新北汐止「大尖山步道」30分鐘可登頂，還有娟秀瀑布可觀賞
登山路線：新北市汐止區—大尖山步道（天秀宮-大尖山-秀峰瀑布）
登山日期：2019/07/27
路 程：2.6公里
時 間：約3小時(含休息、拍攝)
登山相關資訊：連結登山GPX：連結提醒與感想：1. 登山口->大尖山：30分鐘內即可到達，但有點累人喔。2. 大尖山->秀峰瀑布入口：約40分鐘，都是下坡，不過有青苔，所以請慢走。3. 秀峰瀑布入口->秀峰瀑布：約20分鐘，平緩好走4. 秀峰瀑布入口->天秀宮：約10分鐘，下坡的馬路，當然是好走囉5. 整個路段沒什麼岔路，標示大致清楚，登高有展望，還有小瀑布可觀賞，是個不賴的登山步道喔，只是小心青苔就是了。影片及圖片如下登山口位於”天秀宮”旁，天秀宮門前的展望也不錯，還有碰碰車呢，走上天秀宮的二樓，可以看得更遠天秀宮有廁所，而附近有個停車的空間，所以挺方便的步道是不停爬坡的狀態，所以有點累人啊，好在，不到30分鐘的時間，就可到達山頂而且山頂的展望很棒喔，看的也遠
接著我們將前往”秀峰瀑布”往秀峰瀑布的路青苔較多，可能這個路段較少人走吧，所以短短300公尺雖即到馬路，但我們花了將近30分鐘的時間，因為是下坡，所以怕滑倒遇到馬路後右轉，沿著馬路一直往下走，約10分鐘的時間，就到達”秀峰瀑布”的入口瀑布的步道較平緩，沿途還有許多的石壁，很特別喔還遇到一個山洞，山洞沒有很寬，但過得去囉，不想走山洞的，也可以由路旁的步道走過(可參考影片)瀑布入口來到瀑布約20分鐘的路程而已，秀峰瀑布是屬於娟秀小巧型，瀑布附近的歇息平台並不多，而且今天沒有玩水的打算，所以沒有逗留太久，但有人在瀑布下玩水喔!回瀑布入口後，就沿著馬路往下回程囉，秀峰瀑布的入口回到天秀宮，約10分鐘，今天的路程不長也不短，前段還可以爬個陡坡流流汗，再去賞個瀑布，看看清涼的水景，也是不賴的喔!
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