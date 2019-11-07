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山不在高勝在景色！低海拔步道「龍過脈」景觀台視野遼闊，展望極佳

2019-11-07 08:00健行筆記 健行筆記吳淑萍

龍過脈(不是過龍脈、過龍背)步道，往返不到5公里、落差不過130公尺的低海拔步道，平易近人。

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步道共有三個出入口-開復廟、濟公廟及坪頂社區。此次將車子停放在濟公廟，從第3入口進入，一開始就先撿一個圖根點，再沿著稜線至鐵管坑觀景台、下切至有猴群的產業道路，上直挺挺的階梯到最高的景觀台。景觀台視野遼闊，展望極佳。

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沿途花草也吸引目光，鐵刀木，黃麗鳥蕉，比人高的姑婆芋，就是沒有多多龍，不過有猴子。

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回程則由開復廟出，再走回濟公廟開車，全程4.8公里、耗時不到3個小時，是個小小流汗的散步行程。社區有彩繪牆，斗六大圳輸水管，林內公園則有鳥居石燈籠。

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結束散步，到市區找排骨、豬腳飯老店止飢，飯後再買個會爆漿的大波蘿麵包，再到工廠購買剝皮辣椒。這款剝皮辣椒連鎖商店沒上架，走傳統市場路線，還真不易找。還是剝皮辣椒促成這趟微旅行。

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回程順便逛一下落羽松秘境，林內農田水利文物館，秋的顏色已經開始染紅枝頭，顏色還沒全變，鏡頭下局部景觀，頗有蒼涼之美。

步道秘境公園

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