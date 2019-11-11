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史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

【臺灣登山申請一網站教學】５個步驟，讓你輕鬆申請入山！

2019-11-11 09:00健行筆記 健行筆記Alan 阿倫

大家好~我們是宇宙浪人工作室！有鑑於六月時政府宣布台灣山林解禁，並且預告於十一月一日上線【臺灣登山申請一站式網站】網站上線的第一天，相信大家都很興奮吧？而今天，我們就來帶大家認識這個網站如何使用！只要五個步驟，讓你輕鬆申請百岳與各大登山路線！1.查詢  2.確認路線、山屋營地狀況  3.規劃行程與住宿  4.填寫資料  5.同意聲明並送出讓我們開始吧！首先，進入臺灣登山一站式網站

(目前手機版仍施工中)

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▲ 可以看到首頁有兩個地方可以點選，上方是直接查詢【路線關鍵字】，下方則提供熱門路線供民眾【快速查詢】

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▲ 我們以申請奇萊南華路線為例，於【關鍵字查詢】欄位登打【能高越嶺】並按下查詢，下方立刻出現推薦的路線/步道為：【能高越嶺國家步道】，確認後點選【進入申請】

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▲ 接著便是規劃【出發日期】【天數】【人數】，確認途經的【住宿的山屋及營地】。下方也會即時顯示目前申請名額狀況。

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▲ 點擊下一步後，我們來到【行程計畫】，與舊版登山申請網站類似，按登山路線順序，依序點選各個行程點，並且安排住宿預定日。(PS. 目前奇萊南華的自動匯入行程尚未建置，若申請熱門路線如玉山二日，便會自動匯入行程無須點選行程點)

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▲ 以申請奇萊南華三天兩夜行程來說，第一日從屯原登山口至天池山莊住宿，第二日至奇萊南峰、南華山再回天池山莊，第三日則是下山至屯原登山口。(然而經筆者嘗試，南華山目前無法納入行程路徑選擇，僅能選擇能高埡口，也許需等待後續網站改善)

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▲ 決定好行程後，再來就是重要的個人資料填寫啦！首先是【申請人】的資料，填寫完點選下一步。

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▲ 接著是領隊與各隊員的基本資料填寫，請務必填寫確實，並點選下一步。

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▲ 請詳實閱讀警政署以上聲明，勾選【同意上述聲明】並點選下一步。

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▲ 最後，確認所有行程、住宿、領隊與團員資料正確無誤，就可以按下【確認送出】啦！

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▲ 完成後，系統會顯示資料編號並且發送至申請人與團員的信箱，這樣就大功告成啦！之後便是等待山屋營地抽籤，靜候佳音！看完以上的教學，是不是真的很簡單呢？恩，真的很簡單！

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我是阿倫，讓我們在山路上相遇吧！本文同步發表於宇宙浪人工作室粉絲專頁，歡迎按讚追蹤我們了解更多登山知識！

登山步道玉山

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