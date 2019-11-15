怎樣擠出空間？ 背包到了秋冬就裝不下，首要任務「裝備輕量化」
邁入秋冬的季節，在裝備沒有全面輕量化下，許多人開始發現自己買的背包太小，原本購買38公升的中型背包，去山屋健行綽綽有餘，但秋冬放進一件厚度較厚的刷毛外套，整個背包就只剩一半的空間了。
(冬季無論是旅行或是登山，都會用到比較大公升數的背包)
△使用防水袋等等壓縮打包
從最基本開始做起，打包背包時要更加紮實，將所有包內的裝備整齊堆疊，會讓空間大幅配置大幅改善，而打包袋、防水袋，就是非常重要的了！
△從功能區分，雷同功能者選擇體積小的
相信大家在使用裝備上常常兩難，陷入到底要使用哪個的選擇障礙，帶了碗要不要多帶杯子，如果功能上相近，選擇體積小的，小小的不方便總比裝不下好⋯
△拆解裝備的包裝，將不怕濕的柱狀物外掛
透過登山背包的外掛系統，你可以增加背包的容量，例如帳篷把營柱取出外掛，可以瞬間多超多容量。
△花錢好辦事，裝備輕量化
裝備輕量化的確是有效解決裝備體積又大又重的問題，如果有長期登山的打算，將裝備慢慢的升級，肯定會讓登山行程更游刃有餘，但價格也很驚人就是了哈哈哈哈。
不管哪種方法，最首要的就是裝備一定要在安全的範圍，不能因為裝不下就少帶，考量自己在高山上的需要是非常重要的！裝備輕量化首要任務可以選則體積大的：中層、睡袋、鍋具，夠用就好，前期也可以透過租借的方式，去選擇體積比較小的羽絨睡袋，這樣包包就能有更多空間了～
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- 我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！ 台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。 臉書 : 鄭臣 cheng goes out https://www.facebook.com/chenggoesout/IG : chenggoesout https://www.instagram.com/chenggoesout/
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