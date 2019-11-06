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屏東泰武鄉「日湯真山、北大武山、西大武山」

2019-11-06 21:30健行筆記 健行筆記本丸

北大武山位於屏東縣與台東縣交界處，是五嶽之中最低的一座山，但也是台灣南端最高峰，有「南台灣屏障」、「南疆聖山」之稱，是屏東地區標高唯一超過三千公尺的高山。比起「雲海的故鄉」北大武山的魅力，台北到屏東將近400公里的車程早已拋到九霄雲外，這次安排了五天假期，背上自己的睡袋、帳篷、伙食，與山林為伴慢慢走、細細看，若體力時間充足還可以來個超值套餐，把日湯真山、北大武山、西大武山一次網羅。df576ab5ed076abec63d0369a3a304f8.jpeg步道沿途在1.75K及2.5K設置有休息站、3.8K處可觀雲海、4.2K檜谷山莊有提供床位及營地、5.25K古老級紅檜巨木，在登頂北大武山前有高砂義勇軍紀念碑與大武山神社，站在昔日的古戰場，感受今日的寧靜祥和。接下來傳說中陡三上、陡三下的假山頭，穿梭在黃褐蕭瑟玉山箭竹中，近觀巨人般壯碩的鐵杉林，遠觀雲霧在山脊間游動，登頂北大武山，一杯咖啡、閉上眼睛、聆聽山的美。如果你想要跟我一樣暫時遠離塵囂，不訪安排幾個假期背上你的行囊，享受山林中的幽靜，感受靜謐的夜晚，用耳朵追尋動物的蹤跡，幸運的話還可以與野生動物來個短暫的邂逅。需要準備：1.檜谷山莊註冊會員，住宿日前45日至前8日開放申請 →檜谷山莊網頁2.抽到床位或營地，即可申請入山證→內政部警政署-入山案件申辦系統3.攜帶附有照片的證件，以利舊登山口管制站核對身份。4.官方與步道上宣導，手機下載衛星定位系統APP。總里程/總花費時間/移動時間：35.99公里/54小時45分/19小時01分行程：D0：0730台北→1130台南（午餐）→1400高雄（補給）→1700屏東（晚餐）→2100北大武新登山口（車宿）D1：0631北大武新登山口→0728日湯真山岔→0837日湯真山三角點/O型→0940北大武舊登山口→休息30min→1011檢查哨→1122第一休息站1.75K→1155第二休息站2.5K→1354喜多利斷崖3.8K→1410檜谷露營區（宿）D2：0500檜谷露營區→0512北大武岔→0613大武神木→0657最後水源→0845高砂義勇軍紀念碑→0847大武祠→0920北大武三角點→休息80min→1102大武祠→1246大武神木→1340檜谷露營區（宿）D3：0700檜谷露營區→0709喜多麗斷崖→0840第二休息站2.5K→休息20min→0911西大武山岔→0933西大武山/原路返回→1150北大武山舊登山口→休息40min→1320北大武新登山口→高雄（宿）D4：高雄→嘉義（午餐）→台北Day1:北大武山新登山口→日湯真山→北大武山舊登山口→檜谷山莊b4e31fb60aecbd24796990181ea7416d.jpeg2b67d42a48a994e47e6912da0475bcf2.jpeg↑0530 基地台旁空地停車場，昨晚到達停車場已伸手不見五指，早早躲進睡袋進入夢鄉；對面大空地貼有施工公告10/14日起，暫時不開放停車。8689277d7c13d31fe1ffde1766ad5ce7.jpeg1fae4756f012edbecca61853757a5672.jpeg↑0620 把專屬的移動別墅背上肩準備出發，約走200公尺到達北大武山新登山口。dabe48e39d551f137b677ae375e09049.jpeg↑0650 新登山口起登，岩石路徑陡上坡，步道溼滑小心行走。