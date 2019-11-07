大肚「環保公園登山步道」假日放電的好選擇
2019-11-07 18:09健行筆記 健行筆記*花ㄦ
大肚環保公園是由垃圾掩埋場改建而成一座休閒公園。除登山步道外，還有生態蝴蝶園、壘球場、兒童休憩區、瞭望台等。
南入口由華山路環保公園大門進入，園內有生態蝴蝶園、兒童休憩區、瞭望台等。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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上坡處是進入管理中心及彌勒佛，後段垃圾掩埋場。
由環保公園-瞭望台進入登山口，則需步行2.28公里至監理所，來回約需二小時左右。
沿環保公園大門外華山路，至基地幹35電桿登上擋土牆，往34電桿走，有大尖山圖根點基石一座。
也可由華南路進入環保公園，若天氣炎熱需備水戴帽子。
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