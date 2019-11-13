重點整理！ 米亞桑「百岳迷途如何自處」講座筆記

2019-11-13 07:55 健行筆記 健行筆記Chieh



分享 facebook 迷途講座已經結束一個半月了，上課內容至今歷歷在目，講師幽默的講解讓人印象深刻，是最佳示範。現場參與觀眾不吝分享自身過往的迷途 、失溫等經驗，更是珍貴不已的資訊。親臨課程，勝過獨自查找資料，完全是含金量滿滿的講座，而且免費 (超佛！) 有興趣嗎？明年報名請趁早～

本篇為2019年台大場講座筆記，部分段落附上自行補充的延伸閱讀資料，也歡迎在文章留言處分享您的看法。｜原文：她的山海旅誌｜↑ 獲得更優質的閱讀體驗與最新資訊，請訂閱我的個人網站 (無廣告)

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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[ 講座大綱 ]

登山計畫書 隊伍風險管理

速記地圖比例 快速認識稜線 在地圖上畫山線、水線 方格座標報讀 六位報讀座標 認識座標系統

III. 手機定位教學使用

預先下載離線地圖 定位 用APP報讀座標位置

IV. 迷途自處、野外維生、小背包的準備

野外求生 vs. 野外維生 登山迷途了該怎麼辦？ 維生小背包的準備

V. 失溫預防與處置

[ 講座筆記 ]

I. 登山計劃書介紹與擬定

準備：

擬定行程表，須包含以下項目：

留下行程表與四張照片 (裝備、糧食、穿著、鞋底紋路) 給山下一位懂你登山習慣的人

出發前

行進中

現場討論：隊伍要分開走，還是一起走比較好？

沒有絕對答案

原則

可能情境

II. 認識等高線、稜線與水線登山步道開路邏輯

紙本地圖優點

電子地圖優點

1/25000 地圖上4公分=1公里

1/50000 地圖上2公分=1公里

尖尖的地方 (指節，骨頭凸起的地方) 是山頭，山頭跟山頭連起來是稜線，沿著山頭往下凸凸的線是支稜，支稜跟支稜中間 (凹下去的地方) 是溪溝/凹谷。

- 下載兩份登山紀錄 (注意紀錄的日期、成員) - 下載離線地圖- 隊伍性質 - 每日預估時間 --用日落時間倒推 - 特殊地形/地點 -- 碎石坡、下切溪谷、斷崖 - 岔路、休息點 - 住宿點、水源 - 裝備表、糧食單、急救包清單 - 報案時間點 (山難預警時間) - 留守人- 事先了解各隊員概況 (依新手/老手比例，調整行程、計劃)- 不讓隊員落單 (降低迷途風險)，隊伍人數眾多，可考慮攜帶無線電 - 中間的隊員有時更需要注意 (中間的人有時候反而可能是落單的那位) - 在特殊地點重新集合 (經過困難地形後，重新集合確認人數)- 若隊伍中有傷患，不要留傷者一人待在原地。(例如，隊伍僅有三人，可分配一人對外求援，另一人陪伴傷者。) - 不要讓後隊壓隊，又再拆隊- 情境1：天候/路況突然變化，隊友腳程不同→ 走太慢會冷，真的沒辦法再考慮拆隊 - 情境2：隊伍中有人須先去搭帳、取水→ 攜帶無線電聯絡- 防水地圖可以當坐墊 - 不用網路 - 不用電源- 沒有光源也可以看 - 好定位 - 入門門檻低(翻譯一下老師的解說，大概是這樣)

的位置 📌 延伸閱讀：一分鐘教你看懂等高線地圖4. 在地圖上畫山線、水線

從水線開始畫

深藍是急流區

座標格式：經緯度 (TM2二度分帶 和 UTM六度分帶)

原則：先報X軸，再報Y軸 (由左至右，由下至上)

座標系統：TWD 67、TWD 97、WGS 84

報錯系統會誤差近一公里

地圖上方永遠是北邊

TWD67 與 TWD97 之間約有八百多公尺的差異，兩者之間並沒有簡單的公式可供轉換。但若要求精度不高，則可概略以下列公式換算之 (以二度分帶座標為例)：WD67 橫座標 ＝ TWD97 橫座標 － 828 公尺TWD67 縱座標 ＝ TWD97 縱座標 ＋ 207 公尺上述公式誤差約在 5 公尺以內，對於工程應用或嫌不足，但對於一般 GPS 定位則是綽綽有餘。

III. 手機定位教學使用

取得軌跡檔的方法：健行筆記、登山補給站、地圖產生器、Google “路線名稱+GPX ”

不用網路/訊號仍可定位

他人的GPX軌跡檔中若有標註很多點是蠻實用的，可以幫助在對照行進中的相對位置

Google map定位方式：開啟GPS定位功能，再開啟「地圖」APP，接著按一下右下角的「定位」⊕ 圖示，地圖中的藍點即代表目前所在位置，然後單指按壓藍點1秒鐘，上方搜尋列即會出現該點座標值。 (見下圖)

安卓系統使用者，請下載：台灣大地羅盤、OurxMapsiOS系統使用者，請下載：登山客 或 使用內建APP：指南針

手機GPS在溪谷、森林中可能的誤差較大，不可完全取代專業GPS

注意電力與防水問題

不要完全依賴電子儀器，仍要有傳統的備案

在山中，手機開飛航模式較省電，不然手機會一直找訊號

IV. 迷途自處、野外維生、小背包的準備

野外求生：找水、找食物、做陷阱、搭掩蔽物、生火

野外維生：留在原地待援、保持體溫、保留體力

待援333原則：失溫3小時、缺水3天、沒食物3週 (參考數據)

失溫是讓人最快死亡的殺手，遠遠勝過缺水/食物的狀況。不要被數據侷限，要有堅定活下去的信心，相信自己可以到555、666，意志力是求生的關鍵。

S (Stop) – 停下來

T (Think) – 回想，思考是在哪裡開始迷路

目的：「把自己放大。」

O (No river/ Observe) – 觀察/不下溪

P (Plan) – 擬定計畫，原地待援

大垃圾袋

毛帽

保暖衣物

水

行動糧

頭燈

哨子

麥克筆

蠟燭

打火機

大力膠帶

V. 失溫預防與處置

失溫定義：核心溫度小於35度

失溫四階段： 輕微發抖 嚴重發抖 身體功能下降、持續不停發抖、反應遲鈍 意識模糊、停止發抖



造成失溫的原因： 輕忽/大意 (常被忽略：流汗、夏日登山也會失溫) 風寒/水寒效應 (失溫主因) 錯誤的服裝搭配 (穿太多、穿太少、穿棉質衣物、穿羽絨衣走路) 壞天氣仍堅持攻頂 (瞭解你的嚮導，要自己多看多聽)



失溫了怎麼辦？ 安全第一 (先注意自己與隊員，不要再增加失溫的人) 阻斷熱的流失 (拿出避難帳、背包套、塑膠袋、求生毯、露宿袋…將自己和夥伴套住) 主動體外回溫 (喝熱水、補充食物、換下溼掉的衣服、烤火…)



嚴重失溫的包裹 所需物品：塑膠袋、外帳、睡袋、保暖衣物、水瓶 現場示範：



其他叮嚀與現場意見回饋：

結論：預防重於事後補救。控制好自己的體溫，做好防失溫措施，不要等到真的被冷到了，才用更多能量來回溫。

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