71be42267065000ac5f8781743bb6b7f.jpegbda8cec189999ddd625442dd7ac45cc8.jpeg↑0653 接上水泥道路，是八八風災前通往舊登山口的產業道路，細細一條路汽車真的可以通過嗎😲64f659d618c1ae11d0985af918565ac7.jpegf9c99973f0e665c8bb316717505b0bd8.jpeg↑0710 樹上指標牌，續行往舊登山口、檜谷山莊、北大武山；約5分鐘後，第一幅絕美的水墨畫，讓我駐足許久，不捨離去。ca824fad3a420d77d699a2c441ad6ef1.jpeg13d627e82469ccb51a721ae9a4dd72e8.jpeg6a3ee0b785bacb0f256ca714eef7d9a3.jpeg↑0728 往日湯真山第一岔路口，直行往北大武山舊登山口，取左往日湯真山；指標牌前方一顆樹根蜿蜒如蟠龍；一旁設有休息區。96b41cc2753f0d80ec0dc7599ecc6534.jpeg↑0743 往日湯真山前段路徑，在杉木林中緩上好走。9883ade026b58c53d15090c883fdcdf4.jpeg↑0758 開始亂石坡陡上a2f62ba3ae5f8e73bb1b56c75aada36f.jpeg↑0801 專心看著腳下亂石找踏點，忽然看到「撞你的頭」字跡，正當納悶時，抬頭發現一棵大樹傾斜矗立在頭頂，巧妙的閃過一次皮肉之痛😀。90c8b52e0b4ca0fd68a1aada93dcfe56.jpeg↑0804 步道在危崖處，設有安全網。905ab1422f0f01b35049b0b1ef4f5867.jpege08a8d895ccd7dbca9291ef30e544f35.jpeg↑0809 林中展望ae0a425cb15a3fe81a0e262aa96f1a97.jpeg↑0818 日湯真山第二岔路，右往北大武山舊登山口，取左往日湯真山。b9233951c60dafb8493861dac1ef13e0.jpeg↑0824 日湯真山第三岔路，右往北大武山舊登山口，取左往日湯真山三角點。4609df33d2de63508ded96adc9b48fb8.jpegae43ad1de6bcf2cf5d61f94e03772b83.jpeg↑0829 岔路後沿途走在稜線上，一旁有絕佳的展望。d2c54806fc8103ca1bf0e1f526be7b82.jpeg89dce5fd6b74f13580967bf57b8ecbc5.jpeg60b9c91ab2021c548c7110a6faedb982.jpeg3d5cabf3cd6742a51bc5f50b18f9cb12.jpeg↑0836 過電訊塔後1分鐘，即到達日湯真山NO.7115三等三角點，標高1702M展望佳，有一小塊空地可休息。4069c1c88f4ec678e132a3002d8335c5.jpeg↑0856 原路返回日湯真山第三岔路口，右往北大武新登山口，續行往北大武山舊登山口。85a8bfe0467d2ab37ac0a566f9db35ec.jpeg↑0905 步道沿途在樹蔭下，平緩好走。c2974ffe13d7c3e6ab03fad8ad9d70f1.jpeg↑0918 途中展望df198d95ba82f9702c3f1552ce5ef4ce.jpeg↑0935 附生植物，導覽手冊上介紹植物依附在其他樹木上生長，有如站在巨人的肩膀上看世界般，這類植物稱為附生植物。44faa634cf8348137509799228a3c8c5.jpega9ba847ccd21c95bfb09f2dd626e1f56.jpeg↑0940 北大武山舊登山口，左側小徑往舊筏灣與五星級廁所，右側空地有幾組木桌板凳供休息，時間還早，下背包、吃零食、曬太陽。f92dc6bc0335ebba89bafdb6561b7a20.jpeg↑1011 管制站，管理人員查驗山屋、營地及人員身分，登記後左邊階梯小徑出發。288db38b445a5c0180ea1e4ce2f0d5b5.jpeg9c3526b891db2fefbdd391a2e94606af.jpeg0bbad01a5383b74b396cc95947c64d7e.jpeg6c360d182c4d2fc21ee987202a4c4e32.jpeg↑1021 步道沿途山徑潮濕，設置有綠色沙袋，每500公尺設有里程木樁，在崩塌地及危險裸岩區段也設有繩索、安全網，讓人走起來格外安心。