最必須的三樣健行設備，朝聖之路出發前夕，我在北海道跟朋友打算要去爬山，位於東北海道的摩周岳，到山頂約14公里(往返約28公里)，最高度800公尺，不是難度太高的山正好可以做為朝聖之路的練習。可惜當天天氣狀況實在是太糟，走到一半便開始飄雨，還好背包很貼心的還附了背包套根本不用擔心下雨，走到三分之二處的時候眼前只看到白茫茫的霧氣，繼續前進的話別說看不到山下的風景，恐怕連腳下的路都看不到，於是我跟友人們決定折返下山，想不到山下竟然是好天氣，大家從背包裡拿出補給食物，一邊望著摩周湖的景色一邊享用午餐。雖然我們沒有攻頂，但是往返我也走了20公里，腳底板沒有感到不適，鞋子裡的襪子也沒有濕，顯然Salomon X Ultra 3還有防潑水的功能，在飄雨的氣候下健行不會受影響，穿著Odlo酷涼科技衣曬了一下太陽之後，一掃剛剛在山上雨水的濕冷感，神清氣爽的在湖邊拍照，看來有良好的登山裝備不只是保護自己在健行過程中減少傷害，還能保持愉快的心情喔！

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最後還有哪些東西要帶去朝聖之路呢?衣物:兩件排汗透氣衣、一件睡衣、兩件長袖保暖衣、防曬抗UV薄外套、登山短褲、兩雙登山襪(保護性高、抗異味)個人藥品:感冒、長時間行走導致肌肉痠痛、腳底起水泡、蚊蟲咬傷等是每個人在健行中都有可能發生的狀況，自身如果還有其他常發疾病，也記得要帶著備用(女性生理用品或是隱形眼鏡藥水)盥洗用品:據說僻護所大多不提供盥洗用品，我將肥皂切成塊狀分裝，重量比沐浴乳輕，分裝後用完就消失了不會一大塊都黏黏膩膩的。我在日本旅遊的時候還買到了肥皂紙，一包像吸油面紙大小而已可以用一個月，但是不知道洗淨能力如何，所以肥皂跟肥皂紙我都有帶著。旅行紀錄:為了減輕重量這次我放棄帶相機，只帶手機與GoPro，不帶筆電改用手寫遊記在小日記本。食物:雖然朝聖之路上有許多城鎮可以購買食材，我還是帶了幾包台灣泡麵懷念一下家鄉味，也可以跟國外旅客分享維力炸醬麵，說不定可以增加話題促進友誼。其他:轉接頭、行動電源、登山杖、水壺、曬衣鍊、睡袋、拖鞋最後我的背包總重量為十二公斤，以上的健行裝備推薦喜歡健行或是想走朝聖之路的朋友們!。