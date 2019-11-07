山不在高勝在景色！低海拔步道「龍過脈」景觀台視野遼闊，展望極佳
2019-11-07 08:00健行筆記 健行筆記吳淑萍
龍過脈(不是過龍脈、過龍背)步道，往返不到5公里、落差不過130公尺的低海拔步道，平易近人。
步道共有三個出入口-開復廟、濟公廟及坪頂社區。此次將車子停放在濟公廟，從第3入口進入，一開始就先撿一個圖根點，再沿著稜線至鐵管坑觀景台、下切至有猴群的產業道路，上直挺挺的階梯到最高的景觀台。景觀台視野遼闊，展望極佳。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
沿途花草也吸引目光，鐵刀木，黃麗鳥蕉，比人高的姑婆芋，就是沒有多多龍，不過有猴子。
回程則由開復廟出，再走回濟公廟開車，全程4.8公里、耗時不到3個小時，是個小小流汗的散步行程。社區有彩繪牆，斗六大圳輸水管，林內公園則有鳥居石燈籠。
結束散步，到市區找排骨、豬腳飯老店止飢，飯後再買個會爆漿的大波蘿麵包，再到工廠購買剝皮辣椒。這款剝皮辣椒連鎖商店沒上架，走傳統市場路線，還真不易找。還是剝皮辣椒促成這趟微旅行。
回程順便逛一下落羽松秘境，林內農田水利文物館，秋的顏色已經開始染紅枝頭，顏色還沒全變，鏡頭下局部景觀，頗有蒼涼之美。
留言