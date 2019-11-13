重點整理！ 米亞桑「百岳迷途如何自處」講座筆記
2019-11-13 07:55健行筆記 健行筆記Chieh
迷途講座已經結束一個半月了，上課內容至今歷歷在目，講師幽默的講解讓人印象深刻，是最佳示範。現場參與觀眾不吝分享自身過往的迷途 、失溫等經驗，更是珍貴不已的資訊。親臨課程，勝過獨自查找資料，完全是含金量滿滿的講座，而且免費 (超佛！) 有興趣嗎？明年報名請趁早～
本篇為2019年台大場講座筆記，部分段落附上自行補充的延伸閱讀資料，也歡迎在文章留言處分享您的看法。｜原文：她的山海旅誌｜↑ 獲得更優質的閱讀體驗與最新資訊，請訂閱我的個人網站 (無廣告)
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[ 講座大綱 ]I. 登山計劃書介紹與擬定
II. 認識等高線、稜線與水線登山步道開路邏輯
- 登山計畫書
- 隊伍風險管理
III. 手機定位教學使用
- 速記地圖比例
- 快速認識稜線
- 在地圖上畫山線、水線
- 方格座標報讀
- 六位報讀座標
- 認識座標系統
IV. 迷途自處、野外維生、小背包的準備
- 預先下載離線地圖
- 定位
- 用APP報讀座標位置
V. 失溫預防與處置
- 野外求生 vs. 野外維生
- 登山迷途了該怎麼辦？
- 維生小背包的準備
[ 講座筆記 ]I. 登山計劃書介紹與擬定1. 登山計畫書
- 下載兩份登山紀錄 (注意紀錄的日期、成員) - 下載離線地圖
- 隊伍性質 - 每日預估時間 --用日落時間倒推 - 特殊地形/地點 -- 碎石坡、下切溪谷、斷崖 - 岔路、休息點 - 住宿點、水源 - 裝備表、糧食單、急救包清單 - 報案時間點 (山難預警時間) - 留守人
2. 隊伍風險管理
- 留下行程表與四張照片 (裝備、糧食、穿著、鞋底紋路) 給山下一位懂你登山習慣的人
- 事先了解各隊員概況 (依新手/老手比例，調整行程、計劃)
- 不讓隊員落單 (降低迷途風險)，隊伍人數眾多，可考慮攜帶無線電 - 中間的隊員有時更需要注意 (中間的人有時候反而可能是落單的那位) - 在特殊地點重新集合 (經過困難地形後，重新集合確認人數)現場討論：隊伍要分開走，還是一起走比較好？
- 若隊伍中有傷患，不要留傷者一人待在原地。(例如，隊伍僅有三人，可分配一人對外求援，另一人陪伴傷者。) - 不要讓後隊壓隊，又再拆隊
- 情境1：天候/路況突然變化，隊友腳程不同→ 走太慢會冷，真的沒辦法再考慮拆隊 - 情境2：隊伍中有人須先去搭帳、取水→ 攜帶無線電聯絡II. 認識等高線、稜線與水線登山步道開路邏輯1. 紙本地圖 vs. 電子地圖
- 防水地圖可以當坐墊 - 不用網路 - 不用電源
- 沒有光源也可以看 - 好定位 - 入門門檻低 2. 速記地圖比例
3. 快速認識稜線Step 1：舉起你的拳頭Step 2：拳頭朝外，看著拳頭跟著默唸
- 1/25000 地圖上4公分=1公里
- 1/50000 地圖上2公分=1公里
：尖尖的地方 (指節，骨頭凸起的地方) 是山頭，山頭跟山頭連起來是稜線，沿著山頭往下凸凸的線是支稜，支稜跟支稜中間 (凹下去的地方) 是溪溝/凹谷。
(翻譯一下老師的解說，大概是這樣)Step 3：配合下圖，對自己的手再複習一遍 “山頭、稜線、支稜、溪溝”
的位置📌 延伸閱讀：一分鐘教你看懂等高線地圖4. 在地圖上畫山線、水線
📌 延伸閱讀：學習從等高線地圖辨識地形5. 方格座標報讀
6. 六位報讀座標
- 座標格式：經緯度 (TM2二度分帶 和 UTM六度分帶)
- 原則：先報X軸，再報Y軸 (由左至右，由下至上)
由於二度分帶方格座標無法在無工具情況下精確到1公尺，而且在報讀時數字太多，容易混淆，所以一般使用六位報讀。7. 認識座標系統
TWD67 與 TWD97 之間約有八百多公尺的差異，兩者之間並沒有簡單的公式可供轉換。但若要求精度不高，則可概略以下列公式換算之 (以二度分帶座標為例)：WD67 橫座標 ＝ TWD97 橫座標 － 828 公尺TWD67 縱座標 ＝ TWD97 縱座標 ＋ 207 公尺上述公式誤差約在 5 公尺以內，對於工程應用或嫌不足，但對於一般 GPS 定位則是綽綽有餘。
- 座標系統：TWD 67、TWD 97、WGS 84
- 報錯系統會誤差近一公里
- 地圖上方永遠是北邊
📌 延伸閱讀：大地座標系統與二度分帶座標 – 上河文化中華民國內政部國土測繪中心 -坐標系統簡介