a6faa3d396d7e0df57eff6fce5c44145.jpegf248d9b4e5a747c934f6bebd07b8a0df.jpeg↑1046 前一刻藍天白雲，此刻已雲霧繚繞；穿過小橋無流水。017597d3f8d10909218954c2ec6061e8.jpeg↑1122 第一休息區1.75K，有巨石小空地可休息。473475591c564fc1a3013805cc940a55.jpeg↑1155 第二休息區2.5K ，有休息木椅、水源，一旁路徑可上西大武山，經詢問管理站人員、莊主、林務局人員極不推薦由此上西大武山，易迷路且危險。f072f0febc863cf49e8105b26327c641.jpeg↑1214 柔軟彈簧床杜鵑林，上面覆蓋一層翠綠柔軟地毯腐植質苔土層。ff6ced43808319ed0f1119b5ddaf98a9.jpeg↑1341 透過樹林縫隙，可見雲霧一朵一朵層層疊疊，山峰一瞬間蒙上一層朦朧薄紗。ef6d10108d0cd77fb3dca95ac32e154f.jpeg27403f5ecabd6a855742ef3d730df2be.jpeg↑1348 過3K里程樁後，路徑開始陡上，接近3.8K喜多麗斷崖前幾乎垂直的ㄇ型鐵梯。362e403332ed517e316627fb6b57cf3e.jpeg↑1354 人稱「光明頂」的喜多麗斷崖，白牆一片仿佛在仙境中，什麼也看不見😆689895357367883fbec517dd3184a57f.jpeg↑1404 岔路，右往北大武山三角點，取左往檜谷山莊。此刻遠方山坡傳來「你們住宿嗎」，環顧四周沒半個人影，跟隊友瞪大眼，才發現莊主在一旁山坡空地與我們隔空對話🤣原來山坡上有亞太訊號。d5238b940b036d530721b87da9c1c3a7.jpeg3d7bbd7792c9242591883dc910068dc8.jpeg↑1410 檜谷山莊的前身是日人為建造步道及山上神社所興建的施工所，也曾供日人登山住宿改建成驛館，直到56年林務局原地重建避難山莊，而改名為「檜谷山莊」；山莊左側走廊有煮食區，後方有五星級沖水馬桶，好便、好尿、不臭。1d96d2b689e83d455d8905adbb069eae.jpeg↑1500 露營區，這兩天只有協作與我們共兩頂帳篷。我們選擇搭建在四號營地，這兩天只有協作與我們共兩頂帳篷，隱身在紅檜的環抱下，這裡沒有任何電信訊號，只有動物植物陪伴。傍晚5點天已黑伸手不見五指，沒有城市的繁華霓虹燈，只有微弱的頭燈細數著明天該帶上的裝備。夜晚，帳篷外“窸窸窣窣、淅淅颯颯、吱吱喳喳”早已分不清是溪水聲、風聲、還是昆蟲野生動物聲，好不熱鬧，早早伴隨著一曲叢林樂章進入夢鄉。Day2:檜谷山莊→紅檜巨木→水源→主稜頂線→大武祠→北大武山→檜谷山莊e381f3b424631cd52b72a46bb0553a5b.jpeg↑0520 4點天未亮，用蝸牛的速度爬出溫暖的睡袋，揉揉惺忪的眼睛，簡單梳洗，帶起頭燈，出發北大武山。行走約200公尺岔路口往三角點方向續行。17f34ada4e7a58210a15cfba409aa146.jpeg↑0547 ㄧ會兒，遠方晨曦初露，照亮前行的步道。326567bcae98d4253937a9ac20d5a2fb.jpeg↑0613 千年紅檜，矗立在步道上，見證北大武山的古今往來。6fd9983a3dea01ec65cd16bb4f76e2dd.jpeg↑0618 步道充滿各種樹形奇特的巨木e1134cce864f9c96f3a9f638d49f117f.jpeg↑0631 林中展望，遠方的雲海線，把天空一分為二。7527c9a2a4e833a5a7276166ace0df2f.jpeg↑0639 今與昔，現今的石階梯與傾倒在一旁佈滿青苔木梯。