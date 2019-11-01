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全民投起來！ 「全台縣市步道大票選」熱烈開跑

2019-11-01 15:40健行筆記 健行筆記編輯部

台灣是一個多山的島嶼，地質特色相當豐富多元。除了知名的百岳之外，台灣超過3,000公尺以上的高山一共有268座。至於中低海拔的步道更是遍佈全台各地，尤其是位於近郊的郊山步道，由於交通方便、路程不長風景卻是一點都不輸百岳，近年來更是全民休閒運動的好去處。

行政院於近日宣布台灣山林管制將會全面開放，而交通部觀光局也將2020年定為「脊梁山脈旅遊年」，登山健行風氣可望越來越興盛。台灣知名的登山健行網站健行筆記特別舉辦「全台縣市步道大票選」，票選活動今日開跑，將在一個月的時間內，邀請全台灣的山友們為所在的縣市選出必訪的步道。

位於台東的三仙台步道。圖/123rf
位於台東的三仙台步道。圖/123rf
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健行筆記為台灣最大登山健行交流平台，網站上除了有最完整的健行路線、GPX航跡圖資料庫之外，山友也會將健行時的心得、照片、步道路況回報到健行筆記。為了舉辦這場全民盛事，健行筆記從廣大的健行路線資料庫中，為各縣市挑選出20～40條步道，各縣市的步道皆包含不同的特色。雙北市的步道少不了最近相當熱門的臺北大縱走、百年山徑淡蘭古道群，北部沿海的縣市也挑出不少以山海為特色的步道。桃園、新竹、苗栗一帶除了有雪山山脈的熱門百岳之外，特別選了不少以森林為主的步道，其中有些步道甚至還有千年神木相伴。

除了高山之外，台灣的森林資源也相當豐富。圖/123rf
除了高山之外，台灣的森林資源也相當豐富。圖/123rf
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位於中南部的步道也是豐富多元，從台中知名的大坑風景區步道、野生動物天堂的大雪山森林遊樂區、阿里山森林遊樂區...等數個國家森林遊樂區之外，中央山脈、玉山山脈等經典百岳路線也都列入候選步道名單。東部則有宜蘭夢幻系列的太平山森林遊樂區步道、各種湖泊步道，以及太魯閣峽谷等壯闊的步道。

。圖/123rf
。圖/123rf
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健行筆記舉辦全台縣市步道大票選，除了希望讓全台各地的山友們，為自己所居住的城市選出必走的步道，讓大家看到該縣市的美，也鼓勵大家利用這樣的機會，更深入的認識自己所在之處，透過走向群山，在大自然中找回屬於這塊土地的認同感。

活動資訊

投票期間：11/1（五）到11/30（六），每縣市每日最多可投5票。

全台各縣市選出20或是40條候選步道，共有17縣市。

各縣市選出Top5或Top10步道，並於12/13（五）公布於健行筆記網站、粉絲頁。

全台縣市步道大票選連結：http://bit.ly/2qiKeqW

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