【臺灣登山申請一網站教學】５個步驟，讓你輕鬆申請入山！

2019-11-11 09:00 健行筆記 健行筆記Alan 阿倫



大家好~我們是宇宙浪人工作室！有鑑於六月時政府宣布台灣山林解禁，並且預告於十一月一日上線【臺灣登山申請一站式網站】網站上線的第一天，相信大家都很興奮吧？而今天，我們就來帶大家認識這個網站如何使用！只要五個步驟，讓你輕鬆申請百岳與各大登山路線！1.查詢 2.確認路線、山屋營地狀況 3.規劃行程與住宿 4.填寫資料 5.同意聲明並送出讓我們開始吧！首先，進入臺灣登山一站式網站

(目前手機版仍施工中)

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▲ 可以看到首頁有兩個地方可以點選，上方是直接查詢【路線關鍵字】，下方則提供熱門路線供民眾【快速查詢】

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

▲ 我們以申請奇萊南華路線為例，於【關鍵字查詢】欄位登打【能高越嶺】並按下查詢，下方立刻出現推薦的路線/步道為：【能高越嶺國家步道】，確認後點選【進入申請】

▲ 接著便是規劃【出發日期】【天數】【人數】，確認途經的【住宿的山屋及營地】。下方也會即時顯示目前申請名額狀況。

▲ 點擊下一步後，我們來到【行程計畫】，與舊版登山申請網站類似，按登山路線順序，依序點選各個行程點，並且安排住宿預定日。(PS. 目前奇萊南華的自動匯入行程尚未建置，若申請熱門路線如玉山二日，便會自動匯入行程無須點選行程點)

▲ 以申請奇萊南華三天兩夜行程來說，第一日從屯原登山口至天池山莊住宿，第二日至奇萊南峰、南華山再回天池山莊，第三日則是下山至屯原登山口。(然而經筆者嘗試，南華山目前無法納入行程路徑選擇，僅能選擇能高埡口，也許需等待後續網站改善)

▲ 決定好行程後，再來就是重要的個人資料填寫啦！首先是【申請人】的資料，填寫完點選下一步。

▲ 接著是領隊與各隊員的基本資料填寫，請務必填寫確實，並點選下一步。

▲ 請詳實閱讀警政署以上聲明，勾選【同意上述聲明】並點選下一步。

▲ 最後，確認所有行程、住宿、領隊與團員資料正確無誤，就可以按下【確認送出】啦！

▲ 完成後，系統會顯示資料編號並且發送至申請人與團員的信箱，這樣就大功告成啦！之後便是等待山屋營地抽籤，靜候佳音！看完以上的教學，是不是真的很簡單呢？恩，真的很簡單！

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