aeae2f26f5d9b282b2355ab2fda9e334.jpegc4ac4b2cbf82188e9d8f92982a4dbdf9.jpeg↑0657 最後水源地，不管背不背得動，一定要把背包每個水瓶裝滿，天然的比較好喝。4e1ee735812dec814672d8efd7de914e.jpeg↑0754 ㄇ型鐵梯，瞧我一個飛簷走壁🤣9d47064f25c036c5f14e2d4d81b18df9.jpeg↑0802 岔路口，右往南大武山，取左往大武遺址、三角點。e5a22a8c2ef05658acfac21823ac035e.jpeg↑0817 小心斷崖，過岩壁。079ca1a853b31d88cab195027b936055.jpeg↑0821 上垂直ㄇ型鐵梯07126154f5d7e220e3e013e538332693.jpeg8adb1629ff3bc4af299d516d4ecd583c.jpeg1f434200d4337c953832f04378c80ab8.jpeg7954842ac5d6172d5c4c768e27eb595d.jpeg↑0830 主稜線展望開闊，可見兩側山景，台灣鐵衫成林矗立。遠方群山雲霧繚繞與鐵杉優美傘形樹冠，恰好構成一幅美麗畫作。aca6dc27dafbf253ca510a17f40b1818.jpega41370f208f7f2d3ce0786fc50bcfad8.jpeg↑0846 高砂義勇軍紀念碑，為紀念在戰場上奮勇作戰義勇軍成員的英勇事蹟。碑身已倒，但基座上的碑文仍紀錄著一段血淚歷史。一隻不怕人的金翼白眉機靈又調皮”咚咚咚“的跳到石柱上，霎那間彷彿一張古畫郵票。90e5aaa0bc86f6b690632ca7fecbc76d.jpeg↑0847 大武祠是日治時期所興建的遺址，鳥居已倒塌，只能看著一旁的解說牌照片拼湊出歷史的樣貌。704386650cfebc99ddeee298b3ec3919.jpeg13fd80faf03e15b11d25340f1fc1fccc.jpeg↑0853 遠方山頭北大武山，必須陡下陡上經過假山頭。576c70ed56be65ab94248e000094327a.jpeg618cf6020583c2105a385991849e783a.jpeg↑0900 鐵杉純林精華區，穿梭在優美的傘形樹冠及壯碩的樹形底下。dd727461468a173c226ebe763fd9a291.jpeg↑0925 穿過鐵山林和箭竹林在手腳並用攀上ㄇ型鐵梯即到達，北大武山一等三角點，標高3092M展望佳，剛好偶遇登山團體，在山頂享用了一杯嚮導牌黑咖啡👍。acc5307af15bfad0ff8adb0a1af2cd2d.jpegaea204c607e6e084eb5ac3000f5f2649.jpeg461f589be31d5648cd81c0781bdef01f.jpeg↑0930 山頂展望96dadfd3a1cdec627596de1a638ad2d1.jpegc67f8fc0cf25c6cebee332f72cb380db.jpeg

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621654321de7add6f97928d2003e880f.jpeg↑1052 回程接近中午，雲霧開始上升，仿佛置身於天空之島。622db64c84e2dbc424eca2b5ee968493.jpeg↑1306 回程才發現有趣的疊石階梯34a26e283ebd3c8a3d9a8575e10ec65e.jpeg↑1321 凌晨漆黑一片未注意的巨樹與指標，在陽光照耀下顯得更傲然挺立。7bf225faf73bd97b576862c3fb12b141.jpeg↑1400 回到檜谷山莊。山上悠閒的午後，遊人耍廢穿著睡袋禦寒跑來跑去、友人正煎著美味的牛排、有人正在工作為大樹量腰圍；獼猴在樹上吱吱和唧唧，從一棵樹盪到另一棵樹，黃喉貂也來湊熱鬧🐱。傍晚5點天色漸幽暗，霧氣漸濃厚，躲進帳篷躲掉晚風侵襲，卻躲不掉周圍野生動物發出的奇特聲響，閉起雙眼，來一場森林音樂饗宴。