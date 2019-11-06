登山新手必看！從功能了解「登山背包」的設計與挑選攻略
2019-11-06 08:00健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng
｜從功能了解登山背包 Lowe alpine altus 42 review｜
在百百顆登山背包中，設計上的不同很常會影響背包是否好用，每個品牌也各有特色，這次就來講解登山背包最主要的幾個功能，你也可以透過這些功能去思考自己是否需要，再去挑選適合的包袋！ 從頂袋、前袋、包體、底部、背負系統，我用功能齊全的 Lowe alpine altus 42 來做講解，也非常推薦這顆中價位的登山背包！
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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- 我是一個鄭臣，這裡是我的頻道！台灣的設計工作者，2018年開始撰寫戶外體驗的分享，以生活作為出發，期待透過內容，讓讀者走入山林，享受不同於城市經歷的探險。喜愛用各種的形式呈現，主要拍攝不同的山岳經驗、旅遊紀錄，算是設計工作之餘的一些勞作。
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