III. 手機定位教學使用1. 預先下載離線地圖
2. 定位
- 取得軌跡檔的方法：健行筆記、登山補給站、地圖產生器、Google “路線名稱+GPX ”
3. 用APP報讀座標位置安卓系統使用者，請下載：台灣大地羅盤、OurxMapsiOS系統使用者，請下載：登山客 或 使用內建APP：指南針
- 不用網路/訊號仍可定位
- 他人的GPX軌跡檔中若有標註很多點是蠻實用的，可以幫助在對照行進中的相對位置
- Google map定位方式：開啟GPS定位功能，再開啟「地圖」APP，接著按一下右下角的「定位」⊕ 圖示，地圖中的藍點即代表目前所在位置，然後單指按壓藍點1秒鐘，上方搜尋列即會出現該點座標值。 (見下圖)
📌 延伸閱讀：GPS教學Oruxmap-限安卓使用-防迷途魯地圖懶人包-魯地圖 Taiwan TOPO 自由/免費分享臉書社團4. 其他
- 手機GPS在溪谷、森林中可能的誤差較大，不可完全取代專業GPS
- 注意電力與防水問題
- 不要完全依賴電子儀器，仍要有傳統的備案
- 在山中，手機開飛航模式較省電，不然手機會一直找訊號
IV. 迷途自處、野外維生、小背包的準備1. 野外求生 vs. 野外維生
- 野外求生：找水、找食物、做陷阱、搭掩蔽物、生火
- 野外維生：留在原地待援、保持體溫、保留體力
📌 待援333原則：失溫3小時、缺水3天、沒食物3週 (參考數據)失溫是讓人最快死亡的殺手，遠遠勝過缺水/食物的狀況。不要被數據侷限，要有堅定活下去的信心，相信自己可以到555、666，意志力是求生的關鍵。2. 登山迷途該怎麼辦？
📌 STOP步驟：
✔ 深呼吸～十口氣
→ 先冷靜下來
- T (Think) – 回想，思考是在哪裡開始迷路
✔ 嘗試往回走
→ 迷路心態：怎樣都不回頭 (母湯)✔ 過程中留下指向性線索
→ 讓他人好找到你目的：「把自己放大。」搜救行動會在14天後終止案件，務必要掌握時間。自救提案：將手邊塑膠袋切成一條一條，隨身攜帶麥克筆在上面簽字，沿途綁樹枝，留下自己的軌跡。
(歡迎留言分享其他提案)
不要待在溪谷旁的原因：
- O (No river/ Observe) – 觀察/不下溪
✘ 水聲太大聲：
人家會找不到你，會互相聽不到。✘ 沒訊號：
往稜線走，高處有訊號的機會較大。✘ 溪谷地形跟一般地形不一樣：
– 乾溪溝的林相看起來比較好走，很容易讓人以為是一條路，但往往是死路。 – 電影迷思：以為只要順著溪流走，就會走到村莊 (台灣不會)。✘ 溫度較低：
容易有失溫風險。
✔ 找大樹
→ 安定心靈力量、堅定意志力✔ 拿出維生包
→ 留在原地待援、保持體溫、保留體力。控管食物、分配糧食。3. 維生小背包的準備：
(以下內容可依個人經驗與需求自行增添)
- 大垃圾袋
- 毛帽
- 保暖衣物
- 水
- 行動糧
- 頭燈
- 哨子
- 麥克筆
- 蠟燭
- 打火機
- 大力膠帶
V. 失溫預防與處置
📌 失溫定義：核心溫度小於35度
- 失溫四階段：
- 輕微發抖
- 嚴重發抖
- 身體功能下降、持續不停發抖、反應遲鈍
- 意識模糊、停止發抖
- 造成失溫的原因：
- 輕忽/大意 (常被忽略：流汗、夏日登山也會失溫)
- 風寒/水寒效應 (失溫主因)
- 錯誤的服裝搭配 (穿太多、穿太少、穿棉質衣物、穿羽絨衣走路)
- 壞天氣仍堅持攻頂 (瞭解你的嚮導，要自己多看多聽)
- 失溫了怎麼辦？
- 安全第一 (先注意自己與隊員，不要再增加失溫的人)
- 阻斷熱的流失 (拿出避難帳、背包套、塑膠袋、求生毯、露宿袋…將自己和夥伴套住)
- 主動體外回溫 (喝熱水、補充食物、換下溼掉的衣服、烤火…)
- 嚴重失溫的包裹
- 所需物品：塑膠袋、外帳、睡袋、保暖衣物、水瓶
- 現場示範：
- 讓患者穿著保暖衣物、毛帽，用大塑膠袋 (邊角剪洞) 套住患者身體軀幹，躺進睡袋裡。 - 熱水瓶放在失溫者核心部位：腋下、脖子、胯下 (注意水瓶溫度，必要時用衣物包裹)。 - 患者的睡袋上下再墊上睡袋、底層鋪上睡墊，最外層用外帳包裹住全部物品。
- 即使去取水，維生小背包還是帶著，包跟人不要分開。 - 無論是夏天、冬天，都帶著保溫瓶。 - 上山隨身攜帶的加熱組合：保溫瓶、薑茶、爐頭、瓦斯
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- 結論：預防重於事後補救。控制好自己的體溫，做好防失溫措施，不要等到真的被冷到了，才用更多能量來回溫。
原講座報名資訊： 2019 米亞桑 X 百岳 迷途自處講座
完整文章：她的山海旅誌
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