Day3:檜谷山莊→喜多麗斷崖→2.5K第二休息站→西大武山→1.75K第一休息站→北大武山舊登山口→北大武新登山口e8fc971325f9e76f07dc1078d024b932.jpeg7b793627bc16daae08059dfd0b88577b.jpegae64d2d455c094518ebc6340e11c21c8.jpeg↑0710 今天睡到自然醒，等到日出東升豔陽高照，揭開第一天喜多麗斷崖的白牆仙境。連綿的山峰中，小型版雲瀑在金色太陽光束下，顯得迷你又不失其風采；一旁是尖聳的南大武山與屏東山區展望。fbaf49dcf8411efca2109fb13e4684f2.jpeg↑0815 陽光穿透樹枝縫隙五光十色，溫暖又讓人精神振奮。c45bb13e7286c761f7b6e1522e98280e.jpege89d0fb4a5b57614340528413e7e711c.jpeg90b560909ecec04cd5757ff92f4b4f36.jpeg↑0911 2.2K西大武山岔路口，路口無任何指標牌，往上走才見登山布條，山徑陡峭路跡清楚。2a8bccbfa16d220322f46ded5eca5133.jpegc92e7daad8c99be763cf74534e5e8e40.jpeg↑0926 經過大石壁後取左路徑轉為平緩好走的瘦稜，見藍腹鷴在邊坡覓食，一個溜煙拔腿狂奔，獨留騷動的樹叢。回程此岔路口易錯過須留意。a6d345b00355614f220db6e341e6171a.jpeg8318bb3f9335049d2d66a65299d1094f.jpeg↑0933 西大武山森林三角點，又稱「下大武山」，海拔1894M；後方空地小展望。原路回程。2885ca5d9cd9134154251c82876a7e29.jpeg↑0941 一隻紅圓翅鍬形蟲在翠綠毛毯上33897f81721342a93e41139adb070116.jpeg↑1028 施工人員維護步道，翻鬆後的泥土柔軟又止滑。66227a41463af5e908db90a70d84427d.jpeg8e1dc983fee8812fa14caddc9102c90c.jpegd2801b9cc92b4b6d2edfbbbbfc19dd8c.jpeg↑1140 北大武山舊登山口，下背包午餐時間，往廁所方向繳水費順道欣賞杉木林。fd55b05538d66a7b6b63d93997d9b30d.jpeg↑1206 北大武舊登山口往新登山口方向路徑平緩好走，一旁可見電線桿。e8de0192455a118638911a0da05de873.jpeg↑1214 荒廢的第二停車場指標牌依然矗立，草叢已將路徑掩沒。3be36b7add77688cc1fb5a7c5f64bbf1.jpeg↑1243 一個重心不穩前空側翻兩圈半愚蠢落地，頭上的泥土枯葉已被隊友拍掉，小腿撞傷，多處瘀青，頭部略腫，當場爆哭。⚠️下山路徑超級濕滑，要非常小心步伐。ab7696ea4cb00c937feb36ab31ccd0da.jpeg↑1317 終於回到北大武山新登山口，此刻已下起毛毛雨。7a39e36d4c048c8301e9370a4f1b2934.jpga7cb282a36113cf7a9b65cc4fc9ced7d.jpg↑ 步道有許多奇特植物，隱身在一旁。後記：3天2夜北大武山之旅，出發前還在猶豫如何安排日湯真山與西大武山，經討論後我們決定依當下的體力、天況、路況而定，在申請入山證時，第一天與第三天皆有填寫此兩座山。第一天早上天氣極好、體力允許，決定由第一岔路口陡上日湯真山，再緩下北大武山舊登山口，不走來回路段，日湯真山兩條路徑精華段皆可到訪。另外，2.5K處往西大武山路徑不明且午後起霧易迷路，所以我們在第三天回程改由2.2K原路來回登西大武山，這樣的安排恰恰好，供參考。屏東泰武鄉-日湯真山、北大武山、西大武山GPX🍏我的部落格-本丸愛納涼🍎

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